హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.
కష్టమైన పనితోనే రోజు మొదలుపెట్టాలి: వందనా ధావన్ సక్సేనా
పని ఒత్తిడిని జయించి విజయం సాధించాలంటే రోజు ప్రారంభంలోనే అత్యంత కష్టమైన పనిని పూర్తి చేయాలని స్టూడియో ఐవీ డిజైన్స్ వ్యవస్థాపకురాలు వందనా ధావన్ సక్సేనా సూచించారు. తన కెరీర్ ప్రయాణం, నాయకత్వ లక్షణాలు, ఉదయపు దినచర్య, ఉత్పాదకత రహస్యాలను ఆమె పంచుకున్నారు.
ఆఫీసులో అడుగుపెట్టగానే ముందుగా తేలికపాటి పనులు చక్కబెట్టాలని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ, రోజులో అత్యంత కష్టమైన, కీలకమైన పనిని అన్నింటికంటే ముందుగా పూర్తి చేయడమే (ఈట్ ది ఫ్రాగ్ సూత్రం) అసలైన ఉత్పాదకతకు దారితీస్తుందని ప్రముఖ ఆర్కిటెక్ట్, ‘స్టూడియో ఐవీ (Studio IV) డిజైన్స్’ వ్యవస్థాపకురాలు వందనా ధావన్ సక్సేనా స్పష్టం చేశారు. వివిధ రంగాల వ్యాపార దిగ్గజాలు తమ గురువులు, పనితీరుపై అనుభవాలను పంచుకునే ‘మండే మోటివేషన్’ (Monday Motivation) సిరీస్లో భాగంగా ‘మింట్’ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆమె అనేక ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.
స్థానిక సంస్కృతికి అద్దం పట్టేలా నిర్మాణాలు
కెరీర్ తొలినాళ్లలో బిల్డర్లు, డెవలపర్లతో కలిసి పనిచేసినప్పుడు వందన ఒక కీలక అంశాన్ని గుర్తించారు. కొత్తగా వస్తున్న ప్రాజెక్టులన్నీ కేవలం అమ్మకాలను దృష్టిలో ఉంచుకునే కడుతున్నారని, అవి ఉన్న ప్రాంతంతో వాటికి ఏమాత్రం సంబంధం ఉండటం లేదని ఆమె గమనించారు. ఏ నగరంలోనైనా నిర్మించవచ్చన్నట్లుగా ఆ డిజైన్లు ఉండేవి. చిన్నతనంలో దేశవ్యాప్తంగా పర్యటిస్తూ పురాతన కట్టడాల గుమ్మటాల కింద కూర్చున్న జ్ఞాపకాలు, భవిష్యత్తులో తాను కూడా అలాంటి అద్భుత కట్టడాలు నిర్మించాలనే కల ఆమెను నడిపించాయి. ఈ ఆలోచనతోనే ‘స్టూడియో ఐవీ డిజైన్స్’ సంస్థకు ఆమె పునాది వేశారు.
“ఒక ప్రదేశానికి ఉండే భావోద్వేగ విలువ ప్రాధాన్యతల జాబితాలో కిందకు పడిపోయింది. చుట్టుపక్కల వాతావరణం, కాలనీ, నగరం, స్థానిక సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా మేము డిజైన్లు రూపొందిస్తాం. అప్పుడే ఆ ప్రదేశంతో ప్రజలకు ఒక నిజమైన అనుబంధం ఏర్పడుతుంది” అని గురుగ్రామ్కు చెందిన 44 ఏళ్ల వందనా ధావన్ సక్సేనా వివరించారు. ఎర్నెస్ట్ అండ్ యంగ్ (ఈవై) గురుగ్రామ్ కార్యాలయంలోని ఎగ్జిక్యూటివ్, సోషల్ విభాగాలను ఆధునిక భారతీయ కళాత్మకత ఉట్టిపడేలా ఒక మ్యూజియం తరహాలో ఆమె తీర్చిదిద్దారు. అలాగే భువనేశ్వర్లో రాబోతున్న ‘సరోవర్ ప్రీమియర్ హోటల్’ను ఒడిశా ఘనమైన కళా, నిర్మాణ వారసత్వం స్ఫూర్తితో రూపొందిస్తున్నారు.
నిశ్శబ్ద పరిశీలనే అసలైన గురువు
“మన వృత్తిలో మార్పులు చాలా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇవి భవిష్యత్తులోనూ కొనసాగుతాయి. ఇలాంటి సమయంలో మన సామర్థ్యంపై, బృందం బలంపై నమ్మకం ఉంచుకోవాలి. ఇతరులను అనుకరించే ప్రయత్నం చేయకుండా, మన ప్రత్యేకతను చాటుకోవాలి” అని వందన పేర్కొన్నారు. తనకు ప్రత్యేకంగా ఒక గురువు (మెంటార్) అంటూ ఎవరూ లేరని, ఇతరులను నిశ్శబ్దంగా పరిశీలిస్తూ వారిలోని మంచి లక్షణాలను అలవర్చుకోవడం ద్వారానే తాను ఎదిగానని ఆమె చెప్పారు.
