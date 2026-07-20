CJP Protest in Delhi : పార్లమెంట్ మార్చ్ మొదలు- పోలీసుల లాఠీఛార్జ్?
CJP protest in Delhi : నీట్ యూజీ పరీక్షల అక్రమాలకు నిరసనగా సీజేపీ సోమవారం తలపెట్టిన పార్లమెంట్ మార్చ్కు పోలీసులు అనుమతులు ఇవ్వలేదు. అదే సమయంలో, నేటి నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం అవుతుండగా, దిల్లీలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
CJP Protest in Delhi : సోమవారం నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు జరగనున్నాయి. అదే సమయంలో దేశ రాజధాని దిల్లీలో సీజేపీ పిలుపునిచ్చిన పార్లమెంట్ మార్చ్ మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీలో పరిణామాలపై లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఈ హెచ్టీ తెలుగు పేజీని ఫాలో అవ్వండి..
CJP Protest in Delhi : దేశ రాజధాని దిల్లీలో తీవ్ర ఉత్కంఠ పరిణామాలు నెలకొన్నాయి. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ, సోనమ్ వాంగ్చుక్ పిలుపునిచ్చిన పార్లమెంట్ మార్చ్ చుట్టూ సర్వత్రా చర్చ జరుతోంది. పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభంకానున్న వేళ, నిరసనలపై లైవ్ అప్డేట్స్.....Read More
CJP Protest in Delhi : పార్లమెంట్ మార్చ్ మొదలు
సోమవారం ఉదయం దిల్లీలో పార్లమెంట్ మార్చ్ మొదలైంది. అయితే, నిరసనకారులను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు లాఠీలకు స్వల్పంగా పనిచెప్పినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.
సోనమ్ వాంగ్చుక్ భార్య పిటిషన్
సఫ్దర్ జంగ్ హాస్పిటల్ నుంచి ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అనుమతి నిరాకరించిన సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ సోనమ్ వాంగ్ చుక్ భార్య గీతాంజలి దిల్లీ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్ను ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డీకే ఉపాధ్యాయ, జస్టిస్ తేజస్ కారియాతో కూడిన ధర్మాసనం ముందు ప్రస్తావించనున్నారు.
నిరసన ప్రాంగణం వద్ద ప్రకాశ్ రాజ్..
ప్రముఖ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్.. జంతర్ మంతర్ వద్దకు చేరుకున్నారు. సీజేపీ పార్లమెంట్ మార్చ్కు మద్దతు తెలిపారు.
సీజేపీ ఫౌండర్ పిలుపు..
“శాంతియుతంగా నిరసనలు చేద్దాము. నిరసనకారులు అందరు గులాబీ పువ్వు, మహాత్మా గాంధీ/ అంబేడ్కర్ ఫొటోను తీసుకురండి. భారత రాజ్యాంగ కాపీని సైతం తీసుకురండి,” అని సీజేపీ ఫౌండర్ దిప్కే పిలుపునిచ్చారు.
సీజేపీని సంప్రదించిన కేంద్రం?
పార్లమెంట్ మార్చ్కి సరిగ్గా కొద్ది సేపటికి ముందు జంతర్ మంతర్ వద్ద నుంచి బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చింది. నీట్ పేపర్ లీక్కి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న నిరసనల్లో తొలిసారి కేంద్రం తమని సంప్రదించిందని సీజేపీ పార్టీ ప్రతినిధి ఒకరు మీడియాకు వెల్లడించారు.
రంగంలోకి సోనమ్ వాంగ్చుక్ భార్య..
సోనమ్ వాంగ్చుక్ లేని పక్షంలో ఆయన భార్య గీతాంజలి ఆంగ్మో.. నేడు జరగనున్న పార్లమెంట్ మార్చ్ని ముందుండి నడిపించనున్నారు.
జంతర్ మంతర్ వద్ద 8వేల మంది నిరసనకారులు
చలో సంసద్లో పాల్గొనేందుకు జంతర్ మంతర్ వద్దకు 8వేల మంది చేరారను పోలీసులు వెల్లడించారు.
మెట్రో స్టేషన్లు బంద్?
నిరసనల వేళ దిల్లీలోని అనేక మెట్రో స్టేషన్లను అధికారులు మూసేశారని సీజేపీ ఆరోపించింది. రాజివ్ చౌక్, జన్పథ్, పటేల్ చౌక్ మెట్రో స్టేషన్లు మూతపడ్డాయని పేర్కొంది. చలో సంసద్కు వస్తున్న వారు ఇందుకు తగ్గట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని చెప్పింది.
దిల్లీలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు..
ఈ 'చలో సంసద్' నిరసన ప్రదర్శన నేపథ్యంలో దిల్లీ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యగా జాతీయ రాజధాని నడిబొడ్డున భారీగా జనసమీకరణను నిషేధిస్తూ పోలీసులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బీఎన్ఎస్ఎస్లోని సెక్షన్ 163 కింద ఈ నిషేధాజ్ఞలు విధించినట్లు ప్రకటించారు.
పార్లమెంట్ మార్చ్ 2026 లైవ్-
దేశ రాజధాని దిల్లీలో సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల వేళ ఒక్కసారిగా రాజకీయ సంచలనం రేగింది. నీట్-యూజీ పరీక్షల అక్రమాలకు నిరసనగా, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) పార్లమెంట్ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చింది. కాగా ఈ 'చలో సంసద్' నిరసన ప్రదర్శనకు దిల్లీ పోలీసులు అనుమతులు ఇవ్వలేదు.