బఫెట్ 'ఓపికే పెట్టుబడిలో అతిపెద్ద అడ్వాంటేజ్' సిద్ధాంతం మళ్లీ ట్రెండింగ్
ప్రముఖ మార్కెట్ వ్యూహకర్త షే బోలూర్ (Shay Boloor) ద్వారా ఇన్వెస్టింగ్ దిగ్గజం వారెన్ బఫెట్ పంచుకున్న పెట్టుబడి పాఠం 'ఓపికే అతిపెద్ద అడ్వాంటేజ్' మరోసారి వైరల్ అవుతోంది. సరైన అవకాశం కోసం వేచి చూడడం ఎంత ముఖ్యమో, తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఎంత ప్రమాదకరమో బోలూర్ గుర్తుచేశారు.
వారెన్ బఫెట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత విజయవంతమైన దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారుడిగా ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఆయన చెప్పిన ప్రతి పాత పాఠం కూడా, ప్రతి కొన్ని సంవత్సరాలకోసారి కొత్త సందర్భంలో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుంది. నిన్న రాత్రి ఫ్యూచరమ్ ఈక్విటీస్కు (Futurum Equities) చీఫ్ మార్కెట్ స్ట్రాటజిస్ట్ అయిన షే బోలూర్ బఫెట్ యొక్క అత్యంత శక్తివంతమైన ఆలోచనలలో ఒకదానికి మళ్లీ ప్రాణం పోశారు.. ఓపిక (Patience) అనేది ఒక పెట్టుబడిదారుడికి లభించే గొప్ప అడ్వంటేజ్.. ఇది ఎవరికైనా ఉచితంగా లభిస్తుందని చెప్పారు.
బేస్బాల్ 'పిచ్' సిద్ధాంతం
బఫెట్ చెప్పిన 2003 నాటి ప్రసిద్ధ బెర్క్షైర్ హాత్వే (Berkshire Hathaway) ప్రసంగాన్ని బోలూర్ తన పోస్ట్లో గుర్తుచేశారు. సరైన పెట్టుబడి అవకాశాల కోసం వేచి ఉండటాన్ని వివరించడానికి బఫెట్.. బేస్బాల్ లెజెండ్ టెడ్ విలియమ్స్ హిట్టింగ్ వ్యూహాన్ని ఉదహరించారు.
బేస్బాల్ ఆటలా కాకుండా, పెట్టుబడి ప్రపంచంలో తప్పుడు బంతిని విసరనందుకు (not swinging) మీకు ఎటువంటి జరిమానా ఉండదు అని బఫెట్ వాదించారు. మార్కెట్లలో 'కాల్డ్ స్ట్రైక్స్' ఉండవు – సరైన అవకాశం కనిపించే వరకు మీరు వందల కొద్దీ అవకాశాలను విస్మరించవచ్చు.
ఈ ఆలోచనను బోలూర్ చాలా సంక్షిప్తంగా ఈ విధంగా రాశారు:
"వారెన్ బఫెట్ ప్రాథమికంగా ఏం చెబుతున్నారంటే.. మీకు ఓపిక ఉంటే పెట్టుబడి ప్రక్రియ పూర్తిగా మీకు అనుకూలంగా మారుతుంది. చుట్టుపక్కల అందరూ FOMO కారణంగా ప్రతి బంతిని కొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, మీరు అక్కడ కూర్చొని ఒక పిచ్ తర్వాత మరొక పిచ్ను చూస్తూ ఉండిపోవచ్చు. ఎందుకంటే, మీరు తీసుకున్న స్వింగ్లకు మాత్రమే మార్కెట్ శిక్ష విధిస్తుంది, మీరు వదిలివేసిన వాటికి కాదు. దీన్ని ఉపయోగించేంత ఓపిక మీకు ఉంటే, అది మీకు అసాధారణమైన అడ్వంటేజ్ అవుతుంది" అని వివరించారు.
బఫెట్ సిద్ధాంతం ఎందుకు ముఖ్యమైంది?
బఫెట్ ప్రవేశపెట్టిన ప్రసిద్ధ “20-పంచ్ కార్డ్” నియమం – మీ జీవితంలో కేవలం 20 పెట్టుబడి నిర్ణయాలను మాత్రమే తీసుకునే అవకాశం ఉందని ఊహించుకోవడం – పెట్టుబడిదారులను అత్యంత ఎంపిక చేసుకునేలా చేస్తుంది.
ఈ విధానం FOMO-ప్రేరిత కదలికలను తొలగిస్తుంది, లోపాలను తగ్గిస్తుంది. ముఖ్యంగా, చర్య తీసుకునే ముందు లోతైన పరిశోధన చేయమని ప్రోత్సహిస్తుంది. సారాంశంలో, దశాబ్దాలుగా బఫెట్ వాదించినట్లుగా, సంపద అనేది తొందరపాటు ఉన్నవారి నుండి ఓపిక ఉన్నవారికి మారుతుంది.
FOMO వర్సెస్ ఓపిక: ఆధునిక మార్కెట్ సమస్య
బోలూర్ చేసిన వ్యాఖ్యానం సరైన సమయంలో తెరపైకి వచ్చింది. ఎందుకంటే, ప్రస్తుతం రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల భాగస్వామ్యం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సోషల్ మీడియా ద్వారా వచ్చే FOMO (మిస్ అవుతామనే భయం) విపరీతంగా పెరిగింది. స్వల్పకాలిక ఊహాగానాలు (speculation) ప్రాథమిక అంశాలను (fundamentals) పక్కకు నెట్టేస్తున్నాయి.
చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు వేగంగా లాభాలను పొందాలనే ఆశతో, మార్కెట్ శబ్దానికి భావోద్వేగంతో స్పందించి "ప్రతి పిచ్ను కొట్టడానికి" ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఎప్పుడూ పాతబడని పాఠం
ఓపిక అనేది పెట్టుబడిలో లభించే ఏకైక ఉచిత అడ్వాంటేజ్, అయినప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువ మంది ఉపయోగిస్తున్నారు.
బఫెట్ స్వయంగా తరచుగా చెప్పినట్లుగా, "స్టాక్ మార్కెట్ అనేది తొందరపాటు ఉన్నవారి నుండి ఓపిక ఉన్నవారికి డబ్బును బదిలీ చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక సాధనం." పెట్టుబడిదారులకు అత్యవసరంగా ఈ సత్యాన్ని వినాల్సిన సమయంలో, బోలూర్ పోస్ట్ దానిని మళ్లీ వెలుగులోకి తెచ్చింది.
(నిరాకరణ: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు లేదా బ్రోకింగ్ కంపెనీలవి మాత్రమే, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థవి కావు. ఏవైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ధృవీకరించబడిన నిపుణులను సంప్రదించాలని మేము పెట్టుబడిదారులకు సలహా ఇస్తున్నాము.)