బిఎస్ఎన్ఎల్తో భారీ డీల్: పైకి దూసుకెళ్లిన ఏఐ స్టాక్ బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్
ప్రభుత్వరంగ టెలికాం దిగ్గజం బిఎస్ఎన్ఎల్ (BSNL)తో కుదుర్చుకున్న కీలక ఒప్పందంతో ఏఐ స్టాక్ 'బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ సొల్యూషన్స్' షేర్లు బుధవారం ట్రేడింగ్లో భారీగా పుంజుకున్నాయి. రూ. 50 లోపు లభిస్తున్న ఈ స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
స్టాక్ మార్కెట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత కంపెనీలకు డిమాండ్ పెరుగుతున్న వేళ, 'బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ సొల్యూషన్స్' (Blue Cloud Softech Solutions) షేర్లు బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో దుమ్మురేపాయి. ఇంట్రాడే కనిష్ట స్థాయి నుండి ఏకంగా 7 శాతానికి పైగా ఎగబాకి ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యపరిచాయి.
ఎందుకీ పరుగు? అసలు కారణం ఇదే!
ఈ కంపెనీ బుధవారం స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ప్రభుత్వ టెలికాం దిగ్గజం భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (BSNL) అధికారిక భాగస్వామిగా 'బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్' ఎంపికైంది. బిఎస్ఎన్ఎల్కు సంబంధించిన 5G ఫిక్స్డ్ వైర్లెస్ యాక్సెస్ (5G FWA) సేవలను అందించడంలో ఈ కంపెనీ కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
భాగస్వామ్యం ముఖ్యాంశాలు:
పశ్చిమ భారత విస్తరణ: ఈ ఒప్పందం ద్వారా మహారాష్ట్ర, గోవా రీజియన్లలో హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సేవలను ఈ కంపెనీ అందించనుంది.
ఏఐ ఆధారిత సేవలు: ఎంటర్ప్రైజ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ విభాగాల్లో ఏఐ సొల్యూషన్స్ అందించే బ్లూ క్లౌడ్, ఇప్పుడు టెలికాం రంగంలో తన ఉనికిని చాటుకోనుంది.
షేర్ ధర, రిటర్న్స్..
బుధవారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్ షేరు ధర రూ. 24.90 వద్ద స్థిరపడింది. (గత ముగింపు రూ. 24.32 కంటే 2.38% లాభం).
దీర్ఘకాలిక లాభాలు: గత ఐదేళ్ల కాలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు 336% పైగా రాబడిని అందించింది.
ప్రస్తుత స్థితి: అయితే, గత ఏడాది కాలంలో ఈ షేరు విలువ సుమారు 55% పడిపోయింది. ప్రస్తుతం ఈ కొత్త డీల్తో మళ్లీ కోలుకుంటుందని ఇన్వెస్టర్లు భావిస్తున్నారు.
"బిఎస్ఎన్ఎల్తో భాగస్వామ్యం మా కంపెనీకి ఒక గొప్ప మైలురాయి. పశ్చిమ భారత దేశంలో మా సేవలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఇది దోహదపడుతుంది" అని కంపెనీ యాజమాన్యం ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్లో పేర్కొంది.
(మదుపరులకు గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు నష్టభయంతో కూడుకున్నవి. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.)
News/News/బిఎస్ఎన్ఎల్తో భారీ డీల్: పైకి దూసుకెళ్లిన ఏఐ స్టాక్ బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్
News/News/బిఎస్ఎన్ఎల్తో భారీ డీల్: పైకి దూసుకెళ్లిన ఏఐ స్టాక్ బ్లూ క్లౌడ్ సాఫ్టెక్