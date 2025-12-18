భారతీయ విద్యార్థుల కోసం 'GREAT స్కాలర్షిప్స్ 2026–27'.. రూ. 11 లక్షల వరకు సాయం
బ్రిటన్లో పీజీ (Postgraduate) చేయాలనుకునే భారతీయ విద్యార్థుల కోసం బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ 12 ప్రతిష్టాత్మక 'గ్రేట్' స్కాలర్షిప్లను ప్రకటించింది. ఎంపికైన విద్యార్థులకు ట్యూషన్ ఫీజులో కనీసం £10,000 (సుమారు రూ. 11 లక్షలు) రాయితీ లభిస్తుంది.
యూకే (UK) లోని ప్రముఖ యూనివర్సిటీల్లో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చదవాలని కలలు కనే భారతీయ విద్యార్థులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. బ్రిటిష్ కౌన్సిల్, యూకే ప్రభుత్వ 'గ్రేట్ బ్రిటన్' క్యాంపెయిన్తో కలిసి 'GREAT Scholarships 2026-27' దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవాలనుకునే ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు ఈ స్కాలర్షిప్ ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
స్కాలర్షిప్ ముఖ్యాంశాలు:
- మొత్తం స్కాలర్షిప్లు: 12
- ఆర్థిక సాయం: ప్రతి స్కాలర్షిప్ కింద ట్యూషన్ ఫీజులో కనీసం £10,000 (సుమారు రూ. 11 లక్షలు) మినహాయింపు లభిస్తుంది.
- కోర్సు రకం: ఒక ఏడాది పాటు సాగే పీజీ (Taught Postgraduate) కోర్సుల కోసం మాత్రమే.
- సబ్జెక్టులు: బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, సైకాలజీ, STEM (సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథ్స్), డిజైన్, హ్యుమానిటీస్, న్యాయశాస్త్రం, ఆర్ట్స్ (మ్యూజిక్ & డాన్స్).
ఏయే యూనివర్సిటీల్లో చదువుకోవచ్చు?
ఈ స్కాలర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కింద బ్రిటన్ లోని అనేక అగ్రశ్రేణి విద్యాసంస్థలు భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని:
- యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రిస్టల్ (University of Bristol)
- క్వీన్స్ యూనివర్సిటీ బెల్ఫాస్ట్ (Queen’s University Belfast)
- రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ (Royal College of Art)
- యూనివర్సిటీ ఆఫ్ డండీ (University of Dundee)
- యూనివర్సిటీ ఆఫ్ రీడింగ్ (University of Reading)
- యాంగ్లియా రస్కిన్ యూనివర్సిటీ (Anglia Ruskin University)
- రాయల్ నార్తర్న్ కాలేజ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలు ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా క్రియేటివ్ అండ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ (సంగీతం, నృత్యం వంటివి) చదవాలనుకునే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా నాలుగు విద్యాసంస్థలు స్కాలర్షిప్లను ఆఫర్ చేస్తున్నాయి.
భారతీయ విద్యార్థులకు యూకే ఎందుకు సరైన ఎంపిక?
యూకే-భారత్ విద్యా సంబంధాలను బలోపేతం చేసేందుకు ఈ స్కాలర్షిప్లు దోహదపడతాయని భారతదేశంలో బ్రిటిష్ కౌన్సిల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ రిత్తికా చందా పారుక్ తెలిపారు. యూకేలో మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్లు కేవలం ఒక సంవత్సరం మాత్రమే ఉండటం వల్ల విద్యార్థులకు సమయం, ఖర్చు ఆదా అవుతాయి. అలాగే చదువు పూర్తయ్యాక అక్కడ పని చేసుకునే అవకాశం (Post-study work opportunities) కూడా ఉంటుంది.
దరఖాస్తు చేసుకోవడం ఎలా?
- నేరుగా దరఖాస్తు: ఆసక్తి ఉన్న విద్యార్థులు పైన పేర్కొన్న యూనివర్సిటీలకు నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- అర్హత ప్రమాణాలు: ప్రతి యూనివర్సిటీకి, కోర్సుకు వేర్వేరు అర్హతలు, గడువు తేదీలు ఉంటాయి. కాబట్టి విద్యార్థులు సంబంధిత యూనివర్సిటీ వెబ్సైట్ను తనిఖీ చేయాలి.
- ముందస్తు ప్లానింగ్: 2026 విద్యా సంవత్సరంలో యూకే వెళ్లాలనుకునే వారు ఇప్పుడే తమ దరఖాస్తు ప్రక్రియను ప్రారంభించడం ఉత్తమం.