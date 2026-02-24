Edit Profile
    ఉదయ్‌పూర్‌లో 'విరోష్' వెడ్డింగ్: రష్మిక-విజయ్ పెళ్లి చేసుకోబోయే రాయల్ హోటల్ ఇదే.. ఒక్క రాత్రికి అంత ఖర్చా?

    టాలీవుడ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన  వివాహానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ఉదయ్‌పూర్‌లోని అత్యంత విలాసవంతమైన రిసార్ట్‌లో వీరి పెళ్లి జరగనుంది. ఈ 'రాయల్ వెడ్డింగ్' వెన్యూ ప్రత్యేకతలు, గదుల అద్దె వివరాలు మీకోసం.

    Published on: Feb 24, 2026 7:55 AM IST
    By HT Telugu Desk
    టాలీవుడ్ 'రౌడీ' స్టార్ విజయ్ దేవరకొండ, 'నేషనల్ క్రష్' రష్మిక మందన జంట ఉదయ్‌పూర్‌లో వివాహం చేసుకోనుంది. అత్యంత సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఈ వేడుక ప్రైవేట్‌గా జరగనుంది.

    ఉదయ్‌పూర్‌లో 'విరోష్' వెడ్డింగ్: రష్మిక-విజయ్ పెళ్లి చేసుకోబోయే రాయల్ హోటల్ ఇదే
    ఉదయ్‌పూర్‌లో 'విరోష్' వెడ్డింగ్: రష్మిక-విజయ్ పెళ్లి చేసుకోబోయే రాయల్ హోటల్ ఇదే

    అభిమానుల కోసమే ‘విరోష్’

    ఇటీవలే విజయ్, రష్మిక తమ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఒక ఎమోషనల్ నోట్‌ను షేర్ చేస్తూ పెళ్లి వార్తను ధృవీకరించారు. అభిమానులు తమను ప్రేమగా పిలుచుకునే 'విరోష్' (Virosh) అనే పేరునే తమ వివాహ బంధానికి నామకరణం చేశారు. "మేం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, మీరు ఎప్పుడూ మా వెంటే ఉన్నారు. అందుకే మా ఈ కలయికను మీ గౌరవార్థం 'ది వెడ్డింగ్ ఆఫ్ విరోష్' అని పిలుచుకుంటున్నాం" అని వారు పేర్కొన్నారు.

    విలాసానికి కేరాఫ్ అడ్రస్: ఐటీసీ ఏకాయా (Ekaaya)

    రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్ అంటేనే రాజభవనాలకు పెట్టింది పేరు. రష్మిక-విజయ్ తమ పెళ్లి కోసం ఉదయ్‌పూర్ శివార్లలోని ఆరావళి పర్వత శ్రేణుల మధ్య ఉన్న 'మెమెంటోస్ బై ఐటీసీ హోటల్స్, ఏకాయా' (Mementos by ITC Hotels, Ekaaya)ను ఎంచుకున్నారు. నగర కోలాహలానికి దూరంగా, పచ్చని ప్రకృతి ఒడిలో ఈ రిసార్ట్ ఉంటుంది.

    ఒక్క రాత్రికి ఎంత ఖర్చవుతుంది?

    ఈ లగ్జరీ హోటల్‌లో బస చేయడం సామాన్యులకు కాస్త ఖరీదైన వ్యవహారమే. ఐటీసీ వెబ్‌సైట్ సమాచారం ప్రకారం ఇక్కడి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి.

    • విల్లా (Villa): సుమారు 45 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉండే ఒక విల్లాలో నలుగురు ఉండవచ్చు. దీని ధర ఒక రాత్రికి సుమారు 35,499 (పన్నులు అదనంగా) ఉంటుంది.
    • లగ్జరీ సూట్ (Luxury Suite): అత్యంత విలాసవంతమైన సూట్ ధర ఒక రాత్రికి దాదాపు 71,499 (పన్నులు అదనంగా) పలుకుతోంది.

    ఈ సూట్లలో వ్యక్తిగత స్విమ్మింగ్ పూల్, గార్డెన్ ఏరియాతో పాటు ఆరావళి పర్వతాల అందాలను వీక్షించేలా అద్భుతమైన వ్యూ ఉంటుంది.

    రిసార్ట్ లోని వసతులు (Booking.com)
    రిసార్ట్ లోని వసతులు (Booking.com)

    హైదరాబాద్‌లో నిశ్చితార్థం.. ఉదయ్‌పూర్‌లో పెళ్లి

    విజయ్, రష్మికలకు గత ఏడాది అక్టోబర్‌లో హైదరాబాద్‌లో అత్యంత రహస్యంగా నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్‌పూర్ వేదికగా వీరు మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటి కానున్నారు. 2018లో వచ్చిన 'గీత గోవిందం', 2019లో వచ్చిన 'డియర్ కామ్రేడ్' సినిమాల సమయం నుంచే వీరిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. వెండితెరపై మ్యాజిక్ చేసిన ఈ జంట ఇప్పుడు నిజ జీవితంలోనూ తోడుగా నడవబోతుండటంతో అభిమానులు ఖుషీ అవుతున్నారు.

    మరింత సూటిగా

    1. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి ఎప్పుడు?

    వీరి వివాహం ఫిబ్రవరి 26న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయ్‌పూర్‌లో జరగనుంది.

    2. వీరి వివాహ వేదిక పేరు ఏమిటి?

    ఉదయ్‌పూర్‌లోని 'మెమెంటోస్ బై ఐటీసీ హోటల్స్, ఏకాయా' (Mementos by ITC Hotels, Ekaaya) రిసార్ట్‌లో వివాహం జరగనుంది.

    3. 'విరోష్' (Virosh) అంటే ఏమిటి?

    విజయ్ దేవరకొండలోని 'Vi', రష్మికలోని 'Rosh' కలిపి అభిమానులు ముద్దుగా పెట్టుకున్న పేరు 'విరోష్'. దీనినే వారు తమ వివాహానికి పేరుగా పెట్టుకున్నారు.

    4. ఈ రిసార్ట్‌లో గదుల ధరలు ఎలా ఉన్నాయి?

    ఇక్కడ సాధారణ విల్లా ధర సుమారు 35,500 నుంచి ప్రారంభమైతే, లగ్జరీ సూట్ ధర 71,500 వరకు ఉంటుంది.

    రిసార్ట్ లోని వసతులు (Booking.com)
    రిసార్ట్ లోని వసతులు (Booking.com)
    News/Lifestyle/ఉదయ్‌పూర్‌లో 'విరోష్' వెడ్డింగ్: రష్మిక-విజయ్ పెళ్లి చేసుకోబోయే రాయల్ హోటల్ ఇదే.. ఒక్క రాత్రికి అంత ఖర్చా?
    News/Lifestyle/ఉదయ్‌పూర్‌లో 'విరోష్' వెడ్డింగ్: రష్మిక-విజయ్ పెళ్లి చేసుకోబోయే రాయల్ హోటల్ ఇదే.. ఒక్క రాత్రికి అంత ఖర్చా?
