Electric scooter : తక్కువ ధరకే ఏథర్ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్- లాంచ్ డేట్ ఇదే..
ఏథర్ ఎనర్జీ సరికొత్త ‘ఈఎల్’ ప్లాట్ఫామ్పై రూపుదిద్దుకుంటున్న ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మొదటి ప్రొడక్షన్ వెర్షన్ పిక్ను సీఈఓ తరుణ్ మెహతా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఆగస్టు 29న జరిగే ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే వేదికగా లాంచ్ కానున్న ఈ మేజర్ మోడల్ విశేషాలు ఇవే!
భారత ఈవీ ద్విచక్ర వాహన రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి ఏథర్ ఎనర్జీ సిద్ధమవుతోంది. ఆగస్టు 29న నిర్వహించనున్న ‘ఏథర్ కమ్యూనిటీ డే 2026’ వేదికగా తమ సరికొత్త ‘ఈఎల్’ ప్లాట్ఫామ్ ఆధారిత ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే, ఈ గ్రాండ్ లాంచ్కు ముందే.. అసెంబ్లీ లైన్ నుంచి నేరుగా ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మొదటి ప్రొడక్షన్ లుక్ను సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకున్నారు కంపెనీ సీఈఓ తరుణ్ మెహతా. గతంలో ప్రదర్శించిన ‘ఈఎల్01’ కాన్సెప్ట్ మోడల్, డిజైన్ పేటెంట్ ఆధారంగానే ఈ స్కూటర్ను తీర్చిదిద్దినట్లు తాజా పిక్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.
సరికొత్త డిజైన్.. మెటల్ బాడీతో ఎంట్రీ!
తరుణ్ మెహతా షేర్ చేసిన పిక్ ఆధారంగా ఈ ఏథర్ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ డిజైన్లో పలు కీలక మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. హ్యాండిల్బార్పై అమర్చిన హెడ్లాంప్, ఫ్రంట్ ఆప్రాన్పై వెడల్పాటి ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఏథర్ తన స్కూటర్లలో పాలిమర్ బాడీ ప్యానెల్స్ను ఉపయోగించగా, ఈ కొత్త స్కూటర్లో మొదటిసారిగా ‘మెటల్ బాడీ’ని తీసుకొస్తుండటం విశేషం. ఇది భారతీయ కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని, వాహన దృఢత్వాన్ని మరింత పెంచనుంది.
ఇక వీల్స్ సెటప్ విషయానికి వస్తే.. ముందు భాగంలో 14-అంగుళాల వీల్, వెనుక భాగంలో 12-అంగుళాల వీల్ను అమర్చినట్లు కనిపిస్తోంది. రోడ్డుపై వాహన స్థిరత్వాన్ని, ప్రయాణ సౌఖ్యాన్ని సమతుల్యం చేసేందుకు ఈ విధమైన సెటప్ను ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
శక్తివంతమైన 'ఈఎల్' ప్లాట్ఫామ్ ప్రత్యేకతలివే!
ఏథర్ ఎనర్జీ గతంలో జరిగిన కమ్యూనిటీ డే వేదికగానే ఈ ‘ఈఎల్’ ప్లాట్ఫామ్ను పరిచయం చేసింది. దాదాపు 26 లక్షల కిలోమీటర్ల మేర సేకరించిన ప్రత్యక్ష రోడ్డు డేటా ఆధారంగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ను డెవలప్ చేసినట్లు కంపెనీ తెలిపింది. విభిన్న సైజులు, అవసరాలకు తగ్గట్టుగా స్కూటర్లను తయారు చేయడానికి ఈ ఆర్కిటెక్చర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
బ్యాటరీ పరిధి: ఈ ప్లాట్ఫామ్ 2kWh నుంచి 5kWh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీ ప్యాక్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
మోటార్ - ఛార్జింగ్: సైలెంట్ గేర్-డ్రైవ్ మోటార్, ఇన్-బిల్ట్ ఆన్-బోర్డ్ ఛార్జర్ను ఇందులో అందించనున్నారు.
సర్వీసింగ్: తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఉండేలా సుదీర్ఘమైన సర్వీస్ ఇంటర్వెల్స్తో దీనిని రూపొందించారు.
ఒకే మోడల్కు పరిమితం కాకుండా, భవిష్యత్తులో ఈ ప్లాట్ఫామ్పై మరిన్ని ఎలక్ట్రిక్ మోడళ్లను తీసుకొచ్చేలా ఏథర్ పక్కా ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతోంది.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?
ఏథర్ ఈ కొత్త స్కూటర్ను రూ. 1 లక్ష నుంచి రూ. 1.25 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) బడ్జెట్ శ్రేణిలో తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఏథర్ రిజ్టా, 450 సిరీస్ మోడళ్ల కంటే ఇది కాస్త తక్కువ ధరకే అందుబాటులోకి రానుంది.
ఏథర్ తన ప్రీమియం బ్రాండ్ ఇమేజ్ను కాపాడుకుంటూనే, మరింత మంది సామాన్య వినియోగదారులకు దగ్గరయ్యేందుకు ఈ సరసమైన వెహికల్ను తీసుకొస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More