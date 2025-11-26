Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    అరుదైన ఎర్త్ మాగ్నెట్‌ల తయారీకి రూ. 7,280 కోట్ల పథకం.. కేబినెట్ ఆమోదం

    దేశీయంగా రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్‌ (REPM)ల తయారీని ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర కేబినెట్ రూ. 7,280 కోట్ల భారీ పథకాన్ని ఆమోదించింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాలకు అత్యంత కీలకమైన ఈ మాగ్నెట్‌ల ఉత్పత్తిని 6,000 MTPA సామర్థ్యంతో ఏర్పాటు చేయడం ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం. 

    Published on: Nov 26, 2025 5:06 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన నవంబర్ 26న సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలోనే తొలిసారిగా 'రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్‌ల (REPM) తయారీని ప్రోత్సహించే పథకానికి' రూ. 7,280 కోట్ల భారీ ఆర్థిక వ్యయాన్ని ఆమోదించింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది.

    అరుదైన ఎర్త్ మాగ్నెట్‌ల తయారీకి రూ. 7,280 కోట్ల పథకం.. కేబినెట్ ఆమోదం (PMO Photo )
    అరుదైన ఎర్త్ మాగ్నెట్‌ల తయారీకి రూ. 7,280 కోట్ల పథకం.. కేబినెట్ ఆమోదం (PMO Photo )

    సమగ్రమైన రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ ఉత్పత్తి వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడానికి కేంద్రం తీసుకున్న ఈ "మొట్టమొదటి" చొరవగా దీన్ని పేర్కొన్నారు. దీని ద్వారా భారతదేశం ఆత్మనిర్భరతను పెంచుకోవడమే కాకుండా, ప్రపంచ REPM మార్కెట్‌లో ఒక కీలక శక్తిగా నిలబడటానికి వీలు కలుగుతుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

    ఈ ప్రకటన ఎందుకు కీలకం?

    ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, “ఈ పథకం ద్వారా రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్‌ల తయారీకి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. దీని లక్ష్యం సంవత్సరానికి 6,000 మెట్రిక్ టన్నుల (MTPA) సామర్థ్యాన్ని సృష్టించడమే” అని తెలిపారు.

    ముఖ్యంగా, రేర్ ఎర్త్ మాగ్నెట్‌లను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు (EVలు), ఏరోస్పేస్, ఎలక్ట్రానిక్స్, వైద్య పరికరాలు (మెడికల్ డివైజెస్), రక్షణ వంటి కీలక పరిశ్రమలలో విస్తృతంగా వినియోగిస్తారు.

    కొత్త పథకం ఏం చేస్తుంది?

    ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం, ఈ REPM పథకం కింద 6,000 MTPA సింటర్డ్ REPMల దేశీయ తయారీకి ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. దీనివల్ల ఆటోమోటివ్, డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ రంగాలకు అవసరమైన సరఫరా గొలుసులు (సప్లై చైన్స్) మరింత బలోపేతం అవుతాయి. ఇది భారతదేశ 'ఆత్మనిర్భర్ భారత్' లక్ష్యాన్ని, అలాగే 2070 నాటికి 'నెట్ జీరో' (నికర సున్నా కర్బన ఉద్గారాలు) సాధించాలనే నిబద్ధతకు మద్దతు ఇస్తుంది.

    కేంద్రం REPM పథకం: పూర్తి వివరాలు

    ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన కేంద్ర కేబినెట్ రూ. 7,280 కోట్ల ఆర్థిక వ్యయంతో 'సింటర్డ్ రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్‌ల తయారీని ప్రోత్సహించే పథకాన్ని' ఆమోదించింది. ఈ ఏకైక చొరవతో భారతదేశంలో 6,000 MTPA సామర్థ్యం గల సమగ్ర REPM తయారీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.

    రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మాగ్నెట్‌లు (REPMలు) అత్యంత బలమైన శాశ్వత అయస్కాంతాలలో ఒకటి. ఇవి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, పునరుత్పాదక ఇంధనం, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏరోస్పేస్, రక్షణ రంగాల అనువర్తనాలకు అత్యంత కీలకం.

