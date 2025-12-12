కండోమ్లపై భారీగా పన్ను విధించిన చైనా.. కారణాలు, ప్రభావాలు ఇవే
ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశంగా భారత్ అవతరించిన నేపథ్యంలో, పుట్టిన వారి కంటే చనిపోయిన వారి సంఖ్య పెరుగుతున్న చైనా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూడు దశాబ్దాలకు పైగా కండోమ్లు, గర్భనిరోధక మందులపై ఉన్న విలువ ఆధారిత పన్ను (VAT) మినహాయింపును చైనా ఎత్తివేసింది.
చైనా తన కొత్త చట్టాల ప్రకారం, గత మూడు దశాబ్దాలకు పైగా గర్భనిరోధక మందులు, ఉత్పత్తులపై ఉన్న విలువ ఆధారిత పన్ను (VAT) మినహాయింపును తొలిసారిగా ఎత్తివేసింది. దీనితో వినియోగదారులు ఇప్పటి నుండి ఈ వస్తువులపై 13% పన్ను చెల్లించాల్సి వస్తుంది. 1993 నుంచి వీటికి వ్యాట్ మినహాయింపు ఉంది.
ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే, క్షీణిస్తున్న జననాల రేటు (Plunging Birth Rates) తమ ఆర్థిక వ్యవస్థను నెమ్మదింపజేసే ప్రమాదం ఉందని భావించిన చైనా, గర్భనిరోధక మందులు, ఉత్పత్తులపై పన్ను విధించడం ద్వారా ఈ సమస్యను పరిష్కరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గత మూడు దశాబ్దాలుగా చైనా 'ఒకే బిడ్డ విధానం' (One-child policy) అమలు చేసినప్పుడు, కుటుంబ నియంత్రణను బలంగా ప్రోత్సహించింది. ఆ సమయంలో ఈ వస్తువులకు వ్యాట్ మినహాయింపు ఇచ్చారు.
చైనాలో మరణాల సంఖ్య జననాల సంఖ్య కంటే ఎక్కువగా ఉండటంతో, 2023లో ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశంగా భారతదేశం అవతరించింది.
చైనా కొత్త 'కండోమ్ పన్ను'కు కారణాలు
సవరించిన వ్యాట్ (VAT) చట్టం ప్రకారం జనవరి 1 నుండి గర్భనిరోధక మందులు, ఉత్పత్తులకు ఇకపై పన్ను మినహాయింపు ఉండదు.
పాలసీ మార్పు: చైనా ఇప్పుడు జననాల రేటును తగ్గించడం నుంచి ప్రజలను ఎక్కువ మంది పిల్లలను కనేలా ప్రోత్సహించడం వైపు దృష్టి సారిస్తోంది.
జనాభా పతనం: బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, చైనా జనాభా వరుసగా మూడేళ్లపాటు తగ్గింది. 2024లో కేవలం 9.54 మిలియన్ల జననాలు మాత్రమే నమోదయ్యాయి. దాదాపు పదేళ్ల క్రితం 'ఒకే బిడ్డ విధానం' ఎత్తివేసినప్పుడు నమోదైన 18.8 మిలియన్ల జననాలలో ఇది దాదాపు సగం.
జనన పరిమితుల పెంపు: 2015లో ప్రభుత్వం జనన పరిమితిని ఇద్దరు పిల్లలకు పెంచింది. చైనా జనాభా గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుని, తగ్గడం ప్రారంభించినప్పుడు, 2021లో ఈ పరిమితిని మళ్లీ ముగ్గురు పిల్లలకు పెంచారు.
గత కొన్నేళ్లుగా గర్భనిరోధక పద్ధతులను చైనా బలంగా ప్రోత్సహించింది. ప్రజలు వీటిని ఉచితంగా లేదా తక్కువ ఖర్చుతో పొందడం సులభమైంది. ఇప్పుడు కండోమ్ల వంటి వస్తువులకు చాలా వస్తువులకు వర్తించే ప్రామాణిక 13% పన్ను రేటు వర్తిస్తుంది.
ప్రజా ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం - నిపుణుల హెచ్చరిక
కండోమ్లపై పన్ను విధించడం వల్ల ధరలు పెరిగి, వాటి వినియోగం తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రజా ఆరోగ్య ప్రమాదాలను పెంచుతుందని నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పేరు వెల్లడించడానికి ఇష్టపడని ఒక నిపుణుడు ఏపీ వార్తా సంస్థతో మాట్లాడుతూ, "ధరలు పెరగడం వల్ల ఆర్థికంగా వెనుకబడిన జనాభాలో గర్భనిరోధకాల లభ్యత తగ్గుతుంది. ఇది అనుకోని గర్భాలు, లైంగికంగా సంక్రమించే అంటువ్యాధులు (STIs) పెరగడానికి దారితీయవచ్చు" అని తెలిపారు.
"దీని పర్యవసానంగా, అబార్షన్లు పెరగడం, ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చులు పెరగడం వంటివి జరగవచ్చు" అని ఆయన హెచ్చరించారు.
జాతీయ వ్యాధి నియంత్రణ, నివారణ పరిపాలన గణాంకాల ప్రకారం, కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో తగ్గిన లైంగికంగా సంక్రమించే అంటువ్యాధులు (STIs) కేసులు చైనాలో మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. 2024లో 100,000 కంటే ఎక్కువ గనేరియా (Gonorrhea) రోగులు, 670,000 సిఫిలిస్ (Syphilis) రోగులు నమోదయ్యారు.