తల్లిదండ్రులే తన మొదటి గురువులని వందన గుర్తుచేసుకున్నారు. ఎన్నో సవాళ్లు, సాహసాలతో కూడిన జీవితాన్ని వారు ఏమాత్రం ఫిర్యాదు చేయకుండా, నిజాయతీతో హుందాగా నడిపిన తీరు తనకు తొలి పాఠాలు నేర్పిందని తెలిపారు. అలాగే కెరీర్ ప్రారంభంలో తన బాస్ ఇచ్చిన సలహాను ఆమె ఇప్పటికీ పాటిస్తారు. మనం చేసే పనికి పూర్తి బాధ్యత తీసుకోవడం, మన సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడి ఉండటం వ్యాపార ప్రయాణంలో ఎంతో ఉపయోగపడిందని చెప్పారు.
సహోద్యోగుల విషయంలోనూ ఆమె ఇదే సూత్రాన్ని అనుసరిస్తారు. చిన్నచిన్న తప్పులను భూతద్దంలో పెట్టి చూడకుండా, వారికి ఎదిగే స్వేచ్ఛనిస్తూ బాధ్యతలు అప్పగించడమే తన నాయకత్వ శైలి అని వివరించారు. లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టడం, పని చేసే ప్రక్రియను ఆస్వాదించడం, విస్తృత ప్రయోజనం కోసం ఆలోచించడం ద్వారా తాను నిరంతరం స్ఫూర్తి పొందుతానని చెప్పారు.
సూర్యరశ్మితో ఉదయం.. కష్టమైన పనితో ఆఫీస్ షురూ
ప్రాజెక్టు సైట్లలో ఎక్కువ సమయం నిలబడి పనిచేయడం, నిరంతర ప్రయాణాల వల్ల ఆరోగ్యానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తానని వందన తెలిపారు. తన ఉదయపు దినచర్య ఎంతో పవిత్రమైనదని ఆమె చెప్పారు. నిద్రలేవగానే ఉదయపు సూర్యరశ్మిలో కాసేపు గడపడం వల్ల ఆలోచనలు స్థిరపడతాయని, సానుకూల శక్తి లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు. భర్త, కుమార్తె బయటకు వెళ్లిన తర్వాత అరగంట పాటు నడుస్తానని, చెప్పులు లేకుండా నేలపై నడుస్తూ ప్రకృతితో మమేకమవడం (గ్రౌండింగ్), ధ్యానం చేయడం తన అలవాటని వివరించారు.
ఉదయాన్నే శారీరక శ్రమ చేయడం వల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటానని వందన చెప్పారు. ప్రతిరోజూ చేయాల్సిన పనుల జాబితా (టాస్క్ లిస్ట్) రాసుకుని, అందులో అత్యంత కష్టమైన పనిని మొదట పూర్తి చేస్తారు. ఆఫీసులోనూ ఒకే చోట కూర్చోకుండా స్టూడియో అంతా తిరుగుతూ బృందంతో మమేకమవుతారు. పుస్తకాలు చదవడం, కొత్త విషయాలు చూడటం, సంభాషణల ద్వారా నిరంతరం నేర్చుకోవాలనే కుతూహలం మనిషిని ముందుకు నడిపిస్తుందని ఆమె నమ్ముతారు.
స్ఫూర్తినిచ్చే పుస్తకాలు.. ప్రకృతి వైద్యంపై మక్కువ
వ్యక్తిగత వికాసం, నాయకత్వ లక్షణాల కోసం వందన నాలుగు ముఖ్యమైన పుస్తకాలను సిఫార్సు చేశారు.
ఇకిగాయ్ (Ikigai): అర్థవంతమైన, సంతోషకరమైన జీవితం గడపడానికి ఫ్రాన్సెస్క్ మిరాలెస్, హెక్టర్ గార్సియా రాసిన ఈ పుస్తకం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.
ది సీక్రెట్ (The Secret): సానుకూల ఆలోచనా విధానం, సంకల్ప బలం గురించి తెలుసుకోవడానికి రోండా బైర్న్ రాసిన ఈ పుస్తకం చదవాలి.
హౌ టు విన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్: మానవ సంబంధాలు, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలపై డేల్ కార్నెగీ అందించిన అద్భుతమైన పాఠాలు ఇందులో ఉన్నాయి.
బికమింగ్ (Becoming): నాయకత్వం, పట్టుదల, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలపై మిచెల్ ఒబామా నిజాయతీగా రాసుకున్న అనుభవాలు స్ఫూర్తినిస్తాయి.
విరామ సమయంలో సృజనాత్మక అంశాలపై వందన దృష్టి సారిస్తారు. ఫ్యాషన్, రిటైల్ రంగాలను నిశితంగా గమనిస్తూ వాటి నుంచి స్ఫూర్తి పొందుతారు. పర్యావరణం, ఆరోగ్యంపై ఆమెకు ఎంతో మక్కువ ఉంది. ప్రకృతి వైద్యం (నేచురోపతి) గురించి విస్తృతంగా చదువుతూ, రసాయనాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉంటారు. ఇంట్లోనే సొంతంగా వివిధ రకాల నూనె మిశ్రమాలను తయారు చేసుకుని వాడతారు.
దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సంప్రదాయ చీరలు, చేనేత వస్త్రాలను సేకరించడం ఆమెకు ఎంతో ఇష్టమైన హాబీ. అయితే వాటిని అనుకున్నంత తరచుగా ధరించలేకపోతున్నానని ఆమె సరదాగా అంగీకరించారు. సంప్రదాయ మూలాలను మరువకుండా ఆధునికతను అందిపుచ్చుకోవడమే వందన విజయ రహస్యంగా నిలుస్తోంది.