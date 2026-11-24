శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.
Bank holiday today : అలర్ట్- హైదరాబాద్లోని బ్యాంకులకు ఈరోజు సెలవు! విజయవాడలో మాత్రం..
గురు నానక్ జయంతి, కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా మంగళవారం (నవంబర్ 24) దేశంలోని 21 నగరాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు. తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో బ్యాంకు శాఖలు మూతపడగా, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ సహా ఇతర ప్రాంతాల్లో సేవలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయి.
బ్యాంకు పనుల నిమిత్తం ఇవాళ బయటకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీ నగరంలో బ్యాంకులు పనిచేస్తున్నాయో లేదో ఒక్కసారి సరిచూసుకోండి! గురు నానక్ జయంతి, కార్తీక పౌర్ణమి పర్వదినాలను పురస్కరించుకుని మంగళవారం (నవంబర్ 24) దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు. అయితే ఈ సెలవు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాలకు వర్తించదు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) క్యాలెండర్ ప్రకారం, నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చట్టం కింద దేశంలోని 21 నగరాల్లో బ్యాంకు శాఖలు నేడు మూతపడ్డాయి. మిగిలిన నగరాల్లో బ్యాంకులు సాధారణ రోజుల మాదిరిగానే పనిచేస్తున్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే, రెండు రాష్ట్రాల్లో భిన్నమైన పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్లో కార్తీక పౌర్ణమి, గురు నానక్ జయంతి సందర్భంగా ఇవాళ బ్యాంకులకు అధికారిక సెలవు. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడ సహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బ్యాంకు శాఖలు యథాతథంగా తెరిచే ఉన్నాయి. చెక్కుల క్లియరెన్స్, డీడీలు, పాస్బుక్ అప్డేట్లు, లాకర్ సేవల కోసం బ్యాంకుకు వెళ్లాలనుకునే హైదరాబాద్ వాసులు ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ పనులను రేపటికి వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.
నేడు బ్యాంకులకు ఎందుకు సెలవు? మూడు పర్వదినాల విశిష్టత!
నవంబర్ 24 సెలవును ఆర్బీఐ 'గురు నానక్ జయంతి / కార్తీక పౌర్ణమి / రహస్ పౌర్ణమి' గా పేర్కొంది. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ రోజుకు ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యత ఏంటంటే:
గురు నానక్ జయంతి: సిక్కు మత స్థాపకుడు, పది మంది సిక్కు గురువులలో ప్రథముడైన గురు నానక్ దేవ్ జీ జయంతిని పురస్కరించుకుని ఈ పర్వదినాన్ని జరుపుకుంటారు.
కార్తీక పౌర్ణమి: హిందూ చాంద్రమాన క్యాలెండర్ ప్రకారం కార్తీక మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమి రోజు. హిందువులు, జైనులకు ఇది అత్యంత పవిత్రమైన రోజు.
రహస్ పౌర్ణమి: దీనినే రాస్ పౌర్ణమి అని కూడా పిలుస్తారు. రాధ, గోపికలతో శ్రీకృష్ణుడు ఆడిన దివ్య రాసలీలలకు ప్రతీకగా ఈ వేడుకను నిర్వహిస్తారు.
ఈ 21 నగరాల్లో నేడు బ్యాంకులకు సెలవు..
ఆర్బీఐ నవంబర్ 2026 సెలవుల జాబితా ప్రకారం, కింది 21 నగరాల్లో ఇవాళ బ్యాంకు శాఖలు పనిచేయవు:
ఐజ్వాల్ (మిజోరం)
బేలాపూర్ (మహారాష్ట్ర)
భోపాల్ (మధ్యప్రదేశ్)
భువనేశ్వర్ (ఒడిశా)
చండీగఢ్
డెహ్రాడూన్ (ఉత్తరాఖండ్)
హైదరాబాద్ (తెలంగాణ)
ఇటానగర్ (అరుణాచల్ ప్రదేశ్)
జైపూర్ (రాజస్థాన్)
జమ్మూ (జమ్మూ కాశ్మీర్)
కాన్పూర్ (ఉత్తరప్రదేశ్)
కోహిమా (నాగాలాండ్)
కోల్కతా (పశ్చిమ బెంగాల్)
లక్నో (ఉత్తరప్రదేశ్)
ముంబై (మహారాష్ట్ర)
నాగ్పూర్ (మహారాష్ట్ర)
న్యూఢిల్లీ
రాయ్పూర్ (ఛత్తీస్గఢ్)
రాంచీ (జార్ఖండ్)
సిమ్లా (హిమాచల్ ప్రదేశ్)
శ్రీనగర్ (జమ్మూ కాశ్మీర్)
ఈ 21 నగరాల్లో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బీఐ), హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ (హెచ్డీఎఫ్సీ), ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ సహా అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకుల శాఖలు మూసిఉంటాయి.
ఏయే నగరాల్లో బ్యాంకులు యథాతథంగా పనిచేస్తాయి?
నవంబర్ 24 సెలవు జాబితాలో లేని నగరాల్లోని బ్యాంకు శాఖలన్నీ సాధారణ పనివేళల్లో తెరిచి ఉంటాయి. అగర్తలా, అహ్మదాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై, గ్యాంగ్టక్, గువాహటి, ఇంఫాల్, కొచ్చి, పనాజీ, పాట్నా, షిల్లాంగ్, తిరువనంతపురం, విజయవాడ నగరాల్లో కస్టమర్లకు అన్ని రకాల బ్యాంకింగ్ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే స్థానిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా పనివేళల్లో ఏవైనా మార్పులు ఉన్నాయేమో తెలుసుకోవడానికి ఖాతాదారులు ముందుగా తమ సంబంధిత బ్యాంకు శాఖలను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలకు ఎలాంటి ఆటంకం లేదు!
బ్యాంకు శాఖలకు సెలవు ఉన్న నగరాల్లోనూ సాధారణ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగదు. ఖాతాదారులు మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా తమ ఖాతాలను ఎప్పటిలాగే వినియోగించుకోవచ్చు. యూపీఐ, నెఫ్ట్, ఐఎంపీఎస్ మాధ్యమాల ద్వారా నగదు బదిలీలు చేసుకోవచ్చు. ఖాతా బ్యాలెన్స్ తనిఖీ చేయడం, స్టేట్మెంట్లు డౌన్లోడ్ చేయడం, వివిధ రకాల బిల్లులు చెల్లించడం వంటి పనులన్నీ యథావిధిగా సాగుతాయి. ఏటీఎంలలో నగదు సేవలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.