    ఏషియన్ పెయింట్స్ షేర్ల దూకుడు.. 52-వారాల గరిష్టానికి ఎగబాకడానికి కారణమేంటి?

    ఏషియన్ పెయింట్స్ షేర్ ధర గురువారం (నవంబర్ 13) ట్రేడింగ్‌లో 4 శాతానికి పైగా పెరిగి రూ. 2,898.20 వద్ద కొత్త 52-వారాల గరిష్టాన్ని తాకింది. సెప్టెంబర్ త్రైమాసికం (Q2FY26)లో అంచనాలకు మించి 43% లాభం సాధించడంతో పాటు, 4.5 మధ్యంతర డివిడెండ్‌ను ప్రకటించడం ఈ ర్యాలీకి ప్రధాన కారణం. 

    Published on: Nov 13, 2025 11:40 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ఏషియన్ పెయింట్స్ షేర్ ధర దూసుకెళ్లడానికి ప్రధాన కారణం, కంపెనీ ప్రకటించిన మెరుగైన త్రైమాసిక ఫలితాలే. కంపెనీ నికర లాభం (Profit) గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే (YoY) 43 శాతం పెరిగి 993.59 కోట్లుగా నమోదైంది. బ్లూమ్‌బెర్గ్‌లో విశ్లేషకులు అంచనా వేసిన 894.46 కోట్ల లాభాన్ని ఇది సులభంగా అధిగమించింది.

    ఏషియన్ పెయింట్స్ షేర్ల దూకుడు.. 52-వారాల గరిష్టానికి ఎగబాకడానికి కారణమేంటి? (An AI-generated image)
    ఏషియన్ పెయింట్స్ షేర్ల దూకుడు.. 52-వారాల గరిష్టానికి ఎగబాకడానికి కారణమేంటి? (An AI-generated image)

    కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 6.4 శాతం పెరిగి 8,513.70 కోట్లుగా ఉంది. దీంతో పాటు, FY26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుపై 4.5 మధ్యంతర డివిడెండ్‌ను కంపెనీ ప్రకటించింది. దీనికి రికార్డు తేదీని నవంబర్ 18గా నిర్ణయించారు. డివిడెండ్ చెల్లింపు నవంబర్ 27న లేదా ఆ తర్వాత జరుగుతుంది.

    నివేదికల ప్రకారం, దేశీయ డెకరేటివ్ విభాగంలో మెరుగైన వృద్ధి, అలాగే ఖర్చుల నిర్వహణలో సమర్థత కారణంగానే లాభాల మార్జిన్ పెరిగింది.

    స్టాక్ ప్రదర్శన: సెన్సెక్స్ కంటే మెరుగ్గా

    ఏషియన్ పెయింట్స్ షేరు గురువారం ట్రేడింగ్‌లో దాని మునుపటి ముగింపు ధర 2,773.40 తో పోలిస్తే 2,836.30 వద్ద ప్రారంభమైంది. ఇంట్రా-డేలో 4.5 శాతం పెరిగి 2,898.20 వద్ద కొత్త 52-వారాల గరిష్టాన్ని తాకింది. ఉదయం 11:10 గంటల ప్రాంతంలో ఈ స్టాక్ 3.21 శాతం లాభంతో 2,862.55 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.

    ఈ స్టాక్ వరుసగా ఆరో ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో లాభాలను నమోదు చేయనుంది. నవంబర్ నెలలోనే ఈ షేరు 14 శాతానికి పైగా పెరిగింది. అంతకుముందు అక్టోబర్‌లో కూడా 7 శాతం లాభపడింది. ముఖ్యంగా, ఈ సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు (YTD) ఈ స్టాక్ ఏకంగా 25 శాతం లాభపడింది. ఇదే కాలంలో బెంచ్‌మార్క్ సెన్సెక్స్ కేవలం 8 శాతం మాత్రమే పెరిగింది. అంటే, సెన్సెక్స్ కంటే ఏషియన్ పెయింట్స్ అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచింది.

    కొనుగోలు, అమ్మకం లేదా హోల్డ్? నిపుణుల అభిప్రాయం

    Q2 ఫలితాల తర్వాత బ్రోకరేజ్ సంస్థలు ఈ షేరుపై భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

    JM ఫైనాన్షియల్ సంస్థ ఈ స్టాక్‌పై "రెడ్యూస్" (Reduce) రేటింగ్‌ను కొనసాగించింది. అయితే, లక్ష్య ధరను గతంలో ఉన్న 2,245 నుండి 2,800కి పెంచింది.

    JM ఫైనాన్షియల్ నిపుణులు మాట్లాడుతూ, "ఏషియన్ పెయింట్స్ నిర్వహణ తీరు మాకు నచ్చింది. కానీ, గత నెల రోజుల్లోనే ఇది 20 శాతం పెరిగింది. కాబట్టి, ప్రస్తుత స్థాయి నుంచి మరింత రాబడి (upside) పరిమితం అయ్యింది. అందుకే 'రెడ్యూస్' రేటింగ్‌ను కొనసాగిస్తున్నాము," అని తెలిపారు.

    అలాగే, "రెండవ అర్ధభాగంలో డబుల్-డిజిట్ వాల్యూమ్ వృద్ధి, FY27/28Eకి తక్కువ-డబుల్-డిజిట్ అమ్మకాల వృద్ధిని అంచనా వేస్తూ, మా అంచనాలను 2-4 శాతం పెంచాము. మెరుగైన దృక్పథం, పోటీ తీవ్రత తగ్గడం వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, లక్ష్య ధరను 2,800కి పెంచాము" అని వివరించారు.

    (ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న విశ్లేషణలు, సిఫార్సులు నిపుణులు లేదా బ్రోకరేజ్ సంస్థలకు సంబంధించినవి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించాలి.)

