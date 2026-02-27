విజయ్-రష్మిక పెళ్లి: కొడవ సంప్రదాయంలో జరిగిన వేడుక విశేషాలివే
ఫిబ్రవరి 26న టాలీవుడ్ జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల వివాహం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఉదయం తెలుగు సంప్రదాయంలో వేడుక ముగియగా, సాయంత్రం రష్మిక సొంత ఊరైన కూర్గ్ (కొడగు) పద్ధతిలో రెండోసారి వివాహ క్రతువు నిర్వహించారు. ఆ ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం..
టాలీవుడ్ మోస్ట్ టాక్డ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నల వివాహ వేడుకలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఉదయం వరుడి ఇంటి ఆచారాల ప్రకారం తెలుగు పద్ధతిలో పెళ్లి జరగగా, సాయంత్రం వేళ రష్మిక మూలాలను గౌరవిస్తూ 'కొడవ' (Kodava) సంప్రదాయంలో మరోసారి వేడుక చేసుకున్నారు. ప్రకృతిని, పూర్వీకులను పూజించే ఈ విభిన్నమైన పెళ్లి ఆచారాలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నాయి.
సాధారణ హిందూ వివాహాల్లో కనిపించే హోమం, అగ్ని సాక్షిగా ఏడు అడుగులు, పురోహితుల మంత్రోచ్ఛారణలు ఈ కొడవ పెళ్లిలో ఉండవు. మరి ఈ పెళ్లి ఎలా జరుగుతుంది? ఇందులో ఉండే ప్రత్యేక ఆచారాలేంటో చూద్దాం.
ఊర్కుడువో (Oorkuduvo): పెళ్లి పనుల శ్రీకారం
పెళ్లికి ముందు రెండు కుటుంబాల వారు కలిసి వేదికను సిద్ధం చేయడాన్ని 'ఊర్కుడువో' అంటారు. ఈ సమయంలోనే విందు కోసం మాంసాహారాన్ని, కూరగాయలను కోస్తారు. పెళ్లి పందిరి (Pandhaal) కోసం ఐదు స్తంభాలను ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో ఒక స్తంభం ఖచ్చితంగా 'పాలు ఇచ్చే చెట్టు' (Milk-producing tree) నుంచి తెచ్చినదై ఉండాలి. దీనిపై పనస ఆకులు, మామిడి తోరణాలు కడతారు.
వేషధారణలో రాజసం
ఈ వేడుకలో విజయ్, రష్మికలు తమ సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిసిపోయారు.
- వరుడు (విజయ్): తెల్లటి 'కుప్య' (పొడవాటి కోటు), నడుముకు ఎరుపు-బంగారు రంగు సిల్క్ 'చెలే' (నడుము పట్టి) ధరించారు. తన వెంట సాంప్రదాయ బాకు (కత్తి), తలపై 'పేటా' (తలపాగా) ధరించి అచ్చమైన కొడవ వీరుడిలా కనిపించారు.
- వధువు (రష్మిక): పట్టు చీరను విభిన్నమైన కొడవ శైలిలో కట్టుకున్నారు. సాధారణంగా చీర కుచ్చెళ్లు ముందు వస్తాయి, కానీ వీరి పద్ధతిలో కుచ్చెళ్లు వెనుక వైపు ఉంటాయి. తలపై 'వస్త్ర' (స్కార్ఫ్) ధరించి రాయల్ లుక్లో కనిపించారు.
ప్రధాన ఘట్టాలు: గడ్డం గీసే ఆచారం నుంచి గాజుల వరకు
కొడవ వివాహాల్లో కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆచారాలు ఉంటాయి:
- శుద్ధి క్రతువు: ముహూర్తానికి ముందు వరుడికి గడ్డి పరకల సాయంతో ముఖానికి పాలు రాసి గడ్డం గీస్తారు. అనంతరం తల్లి, మరో ఇద్దరు ముత్తైదువలు కలిసి మంగళ స్నానం చేయిస్తారు. ఇది పవిత్రతకు చిహ్నం.
- బాలే ఇడువ: రష్మిక చేతులకు గాజుల వ్యాపారి రంగురంగుల గాజులు తొడిగారు. దిష్టి తగలకుండా ఇందులో కనీసం ఒక జత నల్ల గాజులు ఉండేలా చూసుకోవడం వీరి ఆచారం.
- బాళె కేతువద్ (అరటి కాండం నరకడం): ఇది వీరి వీరత్వానికి ప్రతీక. వరుడి తరపు మేనమామలు వరుసగా ఉంచిన 9 అరటి చెట్టు కాండాలను ఒక్క దెబ్బతో నరకాలి. ఆ తర్వాత 'వలగ' (సాంప్రదాయ సంగీతం) దరువులకు అనుగుణంగా నృత్యం చేస్తారు.
దంపతి ముహూర్తం
అలంకరించిన వేదికపై 'ముక్కాలి' (మూడు కాళ్ల పీట) పై వధూవరులు కూర్చుంటారు. పెద్దలు, బంధువులు వారిపై అక్షింతలు వేసి దీవిస్తారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ రష్మికకు పాలు తాగించి, 'చీలా పన' (నాణేల సంచి) కానుకగా ఇచ్చినట్లు సమాచారం. చివరిగా ఇద్దరూ పూల దండలు మార్చుకున్నారు.
గంగ పూజ (నీర్ ఎడ్పో)
వేడుక ముగింపులో వధువు బాధ్యతలను గుర్తు చేసేలా 'గంగ పూజ' చేస్తారు. రష్మిక తన తలపై నీటి కుండలను ఉంచుకుని, చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తూ నడుస్తుంటే.. విజయ్ కుటుంబ సభ్యులు ఆమె చుట్టూ నాట్యం చేశారు. ఇది ఆమె కొత్త ఇంట్లోకి ప్రవేశించి, బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి సూచన. చివరిగా బెడ్ రూమ్ దగ్గర వధువు సోదరులు అడ్డుపడటం, వారికి వరుడు బంగారు నాణెం ఇచ్చి ఒప్పించడం వంటి సరదా సంఘటనలతో వేడుక ముగిసింది.
(గమనిక: ఈ కథనం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది.)