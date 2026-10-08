తంగేడు పూసేటి వేళలోన.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి.. బతుకమ్మ పాట పూర్తి లిరిక్స్ మీకోసం
New Bathukamma Song Lyrics : తెలంగాణలో బతుకమ్మ సందడి మెుదలైంది. ఈసారి బతుకమ్మ పండుగ దగ్గర పాడుకునేందుకు మీకోసం అద్భుతమైన బతుకమ్మ పాట లిరిక్స్ తీసుకొచ్చాం.
పల్లవి : తంగేడు పూసేటి వేళలోన.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
తంగేడు వనములే వెలిగెనమ్మ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పల్లె పల్లెంతా పండుగైపాయే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పడతులంతా చేరి బతుకమ్మనాడే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
చరణం 1
చేను చెలకల్లో తిరిగినారమ్మా.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
గునుగు, గుమ్మడి పూలు కోసినారమ్మా.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
కట్ల పూలు, పట్టు కుచ్చులు తెచ్చి.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
తామర పూలను దండ గుచ్చినారు.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
పల్లవి : తంగేడు పూసేటి వేళలోన.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
తంగేడు వనములే వెలిగెనమ్మ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పల్లె పల్లెంతా పండుగైపాయే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పడతులంతా చేరి బతుకమ్మనాడే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
చరణం 2
ఇత్తడి తాంబాలం ముందరేసి.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
రంగురంగుల పూలు పేర్చినారమ్మా.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
శిఖరాన గౌరమ్మని ఉంచి.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పసుపుకుంకుమలతొ నింపినారమ్మా.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
పల్లవి : తంగేడు పూసేటి వేళలోన.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
తంగేడు వనములే వెలిగెనమ్మ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పల్లె పల్లెంతా పండుగైపాయే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పడతులంతా చేరి బతుకమ్మనాడే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
చరణం 3
పట్టుకోకలు కట్టి పడతులంతా వచ్చి.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
కాళ్లకు పారాణి మెరిసేటి వేళ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
గుండ్రంగా తిరుగుతూ చప్పట్లు కొడుతూ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
ఊరు వాడంతా ఒక్కటై పాడే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
పల్లవి : తంగేడు పూసేటి వేళలోన.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
తంగేడు వనములే వెలిగెనమ్మ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పల్లె పల్లెంతా పండుగైపాయే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పడతులంతా చేరి బతుకమ్మనాడే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
చరణం 4
సత్తుపిండి నైవేద్యము తేవమ్మ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
మక్కజొన్న, నువ్వుల వాయనాలియ్యి.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పుట్టిన ఇల్లు మెట్టిన ఇల్లు వెలగంగా.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
సుఖసంతోషాలు దీవించవమ్మ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
పల్లవి : తంగేడు పూసేటి వేళలోన.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
తంగేడు వనములే వెలిగెనమ్మ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పల్లె పల్లెంతా పండుగైపాయే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పడతులంతా చేరి బతుకమ్మనాడే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
చరణం 5
చెరువు గట్టుకే చేరినారమ్మా.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
దివ్వెల కాంతుల్లో నీళ్లు మెరిసెనమ్మ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పోయిరావమ్మ మళ్లీ ఏడు రావమ్మ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
గౌరమ్మ తల్లికి సాగనంపినారు.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
పల్లవి : తంగేడు పూసేటి వేళలోన.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
తంగేడు వనములే వెలిగెనమ్మ.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పల్లె పల్లెంతా పండుగైపాయే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి
పడతులంతా చేరి బతుకమ్మనాడే.. ఓ లచ్చ గుమ్మడి!
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More