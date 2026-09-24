అక్టోబర్లో బ్యాంకులకు వరుస సెలవులు.. 11 రోజులు మూతపడనున్న శాఖలు
వచ్చే అక్టోబర్ నెలలో దసరా, గాంధీ జయంతి వంటి పండుగల సందర్భంగా దేశంలో బ్యాంకులు ఏకంగా 11 రోజుల పాటు మూతపడనున్నాయి. ఆర్బీఐ ప్రకటించిన సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం వివిధ రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకింగ్ సేవలకు అంతరాయం కలగనుంది.
వచ్చే నెల అక్టోబర్లో బ్యాంకులకు సంబంధించి ఏవైనా ముఖ్యమైన పనులు ఉంటే వినియోగదారులు ముందుగానే ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవడం మంచిది. గాంధీ జయంతి, దసరా సహా వరుస పండుగల కారణంగా అక్టోబర్ నెలలో వివిధ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు దాదాపు 11 రోజుల పాటు మూతపడనున్నాయి. భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (ఆర్బీఐ) విడుదల చేసిన అధికారిక సెలవుల క్యాలెండర్ ప్రకారం జాతీయ, ప్రాంతీయ పండుగలను బట్టి ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఈ సెలవులు అమలవుతాయి.
ప్రాంతీయ పండుగలు - సెలవు నిబంధనలు
ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం ప్రతినెల రెండో శనివారం, నాలుగో శనివారం, ఆదివారాలు సాధారణ సెలవులు కాగా, నేగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యాక్ట్ కింద పండుగ సెలవులను ప్రకటించారు. కొన్ని సెలవులు దేశవ్యాప్తంగా వర్తిస్తే, మరికొన్ని కేవలం కొన్ని నిర్దిష్ట రాష్ట్రాలు, నగరాలకే పరిమితమయ్యాయి.
అక్టోబర్ 2026 బ్యాంక్ సెలవుల జాబితా
అక్టోబర్ 2 (గాంధీ జయంతి): మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు మూతపడతాయి.
అక్టోబర్ 10 (మహాలయ అమావాస్య): మహాలయ అమావాస్యను పురస్కరించుకుని బెంగళూరు, కోల్కతా నగరాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు.
అక్టోబర్ 17 (మహా సప్తమి): మహా సప్తమి కారణంగా అగర్తలాలో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
అక్టోబర్ 19 (దుర్గాష్టమి/మహానవమి/ఆయుధ పూజ): దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా అగర్తలా, ఐజ్వాల్, భువనేశ్వర్, చెన్నై, గువహాటి, ఇంఫాల్, ఇటానగర్, కోహిమా, కోల్కతా, పాట్నా, రాంచీ, షిల్లాంగ్లలో బ్యాంకులు మూతపడతాయి.
అక్టోబర్ 20 (విజయాదశమి/దసరా): విజయదశమి సందర్భంగా గ్యాంగ్టక్, ఇంఫాల్ మినహా దేశంలోని దాదాపు అన్ని ప్రధాన నగరాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 21 (విజయాదశమి/దుర్గాపూజ): అగర్తలా, బెంగళూరు, గ్యాంగ్టక్, గువహాటి, కొచ్చి, కోల్కతా, తిరువనంతపురంలో బ్యాంకులకు సెలవు.
అక్టోబర్ 22, 23 (దుర్గాపూజ): గ్యాంగ్టక్లో వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులు మూతపడతాయి.
అక్టోబర్ 26 (లక్ష్మీ పూజ/యాక్సెషన్ డే/వాల్మీకి జయంతి): అగర్తలా, చండీగఢ్, జమ్మూ, షిమ్లా, శ్రీనగర్లలో సెలవు.
అక్టోబర్ 29 (కర్వా చౌత్): షిమ్లాలో బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించారు.
అక్టోబర్ 31 (సర్దార్ వల్లభభాయ్ పటేల్ జయంతి): అహ్మదాబాద్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు.
డిజిటల్ సేవలు యథాతథం
బ్యాంకు శాఖలు మూసివేసినప్పటికీ ఏటీఎం (ATM) సేవలు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ (UPI), మొబైల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు యథావిధిగా అందుబాటులో ఉంటాయి. అత్యవసర నగదు ఉపసంహరణ లేదా డిజిటల్ లావాదేవీలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. అయితే చెక్కుల క్లియరెన్స్, డ్రాఫ్ట్లు, నగదు డిపాజిట్ వంటి ప్రత్యక్ష సేవల కోసం బ్యాంకు శాఖలకు వెళ్లేవారు ఈ సెలవుల జాబితాను గమనించి ప్రణాళిక వేసుకోవాలి.
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