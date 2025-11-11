బీహార్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు 2025 ఎప్పుడు, ఎక్కడ విడుదలవుతాయి? పూర్తి వివరాలు
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కీలకమైన ఎన్డీఏ కూటమికి, మహాకూటమికి మధ్య సాగిన హోరాహోరీ పోలింగ్ మంగళవారం ముగియనుంది. రెండో, చివరి దశ పోలింగ్ ముగియడంతో అందరి దృష్టి ఎగ్జిట్ పోల్స్ పైనే ఉంది. పోలింగ్ పూర్తయిన వెంటనే, అంటే ఈరోజు (నవంబర్ 11) సాయంత్రం 6:30 గంటల తర్వాత ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి.
బీహార్లో అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. రెండో, చివరి దశ పోలింగ్ ఈరోజు, నవంబర్ 11, 2025 (మంగళవారం) 20 జిల్లాల్లోని 122 నియోజకవర్గాల్లో జరుగుతోంది. పోలింగ్ ముగియగానే, రాష్ట్ర రాజకీయ భవితవ్యంపై తొలి సంకేతాలు ఇచ్చేందుకు ఎగ్జిట్ పోల్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కుతున్న నేపథ్యంలో, అందరి దృష్టి ఎన్డీఏ (నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్) మరియు మహాకూటమి (గ్రూప్ ఆఫ్ పార్టీస్) పైనే ఉంది. ప్రజాభిప్రాయాన్ని సూచించే తొలి ప్రధాన సూచికలుగా భావించే ఎగ్జిట్ పోల్స్ను, ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే విడుదల చేయడానికి భారత ఎన్నికల సంఘం (ECI) అనుమతించింది.
ఓటింగ్పై చివరి నిమిషంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ ప్రభావం ఉండకుండా, పోలింగ్ పూర్తయిన తర్వాతే వాటిని ప్రచురించాలని ఈసీఐ ఆదేశించింది.
ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎప్పుడు విడుదలవుతాయి?
పోలింగ్ ముగింపు: బీహార్లో ఉదయం 7:00 గంటలకు ప్రారంభమైన రెండో దశ పోలింగ్ సాయంత్రం 5:00 గంటలకు ముగియనుంది.
ఎగ్జిట్ పోల్ విడుదల సమయం: పోలింగ్ పూర్తయిన తర్వాత, ఈరోజు సాయంత్రం 6:30 గంటల తర్వాత బీహార్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.
ఈసీఐ నిషేధం: ఎన్నికల సంఘం నిబంధనల ప్రకారం, నవంబర్ 6, 2025 ఉదయం 7:00 గంటల నుంచి నవంబర్ 11, 2025 సాయంత్రం 6:30 గంటల వరకు ఎగ్జిట్ పోల్ డేటాను ప్రచురించడాన్ని నిషేధించారు. ఈ సమయం ముగిసిన వెంటనే పోల్స్ను విడుదల చేస్తారు.
ఫలితాలు ఎక్కడ చూడవచ్చు?
టెలివిజన్ వార్తా ఛానెళ్లు: ప్రముఖ టెలివిజన్ వార్తా ఛానెళ్లలో ఎగ్జిట్ పోల్ అంచనాలను లైవ్ గా చూడవచ్చు.
వెబ్సైట్లు, సోషల్ మీడియా: వివిధ వార్తా సంస్థల అధికారిక వెబ్సైట్లు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు, యూట్యూబ్ లైవ్ స్ట్రీమ్లలో కూడా ఈ ఫలితాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ప్రముఖ పోల్ ఏజెన్సీలు:
Axis My India
C-Voter
Today’s Chanakya
Jan Ki Baat
IPSOS
ఎగ్జిట్ పోల్స్ వర్సెస్ అభిప్రాయ సర్వేలు
ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేవి ఓటు వేసిన తర్వాత ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు నిర్వహించే సర్వేలు. ఇవి ప్రజల ఓటింగ్ సరళిని అంచనా వేస్తాయి.
అభిప్రాయ సర్వేలు (Opinion Polls) అనేవి ఓటింగ్కు ముందు నిర్వహించే సర్వేలు, ఇవి ఓటరు ఉద్దేశాలను అంచనా వేస్తాయి.
ఎగ్జిట్ పోల్స్ కేవలం అంచనాలు మాత్రమే. అవి ఎప్పుడూ పూర్తిగా ఖచ్చితంగా ఉండకపోవచ్చు, కానీ అవి విస్తృత ధోరణులను సూచించగలవు.
బీహార్ ఎన్నికల తుది ఫలితాలు ఎప్పుడు?
ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 14 న జరుగుతుంది. కౌంటింగ్ వేగం మరియు ఓటింగ్ శాతం ఆధారంగా, తుది ఫలితాలు కూడా అదే రోజున ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఈ చివరి దశ పోలింగ్తో మొత్తం 1,302 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం బ్యాలెట్ పెట్టెల్లో నిక్షిప్తం కానుంది.
