Vespa 946 Horse Edition : స్టైలిష్గా కొత్త వెస్పా స్కూటర్- లేటెస్ట్ ఎడిషన్ హైలైట్స్ ఇవే..
వెస్పా మరో అద్భుతం చేసింది! అత్యంత స్టైలిష్గా ఉన్న 946 హార్స్ ఎడిషన్ని ఇటీవలే ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వెస్పా 946 హార్స్ ఎడిషన్ విశేషాలను ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..
ప్రముఖ ఇటాలియన్ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ వెస్పా మరో అద్భుతం చేసింది! తన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన '946' సిరీస్ను మరింత విస్తరిస్తూ.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 'వెస్పా 946 హార్స్' అనే లిమిటెడ్ ఎడిషన్ స్కూటర్ని ఇటీవలే ఆవిష్కరించింది. చైనీస్ రాశిచక్రం ప్రకారం ‘ఇయర్ ఆఫ్ హార్స్’ నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఈ స్కూటర్ను రూపొందించారు. వెస్పా తన 946 సిరీస్ను సాధారణ రోడ్డు స్కూటర్ల కంటే కూడా, వాహన ప్రియులు ఒక అపురూప జ్ఞాపికలా దాచుకునే కళాఖండంగా తీర్చిదిద్దే సంప్రదాయాన్ని ఈ మోడల్తోనూ కొనసాగించింది.
వెస్పా 946 హార్స్ ఎడిషన్- సరికొత్త డిజైన్ సొబగులు..
వెస్పా 946 హార్స్ స్కూటర్ తన ఐకానిక్ సిల్హౌట్ (రూపురేఖలు)ను అలాగే కొనసాగిస్తూనే, కొన్ని సరికొత్త డిజైన్ మార్పులను సంతరించుకుంది. గత కొన్నేళ్లుగా వెస్పా తన 946 సిరీస్లో చైనీస్ రాశిచక్రం థీమ్ ఆధారంగా పలు స్పెషల్ ఎడిషన్లను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. 2026 సంవత్సరం 'గుర్రపు సంవత్సరం' కావడంతో, ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ అద్భుతమైన వెర్షన్ను ఇటాలియన్ బ్రాండ్ వెలుగులోకి తెచ్చింది.
ఈ స్కూటర్ డిజైన్ పూర్తిగా దాని థీమ్కు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఇది 'రిచ్ బే బ్రౌన్' రంగులో మెరుస్తూ, ఎంతో నియంత్రణతో కూడిన సొగసును ప్రదర్శిస్తోంది. బాడీపై ముఖ్యమైన చోట్ల గోల్డ్ యాక్సెంట్స్ (బంగారు రంగు మెరుగులు) అద్ది కంటికి ఇంపుగా తీర్చిదిద్దారు. సీటు కింద హార్ష్షూ లోపలి 'వీ' ఆకారపు మోనోగ్రామ్ ఉండటం దీని ప్రత్యేకత. ఇది గుర్రపు థీమ్కు నేరుగా దృశ్య రూపకల్పనలా కనిపిస్తుంది.
వెస్పా 946 హార్స్ ఎడిషన్- ప్రీమియం మెటీరియల్స్, హ్యాండ్క్రాఫ్ట్..
ఈ స్కూటర్ స్థాయిని మరింత పెంచేందుకు వెస్పా అత్యంత ఖరీదైన మెటీరియల్స్ను వాడింది. శాడిల్ (సీటు), హ్యాండిల్బార్ గ్రిప్స్, ట్రిమ్స్ కోసం స్వయంగా చేతితో తయారు చేసిన ఇటాలియన్ లెదర్ను ఉపయోగించారు. ఇది పాతకాలపు గుర్రపు స్వారీ గేర్ను గుర్తుకు తెస్తూ, కేవలం ఆడంబరం కోసమే కాకుండా ఎంతో సహజత్వంతో కూడిన టెక్స్చర్ను అందిస్తోంది.
వెస్పా 946 హార్స్ ఎడిషన్- యాక్సెసరీస్..
స్కూటర్తో పాటు దానికి సరిపోయేలా ప్రత్యేకమైన యాక్సెసరీస్ సెట్ను కూడా వెస్పా పరిచయం చేసింది. వీటిలో ఇవి ఉన్నాయి:
సీటు తయారీకి వాడిన మెటీరియల్తోనే చేసిన రేర్-మౌంటెడ్ లెదర్ బ్యాగ్.
అల్యూమినియం బ్రాకెట్ల సాయంతో అమర్చిన విండ్షీల్డ్.
గోల్డ్ కలర్ 'వీ' చిహ్నం ఉన్న జెట్-స్టైల్ హెల్మెట్. ఇవన్నీ కలిసి ఈ స్కూటర్కు ఒక పూర్తిస్థాయి గుర్తింపును, కలెక్టర్లలో ఆసక్తిని పెంచుతాయి.
వెస్పా 946 హార్స్ ఎడిషన్- మెకానికల్ వివరాలు..
సాంకేతికంగా చూస్తే, వెస్పా 946 హార్స్ ఎడిషన్ స్టాండర్డ్ వెర్షన్కు దగ్గరగానే ఉంది. ఇందులో సుపరిచితమైన 125 సీసీ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్ను ఉపయోగించారు. ఇది సుమారు 11.4 బీహెచ్పీ పవర్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. గత వెర్షన్లలో ఉన్న సస్పెన్షన్, బ్రేకింగ్ సెటప్నే ఇందులోనూ కొనసాగించారు.
వెస్పా 946 హార్స్ ఎడిషన్- లభ్యత, బుకింగ్స్..
ఈ స్కూటర్ కోసం ప్రీ-ఆర్డర్లు జనవరి 26న వెస్పా అధికారిక వెబ్సైట్, మిలన్ రిటైల్ అవుట్లెట్లో ప్రారంభమయ్యాయి. అయితే, దీని ధర ఎంత ఉండబోతోంది? ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏయే మార్కెట్లలో ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది? అనే వివరాలను కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది.