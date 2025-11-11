లాభం పెరిగినా స్టాక్ పతనం ఎందుకు? బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేర్ ధర క్రాష్ వెనుక అసలు కారణం ఇదే!
Bajaj Finance's share price: భారతదేశంలో అతిపెద్ద నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ (NBFC) అయిన బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేర్ ధర మంగళవారం (నవంబర్ 11, 2025) నాడు 8.14% వరకు పతనమైంది. జూలై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో (Q2) నికర లాభం 22% పెరిగినా, స్టాక్ భారీగా పతనం అవడానికి కారణాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో, ముఖ్యంగా ఆర్థిక రంగంలో, బజాజ్ ఫైనాన్స్ షేర్ల ప్రదర్శన మంగళవారం తీవ్ర నిరాశను మిగిల్చింది. Q2 ఫలితాలు సానుకూలంగా ఉన్నప్పటికీ, కంపెనీ షేర్ ధర 8.14% వరకు పతనమై, ఇంట్రాడే కనిష్ఠ స్థాయి రూ. 997.00 ను తాకింది. చివరికి, ఈ స్టాక్ 7.38% నష్టంతో రూ. 1,005.35 వద్ద ముగిసింది.
లాభాలు, ఆదాయాలు ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధిని చూపినప్పటికీ, ఇంత భారీ పతనం ఎందుకు సంభవించింది అనే ప్రశ్నకు సమాధానం కంపెనీ భవిష్యత్తు అంచనాలో (Outlook) ఉంది.
బజాజ్ ఫైనాన్స్ Q2 ఫలితాలు
కంపెనీ ఈ త్రైమాసికంలో మంచి పనితీరు కనబరిచింది:
నికర లాభం: 21.9% పెరుగుదలతో రూ. 4,875 కోట్లు
నికర వడ్డీ ఆదాయం (NII): 22% పెరుగుదలతో రూ. 10,785 కోట్లు
కొత్త రుణాలు (New Loans): 26% పెరుగుదలతో 1.217 కోట్లు
AUM (నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు): 24% పెరుగుదలతో రూ. 4,62,261 కోట్లు
షేర్ ధర పతనం వెనుక 2 ప్రధాన కారణాలు
కంపెనీ ఫలితాలు బలంగా ఉన్నప్పటికీ, పెట్టుబడిదారులు రెండు కీలక అంశాలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మార్కెట్ అంచనాలను చేరుకోకపోవడం, భవిష్యత్తు వృద్ధి అంచనాలను తగ్గించడమే పతనానికి కారణం.
1. AUM వృద్ధి అంచనా (Guidance) తగ్గించడం
స్టాక్ పతనానికి ప్రధాన కారణం కంపెనీ AUM వృద్ధి లక్ష్యాన్ని తగ్గించడమే.
AUM అంటే ఏమిటి?: NBFC కి సంబంధించి AUM అంటే, కంపెనీ జారీ చేసిన అన్ని రుణాలు, అడ్వాన్స్ల మొత్తం విలువ. ఇది కంపెనీ కోర్ ఆదాయానికి (నికర వడ్డీ ఆదాయం) నేరుగా ముడిపడి ఉంటుంది.
అంచనా తగ్గింపు: MSME మరియు తనఖా (Mortgage) రుణాలలో ఒత్తిడి పెరుగుతున్నందున, కంపెనీ ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 కోసం గతంలో ఇచ్చిన 24-25% AUM వృద్ధి అంచనాను 22-23%కు సవరించింది.
మార్కెట్ అభిప్రాయం: మార్కెట్ ఎప్పుడూ వేగవంతమైన వృద్ధిని ఆశిస్తుంది. ఇలా అంచనాలను తగ్గించడం అనేది కంపెనీ భవిష్యత్తు వృద్ధి వేగంపై నిదానమైన సంకేతాన్ని ఇస్తుంది. బజాజ్ ఫైనాన్స్ వంటి ప్రీమియం వాల్యుయేషన్ ఉన్న స్టాక్లకు, ఏ చిన్న వృద్ధి ఆందోళన అయినా పెద్ద ప్రభావం చూపుతుంది.
2. రుణ నాణ్యత క్షీణత (Asset Quality Worsening)
ఈ త్రైమాసికంలో రుణ నాణ్యత కొద్దిగా క్షీణించింది, ఇది కూడా పెట్టుబడిదారులను ఆందోళనకు గురి చేసింది.
నికర NPA (Net NPA) నిష్పత్తి: క్రమంగా 10 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 0.60% కి చేరింది.
స్థూల NPA (Gross NPA) నిష్పత్తి: 21 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 1.24% కి పెరిగింది.
క్రెడిట్ కాస్ట్ పెరుగుదల: MSME, అలాగే టూ-వీలర్, త్రీ-వీలర్ వాహన రుణ విభాగాలలో ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల రుణ నష్టాలు, కేటాయింపులు (Credit Cost) పెరిగాయని JM ఫైనాన్షియల్ పేర్కొంది.
JM ఫైనాన్షియల్ నిపుణులు మాట్లాడుతూ, “క్రెడిట్ కాస్ట్ స్థిరంగా, అధికంగా ఉంది. దీనికి ప్రధానంగా MSME, టూ-వీలర్ రుణ విభాగాలే కారణం. ఈ పరిస్థితి కారణంగా, కంపెనీ ఈ విభాగాలలో రుణాల పంపిణీ విషయంలో నిదానంగా, సంప్రదాయబద్ధంగా వ్యవహరిస్తోంది, అందుకే AUM వృద్ధి అంచనాను తగ్గించింది” అని వివరించారు.
నిపుణుల అభిప్రాయం
వృద్ధి మందగమనం: తనఖా, ఎస్ఎంఈ విభాగాలు నెమ్మదిగా వృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ, గోల్డ్ లోన్స్, కార్ లోన్స్ వంటి ఇతర కొత్త విభాగాలు బాగా పుంజుకోవడం ద్వారా ఈ మందగమనం కొంతవరకు సమతుల్యం అవుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
రేటింగ్ మార్పులు: AUM వృద్ధి అంచనా తగ్గింపు కారణంగా, JM ఫైనాన్షియల్ ఈ స్టాక్పై తమ రేటింగ్ను "కొనుగోలు (Buy)" నుండి "యాడ్ (Add)" కు తగ్గించింది.
HDFC సెక్యూరిటీస్ మాత్రం స్టాక్పై "కొనుగోలు (Buy)" రేటింగ్ను కొనసాగిస్తూనే, వాల్యుయేషన్ అధికంగా ఉన్నందున ప్రస్తుత పతనాన్ని తాత్కాలికంగా చూస్తున్నారు.
సాధారణంగా, మార్కెట్ అద్భుతమైన వృద్ధిని అంచనా వేసే స్టాక్లలో, ఏ చిన్న ప్రతికూల సంకేతం వచ్చినా, అది భారీ అమ్మకాలకు దారితీస్తుంది. బజాజ్ ఫైనాన్స్ విషయంలో జరిగింది ఇదే. లాభాలు పెరిగినా, భవిష్యత్తు వృద్ధి అంచనా తగ్గడం, రుణ నాణ్యతపై ఆందోళనలు షేర్ ధరను కుంగదీశాయి.
