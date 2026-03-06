UPSC CSE Result 2026 : యూపీఎస్సీ సివిల్స్ ఫలితాలు విడుదల - ఏపీ, తెలంగాణ నుంచి ఎంపికైన వారు వీరే…
UPSC Civils Results 2025 : యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్-2025 తుది ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మొత్తం 958 మంది అభ్యర్థులను వివిధ సర్వీసులకు యూపీఎస్సీ సిఫార్సు చేసింది. ఏపీ, తెలంగాణ నుంచి పలువురు అభ్యర్థులు మెరిశారు.
యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్-2025 (యూపీఎస్సీ ) తుది ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మొత్తం 958 మంది అభ్యర్థులను వివిధ సర్వీసులకు యూపీఎస్సీ సిఫార్సు చేసింది. ఈ ఏడాది అనుజ్ అగ్నిహోత్రి ఆలిండియా మొదటి ర్యాంక్ సాధించింది. రాజేశ్వరి సువే రెండో స్థానంలో, ఆకాంష్ ధుల్ మూడో స్థానంలో నిలిచారు.
మే 25, 2025న ప్రిలిమ్స్ నిర్వహించగా… ఆగస్టు 2025లో మెయిన్స్ పరీక్షలు జరిగాయి. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 27 వరకు జరిగిన ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా ఇవాళ తుది మెరిట్ లిస్ట్ను యూపీఎస్సీ ప్రకటించింది. ఈ ఫలితాలను యూపీఎస్సీ అధికారిక వెబ్సైట్లు https://upsc.gov.in/index.php లేదా upsconline.nic.inలో చూడొచ్చు.