ఈ వీకెండ్లో (డిసెంబర్ 5-7) హైదరాబాద్లో అస్సలు మిస్ కాకూడని ఈవెంట్లు
హైదరాబాద్లో ఈ వారాంతం (డిసెంబర్ 5 నుండి డిసెంబర్ 7 వరకు) మిస్ అవ్వలేని ఈవెంట్లు చాలానే ఉన్నాయి. ఫ్యూజన్ మ్యూజిక్, థియేటర్ అనుభవాలు, స్టాండప్ కామెడీ, అలాగే అంతర్జాతీయ ఫోటోగ్రఫీపై చర్చలు వంటి అంశాలతో మీ వారాంతం ఉల్లాసంగా, విజ్ఞానదాయకంగా గడిచిపోతుంది.
1. ఇండియన్ ఓషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ (మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్)
ఫ్యూజన్ రాక్ సంగీతానికి OGలు (ఒరిజినల్ గ్యాంగ్స్టర్స్) అయిన ఇండియన్ ఓషన్ బృందం తమ అత్యుత్తమ పాటలను ప్రదర్శించనుంది. 'బాగ్ ఆయోరే', 'జాదూ మాయా', 'ఇస్ తన్ ధన్' వంటి వారి అద్భుతమైన పాటలను ఈ రాత్రి మీరు వినవచ్చు. రెండు గంటల పాటు జరిగే ఈ కాన్సర్ట్కు ముందు, క్లబ్ రెసిడెంట్ DJ సెట్తో కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. వారం రోజుల ఒత్తిడిని డ్యాన్స్తో వదిలించుకోవడానికి ఇదొక మంచి అవకాశం.
ఎప్పుడు: ఆదివారం (డిసెంబర్ 7); రాత్రి 8 గంటలకు
ఎక్కడ: స్టూడియో ఎక్స్ఓ X స్టోన్వాటర్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నానక్రామ్గూడ
ఎంట్రీ: కవర్ ఛార్జ్ ₹999 నుండి. వేదిక వద్ద లేదా బుక్మైషోలో బుక్ చేసుకోవచ్చు.
2. అన్షేర్డ్ చైల్డ్హుడ్స్ (లైవ్ థియేటర్ అనుభవం)
మీ డ్రాఫ్ట్ ఫోల్డర్లో ఎప్పుడూ పంపకుండా ఉండిపోయిన ఆ సుదీర్ఘమైన, హృదయపూర్వకమైన ఇ-మెయిల్ ఏదైనా ఉందా? అయితే ఈ ప్రదర్శన మీ కోసమే! ఇది లైవ్ మ్యూజిక్, మూమెంట్స్తో కూడిన లీనమయ్యే థియేటర్ అనుభవం. థియేటర్ కళాకారులు అన్సెంట్ రియల్ మెయిల్స్ చదువుతారు. మన సామూహిక గతాన్ని తవ్వుతారు. ప్రదర్శన ముగిసిన తర్వాత, వీక్షకులకు కమ్యూనిటీ మీల్ ఉంటుంది. అక్కడ వారు తమ అన్సెంట్ లెటర్స్ గురించి మాట్లాడేందుకు కూడా అవకాశం లభిస్తుంది.
ఎప్పుడు: శనివారం (డిసెంబర్ 6), ఆదివారం (డిసెంబర్ 7); మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు, సాయంత్రం 7:30 గంటలకు
ఎక్కడ: కథాతీథం(Kathatitam) , గచ్చిబౌలి
ఎంట్రీ: బుక్మైషోలో ₹399 నుండి.