    ఈ పథకం ద్వారా రేర్ ఎర్త్ ఆక్సైడ్‌లను లోహాలుగా, లోహాలను మిశ్రమాలుగా, ఆ మిశ్రమాలను తుది REPMలుగా మార్చే ప్రక్రియతో కూడిన సమగ్ర REPM తయారీ సౌకర్యాల ఏర్పాటుకు మద్దతు లభిస్తుంది.

    ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, పునరుత్పాదక ఇంధనం, పారిశ్రామిక అనువర్తనాలు, వినియోగదారు ఎలక్ట్రానిక్స్ నుండి పెరుగుతున్న డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, భారతదేశం యొక్క REPM వినియోగం 2025 నుండి 2030 నాటికి రెట్టింపు అవుతుందని అంచనా. ప్రస్తుతం, భారతదేశం తన REPM అవసరాలను ప్రధానంగా దిగుమతుల ద్వారానే తీర్చుకుంటోంది. ఈ పథకంతో, భారతదేశం తన మొట్టమొదటి సమగ్ర REPM తయారీ సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయగలుగుతుంది. ఇది ఉపాధిని సృష్టించడమే కాకుండా, దేశం స్వావలంబనను బలోపేతం చేసి, 2070 నాటికి నెట్ జీరో సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని ముందుకు నడుపుతుంది.

    ఆర్థిక వివరాలు, ప్రోత్సాహకాలు

    ఈ పథకం మొత్తం ఆర్థిక వ్యయం రూ. 7,280 కోట్లు. ఇందులో ముఖ్యంగా రెండు రకాల ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి.

    1. సేల్స్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్స్: REPM అమ్మకాలపై ఐదేళ్లపాటు రూ. 6,450 కోట్లు.
    2. క్యాపిటల్ సబ్సిడీ: మొత్తం 6,000 MTPA REPM తయారీ సౌకర్యాల ఏర్పాటుకు రూ. 750 కోట్ల మూలధన సబ్సిడీ.

    ఈ పథకం కింద మొత్తం సామర్థ్యాన్ని గ్లోబల్ కాంపిటీటివ్ బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఐదుగురు లబ్ధిదారులకు కేటాయించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఒక్కో లబ్ధిదారునికి గరిష్టంగా 1,200 MTPA సామర్థ్యం కేటాయిస్తారు.

    ఈ పథకం అమలు వ్యవధి మొత్తం 7 సంవత్సరాలు. ఇందులో సమగ్ర REPM తయారీ సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి రెండేళ్ల గడువు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత REPM అమ్మకాలపై ప్రోత్సాహకం పంపిణీ కోసం ఐదేళ్లు కేటాయించారు.

    భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చొరవ దేశీయ REPM తయారీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి, ప్రపంచ మార్కెట్లలో పోటీతత్వాన్ని పెంచడానికి ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. REPM ఉత్పత్తిలో దేశీయ సామర్థ్యాలను పెంపొందించడం ద్వారా, ఈ పథకం దేశీయ పరిశ్రమలకు REPM సరఫరా గొలుసును సురక్షితం చేయడమే కాకుండా, దేశం యొక్క 'నెట్ జీరో 2070' లక్ష్యానికి మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది 'వికసిత్ భారత్ @2047' లక్ష్యానికి అనుగుణంగా సాంకేతికంగా ఆత్మనిర్భర్, ప్రపంచంలో పోటీపడే మరియు స్థిరమైన పారిశ్రామిక స్థావరాన్ని నిర్మించాలనే ప్రభుత్వ నిబద్ధతకు నిదర్శనం.

    News/News/అరుదైన ఎర్త్ మాగ్నెట్‌ల తయారీకి రూ. 7,280 కోట్ల పథకం.. కేబినెట్ ఆమోదం
    News/News/అరుదైన ఎర్త్ మాగ్నెట్‌ల తయారీకి రూ. 7,280 కోట్ల పథకం.. కేబినెట్ ఆమోదం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes