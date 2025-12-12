సెన్సస్ 2027: ₹11,718 కోట్ల ప్రతిపాదనకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం! కీలక వివరాలు ఇవే
2027లో నిర్వహించనున్న భారత జనగణన (Census of India 2027) కోసం రూ. 11,718.24 కోట్ల ప్రతిపాదనకు కేంద్ర కేబినెట్ శుక్రవారం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. ఈ జనగణన రెండు దశల్లో జరుగుతుంది. సుమారు 30 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఈ భారీ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు.
భారతదేశంలో 2027 జనగణన (Census of India 2027) నిర్వహణకు సంబంధించిన కీలక ప్రతిపాదనను కేంద్ర కేబినెట్ శుక్రవారం ఆమోదించింది. ఈ ప్రక్రియ కోసం కేబినెట్ రూ. 11,718.24 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ వెల్లడించారు. భారత జనగణన రెండు ప్రధాన దశలలో నిర్వహిస్తారు.
జనగణన 2027 దశలు
దశ 1: హౌస్లిస్టింగ్, హౌసింగ్ జనగణన (Houselisting and Housing Census):
సమయం: ఏప్రిల్ నుండి సెప్టెంబర్, 2026 వరకు.
దశ 2: జనాభా గణన (Population Enumeration - PE):
సమయం: ఫిబ్రవరి 2027.
మంచుతో కూడిన ప్రాంతాలలో ప్రత్యేక జనగణన షెడ్యూల్
లద్దాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతం (యూటీ), అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లోని మంచుతో కూడిన, సమకాలీనం కాని ప్రాంతాలలో జనాభా గణన (PE) సెప్టెంబర్ 2026లో నిర్వహించనున్నట్టు ప్రభుత్వం శుక్రవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
జనగణన 2027 - ముఖ్య అంశాలు
ఈ చారిత్రక జనగణన ప్రక్రియకు సంబంధించి తెలుసుకోవలసిన కొన్ని కీలక అంశాలు:
నియమకం: ఈ భారీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి సుమారు 30 లక్షల మంది ఫీల్డ్ ఫంక్షనరీలను (రంగస్థాయి ఉద్యోగులు) ఉపయోగించనున్నారు.
టెక్నాలజీ వినియోగం: మెరుగైన నాణ్యత గల డేటాను నిర్ధారించడానికి, డేటా సేకరణ కోసం మొబైల్ యాప్ను, పర్యవేక్షణ కోసం కేంద్ర పోర్టల్ను ఉపయోగించనున్నారు.
డేటా వ్యాప్తి (Data Dissemination): డేటా వ్యాప్తి (విడుదల) చాలా మెరుగ్గా, వినియోగదారులకు సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది. పాలసీ నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవసరమైన అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఒకే క్లిక్తో అందుబాటులో ఉంచుతారు.
CaaS (Census-as-a-service): 'సెన్సస్-యాజ్-ఎ-సర్వీస్' (CaaS) వ్యవస్థ ద్వారా డేటాను పరిశుభ్రంగా, మెషీన్-రీడబుల్ ఫార్మాట్లో మంత్రిత్వ శాఖలకు అందిస్తారు.