3. జెన్ వై: స్వాతి సచ్దేవా చేసిన ఒక మిలీనియల్ స్పైరల్ (స్టాండప్ కామెడీ)
స్టేజ్ మీద బోల్డ్, నిర్భయమైన ప్రదర్శనలకు స్వాతి సచ్దేవా ప్రసిద్ధి చెందారు. బైసెక్సువల్గా మారడం, మానసిక ఆరోగ్యం, మధ్యతరగతి జీవితం వంటి అన్ని అంశాలను ఆమె తన కామెడీలో చర్చిస్తారు. మిలీనియల్స్ ఎలా జీవిస్తున్నారో ఆమె చురకలు అంటిస్తుంటే, ఆమెతో పాటు మీరు మిమ్మల్ని చూసి కూడా నవ్వుకుంటారు. జీవితాన్ని అంత సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొంచెం నవ్వుకోవడానికి వెళ్లండి.
ఎప్పుడు: శనివారం (డిసెంబర్ 6); సాయంత్రం 7 గంటలకు
ఎక్కడ: భాస్కర ఆడిటోరియం, బిర్లా సైన్స్ సెంటర్
ఎంట్రీ: బుక్మైషోలో ₹699 నుండి.
4. లైట్ & డార్క్నెస్తో శిల్పకళ (ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్)
క్యూరేటర్ ఇనా పూరి.. LN తల్లూర్, సుమాక్షి సింగ్, KS రాధాకృష్ణన్ అనే ముగ్గురు ప్రముఖ కళాకారుల కళాఖండాలను ఒకచోట చేర్చారు. మానవ స్పృహ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), వలస, నిర్మాణాల మధ్య ఉన్న సరిహద్దులను ఈ ప్రదర్శనలో కంచు, రాయి, దారం, ఇతర పదార్థాలలో చేసిన కళాఖండాలు విశ్లేషిస్తాయి.
ఎప్పుడు: శనివారం (డిసెంబర్ 6) మరియు ఆదివారం (డిసెంబర్ 7); ఉదయం 11 గంటల నుండి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు
ఎక్కడ: కళాక్రి ఆర్ట్ గ్యాలరీ, బంజారా హిల్స్
ఎంట్రీ: ఉచితం
5. అంతర్జాతీయ ఫోటోగ్రాఫర్ అలియోనా కర్దాష్తో చర్చ
అంతర్జాతీయ ఫోటో జర్నలిస్ట్ జీవితం ఎంతో ఉత్తేజకరంగా ఉంటుంది. వారు ఏం చూస్తారు, ఎలా చూస్తారు, ఎలా క్లిక్ చేస్తారు అనే విషయాలను సైబీరియాలో జన్మించి, హాంబర్గ్లో ఉంటున్న డాక్యుమెంటరీ ఫోటోగ్రాఫర్ అలియోనా కర్దాష్ ఈ చర్చా కార్యక్రమంలో వెల్లడిస్తారు. ఆమె రచనలు 'ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్', జర్మన్ పత్రిక 'స్టెర్న్'లో ప్రచురితమయ్యాయి. వ్యక్తిగత కథనాలు తన లెన్స్ ద్వారా సార్వత్రిక నమూనాలను ఎలా వెల్లడిస్తాయో కూడా ఆమె పంచుకుంటారు.
ఎప్పుడు: శనివారం (డిసెంబర్ 6); సాయంత్రం 5:30 గంటలకు
ఎక్కడ: స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీ, బంజారా హిల్స్
ఎంట్రీ: ఉచితం
6. హైదరాబాద్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ ఫెస్టివల్
నృత్యం, నాటకం, కథలు... ఈ భాగస్వామ్య ఉత్సవం మొత్తం వాటి గురించే. విశ్వంపై దృష్టి సారించిన కథక్ ప్రదర్శన, హనుమంతుడి కథ ఆధారంగా థియేటర్ ప్రదర్శన, పుస్తక ఆవిష్కరణలు, సాహిత్య చర్చలతో సాయంత్రం నిండి ఉంటుంది.
ఎప్పుడు: ఆదివారం (డిసెంబర్ 7); సాయంత్రం 5 గంటలకు
ఎక్కడ: భాస్కర ఆడిటోరియం, BM బిర్లా సైన్స్ సెంటర్
ఎంట్రీ: ₹100. వేదిక వద్ద బుక్ చేసుకోవచ్చు.