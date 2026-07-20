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    CJP Protest in Delhi : పార్లమెంట్​ మార్చ్ మొదలు- పోలీసుల లాఠీఛార్జ్?

    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Jul 20, 2026, 10:25:00 IST

    CJP protest in Delhi : నీట్​ యూజీ పరీక్షల అక్రమాలకు నిరసనగా సీజేపీ సోమవారం తలపెట్టిన పార్లమెంట్ మార్చ్​కు పోలీసులు అనుమతులు ఇవ్వలేదు. అదే సమయంలో, నేటి నుంచి పార్లమెంట్​ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం అవుతుండగా, దిల్లీలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

    Summary

    CJP Protest in Delhi : సోమవారం నుంచి పార్లమెంట్​ వర్షాకాల సమావేశాలు జరగనున్నాయి. అదే సమయంలో దేశ రాజధాని దిల్లీలో సీజేపీ పిలుపునిచ్చిన పార్లమెంట్ మార్చ్​ మొదలైంది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీలో పరిణామాలపై లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఈ హెచ్​టీ తెలుగు పేజీని ఫాలో అవ్వండి..

    జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకారులు..
    జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకారులు..

    CJP Protest in Delhi : దేశ రాజధాని దిల్లీలో తీవ్ర ఉత్కంఠ పరిణామాలు నెలకొన్నాయి. కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ, సోనమ్ వాంగ్​చుక్​ పిలుపునిచ్చిన పార్లమెంట్​ మార్చ్​ చుట్టూ సర్వత్రా చర్చ జరుతోంది. పార్లమెంట్​ సమావేశాలు ప్రారంభంకానున్న వేళ, నిరసనలపై లైవ్ అప్డేట్స్..

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    Jul 20, 2026, 10:24:49 IST

    CJP Protest in Delhi : పార్లమెంట్ మార్చ్ మొదలు

    సోమవారం ఉదయం దిల్లీలో పార్లమెంట్ మార్చ్ మొదలైంది. అయితే, నిరసనకారులను చెదరగొట్టేందుకు పోలీసులు లాఠీలకు స్వల్పంగా పనిచెప్పినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి.

    Jul 20, 2026, 10:01:01 IST

    సోనమ్ వాంగ్​చుక్​ భార్య పిటిషన్

    సఫ్దర్ జంగ్ హాస్పిటల్ నుంచి ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అనుమతి నిరాకరించిన సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సవాల్ చేస్తూ సోనమ్ వాంగ్ చుక్ భార్య గీతాంజలి దిల్లీ హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్​ను ఆశ్రయించారు. ఈ పిటిషన్​ను ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డీకే ఉపాధ్యాయ, జస్టిస్ తేజస్ కారియాతో కూడిన ధర్మాసనం ముందు ప్రస్తావించనున్నారు.

    Jul 20, 2026, 09:46:08 IST

    నిరసన ప్రాంగణం వద్ద ప్రకాశ్ రాజ్..

    ప్రముఖ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్.. జంతర్ మంతర్​ వద్దకు చేరుకున్నారు. సీజేపీ పార్లమెంట్​ మార్చ్​కు మద్దతు తెలిపారు.

    Jul 20, 2026, 09:32:57 IST

    సీజేపీ ఫౌండర్ పిలుపు..

    “శాంతియుతంగా నిరసనలు చేద్దాము. నిరసనకారులు అందరు గులాబీ పువ్వు, మహాత్మా గాంధీ/ అంబేడ్కర్ ఫొటోను తీసుకురండి. భారత రాజ్యాంగ కాపీని సైతం తీసుకురండి,” అని సీజేపీ ఫౌండర్ దిప్కే పిలుపునిచ్చారు.

    Jul 20, 2026, 09:30:29 IST

    సీజేపీని సంప్రదించిన కేంద్రం?

    పార్లమెంట్​ మార్చ్​కి సరిగ్గా కొద్ది సేపటికి ముందు జంతర్​ మంతర్​ వద్ద నుంచి బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ వచ్చింది. నీట్​ పేపర్​ లీక్​కి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న నిరసనల్లో తొలిసారి కేంద్రం తమని సంప్రదించిందని సీజేపీ పార్టీ ప్రతినిధి ఒకరు మీడియాకు వెల్లడించారు.

    Jul 20, 2026, 09:27:53 IST

    రంగంలోకి సోనమ్ వాంగ్​చుక్ భార్య..

    సోనమ్ వాంగ్​చుక్ లేని పక్షంలో ఆయన భార్య గీతాంజలి ఆంగ్మో.. నేడు జరగనున్న పార్లమెంట్​ మార్చ్​ని ముందుండి నడిపించనున్నారు.

    Jul 20, 2026, 09:24:51 IST

    జంతర్ మంతర్ వద్ద 8వేల మంది నిరసనకారులు

    చలో సంసద్​లో పాల్గొనేందుకు జంతర్ మంతర్ వద్దకు 8వేల మంది చేరారను పోలీసులు వెల్లడించారు.

    Jul 20, 2026, 09:19:31 IST

    మెట్రో స్టేషన్లు బంద్?

    నిరసనల వేళ దిల్లీలోని అనేక మెట్రో స్టేషన్లను అధికారులు మూసేశారని సీజేపీ ఆరోపించింది. రాజివ్ చౌక్, జన్​పథ్, పటేల్ చౌక్ మెట్రో స్టేషన్లు మూతపడ్డాయని పేర్కొంది. చలో సంసద్​కు వస్తున్న వారు ఇందుకు తగ్గట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలని చెప్పింది.

    Jul 20, 2026, 09:17:46 IST

    దిల్లీలో భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు..

    ఈ 'చలో సంసద్' నిరసన ప్రదర్శన నేపథ్యంలో దిల్లీ పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యగా జాతీయ రాజధాని నడిబొడ్డున భారీగా జనసమీకరణను నిషేధిస్తూ పోలీసులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బీఎన్​ఎస్​ఎస్​లోని సెక్షన్ 163 కింద ఈ నిషేధాజ్ఞలు విధించినట్లు ప్రకటించారు.

    Jul 20, 2026, 09:16:52 IST

    పార్లమెంట్ మార్చ్ 2026 లైవ్-

    దేశ రాజధాని దిల్లీలో సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల వేళ ఒక్కసారిగా రాజకీయ సంచలనం రేగింది. నీట్-యూజీ పరీక్షల అక్రమాలకు నిరసనగా, కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్‌తో 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) పార్లమెంట్ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చింది. కాగా ఈ 'చలో సంసద్' నిరసన ప్రదర్శనకు దిల్లీ పోలీసులు అనుమతులు ఇవ్వలేదు.

    Home News CJP Protest in Delhi : పార్లమెంట్​ మార్చ్ మొదలు- పోలీసుల లాఠీఛార్జ్?
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