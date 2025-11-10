ఢిల్లీ ఎర్ర కోట దగ్గర కారు బాంబు పేలుడు.. 8 మంది మృతి
ఢిల్లీ ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన కారు బాంబు పేలుడులో 8 మంది మరణించారు. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. పలు కీలక నగరాలు, ప్రదేశాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూడండి.
ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో సోమవారం (నవంబర్ 10) సాయంత్రం భారీ పేలుడు సంభవించింది. పార్కింగ్ చేసిన కారులో శక్తివంతమైన పేలుడు జరగడంతో కనీసం 8 మంది మరణించారు. 24 మంది గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. వీళ్లను హాస్పిటల్ కు తరలించగా.. మరో ముగ్గురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఈ పేలుడు కారణంగా పక్కనే ఉన్న అనేక వాహనాలకు మంటలు అంటుకున్నాయి.
ఎర్రకోట మెట్రో వద్ద బీభత్సం
ఢిల్లీలోని ఎర్ర కోట మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర సోమవారం (నవంబర్ 10) సాయంత్రం 6.52 గంటల ప్రాంతంలో ఈ పేలుడు జరిగినట్లు అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. రెడ్ సిగ్నల్ దగ్గర కారు మెల్లగా కదులుతున్న సమయంలో ఈ పేలుడు జరిగినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు వెల్లడించారు. దీంతో ఆత్మాహుతి దళాల ప్రమేయం ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు. పేలుడు జరిగిన వెంటనే ఎన్ఐఏ సహా ఢిల్లీ పోలీసుల ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం కూడా రంగంలోకి దిగింది.
పేలుడు జరిగిన చోటుకు 70 మీటర్ల దూరంలోనే గౌరీ శంకర్ ఆలయం ఉంది. కార్తీక సోమవారం కావడంతో పెద్ద ఎత్తున జనం గుడికి వచ్చారు. ఢిల్లీలో 14 ఏళ్ల కిందట హైకోర్టు దగ్గర జరిగిన పేలుడు తర్వాత మళ్లీ ఇలాంటి పేలుళ్లు ఇదే తొలిసారి.
లాల్ ఖిలా (Lal Quila) మెట్రో స్టేషన్ గేట్ నెం. 1 సమీపంలో జరిగిన ఈ పేలుడు తీవ్రతకు కొన్ని మీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాహనాల అద్దాలు కూడా పగిలిపోయాయి. సమీప భవనాలకు కూడా పేలుడు శబ్దం గట్టిగా వినిపించింది.
ఢిల్లీ అగ్నిమాపక సేవల ప్రకారం ఈ పేలుడుతో మూడు నుంచి నాలుగు వాహనాల్లో మంటలు చెలరేగాయి. సమాచారం అందిన వెంటనే ఏడు ఫైర్ టెండర్లను ఘటనా స్థలానికి పంపారు. పోలీసులు ఆ ప్రాంతాన్ని మూసివేసి, నగరం అంతటా హై అలర్ట్ ప్రకటించారు.
ఢిల్లీ మెట్రో అధికారులు లాల్ ఖిలా గేట్ నెం. 1, 4 వద్ద ప్రవేశం, నిష్క్రమణలను నిలిపివేశారు. అయితే మెట్రో సేవలు మొత్తం నెట్వర్క్లో యధావిధిగా నడుస్తున్నాయి.
పేలుడు తర్వాత ఢిల్లీ అధికారులు హై అలర్ట్ ప్రకటించగా, ముంబైలోని మహారాష్ట్ర, కోల్కతా, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా భద్రతా ఏర్పాట్లను కట్టుదిట్టం చేశారు.
పోలీస్ చీఫ్ సతీష్ గోల్చా మాట్లాడుతూ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాతో తాను సంప్రదింపుల్లో ఉన్నానని, పేలుడు గురించి ఆయనకు నిరంతరం సమాచారం అందిస్తున్నామని విలేకరులకు తెలిపారు.
పేలుడులో గాయపడిన ఒక ఆటో డ్రైవర్ పీటీఐతో మాట్లాడుతూ, "నా ముందున్న కారు రెండు అడుగుల దూరంలో ఉంది. అందులో బాంబు ఉందో లేక మరేదైనా ఉందో నాకు తెలియదు. కానీ అది పేలింది. అది స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారు" అని వెల్లడించారు.
మోదీ, అమిత్ షా ఆరా
ఢిల్లీ పేలుడు ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రధాని మోదీ కూడా అమిత్ షాను ఈ పేలుడు ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలపై ఆరా తీశారు.
ఈ పేలుడు సరిగ్గా జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులు ఇతర ఏజెన్సీలతో కలిసి ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలను అరికట్టిన రోజునే జరగడం గమనార్హం. జైష్-ఎ-మొహమ్మద్ (Jaish-e-Mohammed), అన్సార్ గజ్వత్-ఉల్-హింద్ (Ansar Ghazwat-ul-Hind)లకు సంబంధించిన ఒక ఉగ్రవాద మాడ్యూల్ను కాశ్మీర్, హర్యానా, ఉత్తరప్రదేశ్ వరకు విస్తరించి ఉన్న ఫరీదాబాద్లో ఛేదించి, ముగ్గురు వైద్యులతో సహా ఎనిమిది మందిని అరెస్టు చేశారు.
ఈ ఉగ్రవాద మాడ్యూల్ను పట్టుకున్నప్పుడు ధౌజ్ గ్రామంలోని ఒక డాక్టర్ అద్దెకు తీసుకున్న ఇంట్లో 360 కిలోల పేలుడు పదార్థాలు, ఆయుధాలు కూడా దొరికాయి.
News/News/ఢిల్లీ ఎర్ర కోట దగ్గర కారు బాంబు పేలుడు.. 8 మంది మృతి
News/News/ఢిల్లీ ఎర్ర కోట దగ్గర కారు బాంబు పేలుడు.. 8 మంది మృతి