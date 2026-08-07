Bofors case : బోఫోర్స్ కేసు కథ ముగిసింది.. చివరి పిటిషన్నూ కొట్టేసిన సుప్రీంకోర్టు!
దేశ రాజకీయాన్ని అత్యంత సుదీర్ఘ కాలం కుదిపేసిన బోఫోర్స్ కుంభకోణం కేసుల అధ్యాయం ముగిసింది. హిందూజా సోదరులకు క్లీన్ చిట్ ఇస్తూ 2005లో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సవాల్ చేస్తూ దాఖలైన చివరి అప్పీల్ను కూడా సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది.
భారత రాజకీయాల్లో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల పాటు పెను సంచలనాలు సృష్టించిన బోఫోర్స్ లంచాల వ్యవహారం చట్టపరంగా శాశ్వతంగా ముగిసిపోయింది! ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టులో మిగిలి ఉన్న ఏకైక అప్పీల్ను కూడా సర్వోన్నత న్యాయస్థానం కొట్టివేస్తూ గురువారం తుది తీర్పు వెలువరించింది. దీనితో ఈ వ్యవహారంతో ముడిపడి ఉన్న అన్ని న్యాయ ప్రక్రియలకు అధికారికంగా ముగింపు పడినట్లయింది.
హిందూజా సోదరులతో పాటు స్వీడన్కు చెందిన ఆయుధ తయారీ సంస్థ ‘ఏబీ బోఫోర్స్’పై ఉన్న అన్ని నేరపూరిత అభియోగాలను కొట్టేస్తూ 2005లో దిల్లీ హైకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పునిచ్చింది. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ అడ్వకేట్ అజయ్ కే అగర్వాల్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను విచారించేందుకు జస్టిస్ జేబీ పార్డీవాలా, జస్టిస్ కే వినోద్ చంద్రన్లతో కూడిన ధర్మాసనం పూర్తిగా నిరాకరించింది.
"ఇక ఏ విచారణా లేదు"
విచారణ సందర్భంగా, ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న శ్రీచంద్ పీ హిందూజా, గోపీచంద్ పీ హిందూజాలు ఇప్పటికే మరణించినందున వారి పేర్లను పిటిషన్ నుంచి తొలగించడానికి మరింత సమయం కావాలని అగర్వాల్ కోర్టును కోరారు. అయితే, ఈ విషయంలో ఇకపై ఎలాంటి జాప్యానికి తావులేదని స్పష్టం చేసిన బెంచ్, ఆ విజ్ఞప్తిని తోసిపుచ్చింది.
2005లోనే దిల్లీ హైకోర్టు ఈ కేసును పూర్తిగా కొట్టేసిందని, ఆ తీర్పుపై గతంలో సీబీఐ వేసిన అప్పీల్ను కూడా అత్యున్నత న్యాయస్థానం తిరస్కరించిందని ధర్మాసనం గుర్తుచేసింది. అటువంటప్పుడు ఈ విచారణను ఇంకా ఎందుకు కొనసాగించాలని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది.
రూ.250 కోట్ల ప్రజాధనం వృథా!
2005 మే 31న దిల్లీ హైకోర్టు హిందూజా సోదరులపై ఉన్న అన్ని అభియోగాలను కొట్టివేస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. అంతేకాకుండా, ఈ కేసు దర్యాప్తు కోసం సీబీఐ దాదాపు రూ. 250 కోట్ల ప్రజాధనాన్ని ఖర్చు చేయడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది. ఆ తర్వాత, సుదీర్ఘంగా 4,522 రోజుల ఆలస్యం ముసుగులో సీబీఐ 2018 నవంబర్లో వేసిన అప్పీల్ను కూడా సుప్రీంకోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా కొట్టివేసింది.
అసలేమిటీ బోఫోర్స్ వివాదం?
భారత ప్రభుత్వం, స్వీడిష్ ఆయుధ సంస్థ ఏబీ బోఫోర్స్ మధ్య 1986 మార్చి 24న రూ. 1,437 కోట్ల విలువైన 400 హోవిట్జర్ ఫిరంగుల కొనుగోలు ఒప్పందం కుదిరింది. అయితే, ఈ కాంట్రాక్ట్ దక్కించుకోవడానికి భారత రాజకీయ నాయకులకు, రక్షణ అధికారులకు అక్రమంగా లంచాలు ఇచ్చారని 1987లో స్వీడిష్ రేడియో బహిర్గతం చేసింది.
ఈ ఆరోపణలు దేశ రాజకీయాలను తీవ్రంగా షేక్ చేశాయి.
ఏళ్ల తరబడి సాగిన ఈ చట్టపరమైన పోరాటం, తాజాగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తుది తీర్పుతో పూర్తిగా తుది ఘట్టానికి చేరుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More