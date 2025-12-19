Edit Profile
    బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ వ్యక్తిపై మూకదాడి.. తీవ్రంగా ఖండించిన తాత్కాలిక ప్రభుత్వం

    బంగ్లాదేశ్‌లో ఓ హిందూ వ్యక్తిని మూకదాడి చేసి చంపిన ఘటనను అక్కడి తాత్కాలిక ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండించింది. దోషులను వదిలిపెట్టబోమని, 'కొత్త బంగ్లాదేశ్‌'లో హింసకు చోటు లేదని చీఫ్ అడ్వైజర్ ముహమ్మద్ యూనస్ స్పష్టం చేశారు.

    Published on: Dec 19, 2025 5:24 PM IST
    By HT Telugu Desk
    బంగ్లాదేశ్‌లో రాజకీయ అస్థిరత, అల్లర్లు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా మైమెన్‌సింగ్‌లో ఒక హిందూ వ్యక్తిని మూకదాడి (Lynching) చేసి చంపడం సంచలనం సృష్టించింది. ఈ దారుణ ఘటనపై చీఫ్ అడ్వయిజర్ ముహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం ఘాటుగా స్పందించింది. "ఈ క్రూరమైన నేరానికి పాల్పడిన వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టబోము" అని ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది.

    బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ వ్యక్తిపై మూకదాడి.. తీవ్రంగా ఖండించిన తాత్కాలిక ప్రభుత్వం (REUTERS)
    బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ వ్యక్తిపై మూకదాడి.. తీవ్రంగా ఖండించిన తాత్కాలిక ప్రభుత్వం (REUTERS)

    "హింసకు చోటు లేదు"

    యూనస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ షఫీకుల్ ఆలం ఫేస్‌బుక్ వేదికగా ఈ మేరకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. "మైమెన్‌సింగ్‌లో హిందూ వ్యక్తిపై జరిగిన దాడిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. కొత్త బంగ్లాదేశ్‌లో ఇలాంటి హింసకు, విద్వేషాలకు తావు లేదు. ప్రజలు రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలకు దూరంగా ఉండాలి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆస్తుల విధ్వంసం, ప్రాణనష్టం కలిగించే ఏ చర్యను ప్రభుత్వం సహించబోదని స్పష్టం చేశారు.

    ఉస్మాన్ హదీ మరణం.. రాజుకున్న సెగలు

    గత వారం ఢాకాలో జరిగిన కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన యువ నాయకుడు ఉస్మాన్ హదీ, సింగపూర్‌లోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ఈ వార్త తెలియగానే బంగ్లాదేశ్‌లో నిరసనలు మిన్నంటాయి. హదీని 'అమరవీరుడు'గా అభివర్ణించిన ముహమ్మద్ యూనస్, గురువారం రాత్రి జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు.

    "హృదయవిదారకమైన వార్తతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇన్క్విలాబ్ మంచ్ ప్రతినిధి షరీఫ్ ఉస్మాన్ హదీ మన మధ్య లేరు. ఆయనను చంపిన వారిని త్వరలోనే చట్టం ముందు నిలబెడతాం. ప్రజలందరూ సంయమనం పాటించాలి. చట్టాన్ని ఎవరూ చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దు" అని యూనస్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

    పత్రికా కార్యాలయాలపై దాడులు

    అల్లరి మూకలు తమ ప్రతాపాన్ని మీడియా సంస్థలపై కూడా చూపారు. బంగ్లాదేశ్‌లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు 'డైలీ స్టార్', 'ప్రథమ్ ఆలో' కార్యాలయాలపై ఆందోళనకారులు దాడి చేసి నిప్పు పెట్టారు. జర్నలిస్టులు ప్రాణభయంతో తృటిలో తప్పించుకున్నారు. ఈ పత్రికలు పొరుగు దేశమైన భారత్‌కు అనుకూలంగా ఉన్నాయనే ఆరోపణలతో ఈ దాడులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

    ఈ దాడులపై ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. "జర్నలిస్టులపై దాడి చేయడం అంటే సత్యాన్ని అణచివేయడమే. బాధితులైన జర్నలిస్టులకు మేము అండగా ఉంటాం. మీకు పూర్తి న్యాయం చేస్తాం" అని ప్రభుత్వం భరోసా ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఉద్రిక్త పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆయా ప్రాంతాల్లో భారీగా పోలీసులు, పారామిలటరీ దళాలను మోహరించారు.

