సీబీఎస్ఈ 2027 బోర్డు పరీక్షల రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియపై ప్రకటన
సీబీఎస్ఈ 2027 బోర్డు పరీక్షలకు సంబంధించి రిజిస్ట్రేషన్లు, 'లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్' (LOC) సమర్పణ ప్రక్రియ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. విద్యార్థుల వివరాలు, సబ్జెక్టు కోడ్లలో తప్పులు లేకుండా జాగ్రత్త వహించాలని పాఠశాలలను బోర్డు ఆదేశించింది.
సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) 2027 బోర్డు పరీక్షలకు సంబంధించి అత్యంత కీలకమైన తొలి అడుగు పడింది. 9, 11 తరగతుల రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియతో పాటు 10, 12 తరగతులకు సంబంధించిన 'లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్' (LOC) సమర్పణ ప్రక్రియ త్వరలోనే ప్రారంభమవుతుందని బోర్డు ప్రకటించింది. ఈ మేరకు అధికారిక పోర్టల్ cbse.gov.in లో ప్రత్యేక నోటీసును విడుదల చేసింది.
పక్కాగా సిద్ధం చేసుకోవాల్సిన వివరాలు
రిజిస్ట్రేషన్ల విండో తెరుచుకోవడానికి ముందే విద్యార్థుల వ్యక్తిగత వివరాలను, వారు ఎంచుకున్న సబ్జెక్టుల జాబితాను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని అన్ని పాఠశాలలకు సీబీఎస్ఈ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. విద్యార్థి పూర్తి పేరు, పుట్టిన తేదీ, లింగం, కేటగిరీతో పాటు తల్లిదండ్రుల పేర్ల స్పెల్లింగ్లు ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా చూసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. నిబంధనలకు అనుగుణంగా ప్రతీ విద్యార్థి పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సంతకాన్ని నిర్ణీత ఫార్మాట్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
పాఠశాలలు చేసే పొరపాట్లే ప్రధాన ఆటంకం
గతంలో పాఠశాలల నుంచి సరైన వివరాలు సకాలంలో అందకపోవడం వల్ల పరీక్షల నిర్వహణలో తీవ్ర ఆలస్యం, ఇతర సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురైనట్లు బోర్డు తెలిపింది. విద్యార్థుల వివరాలలో తప్పులు దొర్లడం వల్ల పరీక్షల టైమ్టేబుల్పై ప్రభావం పడటమే కాకుండా, విద్యార్థులు కూడా తీవ్ర మానసిక ఆందోళనకు గురవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.
బోర్డు గుర్తించిన ప్రధాన సమస్యలు ఇవే
డేటా సమర్పణలో పాఠశాలలు పదేపదే చేస్తున్న పొరపాట్లను సీబీఎస్ఈ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది.
- సబ్జెక్టు కోడ్లను తప్పుగా నమోదు చేసి, ఆ తర్వాత సవరణల కోసం విజ్ఞప్తి చేయడం.
- విద్యార్థి లేదా తల్లిదండ్రుల వివరాలను తప్పుగా నమోదు చేయడం.
- విద్యార్థుల ఎల్ఓసీ (LOC) డేటాను పూర్తిగా సమర్పించకపోవడం.
- నిర్ణీత గడువు ముగిసినప్పటికీ ఎల్ఓసీ వివరాలను అప్లోడ్ చేయకపోవడం.
తేదీల ప్రకటన త్వరలోనే
ఈ సమస్యలన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఎల్ఓసీ వివరాలను సమర్పించే ముందే పూర్తి డేటాను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసుకోవాలని పాఠశాల యాజమాన్యాలకు బోర్డు సూచించింది. సబ్జెక్టుల ఎంపిక సరిగ్గా ఉందో లేదో సరిచూసుకోవాలని ఆదేశించింది. కాగా, 9 నుంచి 12 తరగతుల రిజిస్ట్రేషన్లు, ఎల్ఓసీ సమర్పణ ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయనే ఖచ్చితమైన తేదీలను సీబీఎస్ఈ త్వరలోనే ప్రకటించనుంది.
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