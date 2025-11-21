శబరిమల బంగారం చోరీ కేసులో బోర్డు మాజీ అధ్యక్షుడు, సీపీఎం నేత అరెస్టు
తిరువనంతపురం: శబరిమల ఆలయానికి చెందిన బంగారు ఆస్తుల దుర్వినియోగం కేసు దర్యాప్తులో ఉన్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) సంచలన అరెస్ట్ చేసింది. ట్రావెన్కోర్ దేవస్వమ్ బోర్డు (TDB) మాజీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేసిన, సీపీఐ(ఎం) సీనియర్ నాయకుడైన ఏ. పద్మకుమార్ను గురువారం అరెస్టు చేశారు. పథనంతిట్ట జిల్లాలోని కొన్నీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కూడా అయిన పద్మకుమార్ను ఈ కేసులో ఎనిమిదో నిందితుడిగా SIT చేర్చింది.
పద్మకుమార్ హయాంలోనే మాయం
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు, వ్యాపారవేత్త అయిన ఉన్నికృష్ణన్ పోట్టికి, 'ద్వారపాలక' విగ్రహాలపై ఉన్న బంగారు పూత పలకలను రీప్లేటింగ్ కోసం చెన్నైకి తీసుకెళ్లడానికి TDB మొదటిసారి అనుమతి ఇచ్చింది. ఆ సమయంలో అంటే 2019లో, పద్మకుమార్ TDB అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు.
ఈ పలకలకు వాస్తవానికి 1998లోనే బంగారు పూత వేశారు. అయితే 2019లో వాటిని తిరిగి ఆలయానికి తీసుకువచ్చినప్పుడు, అందులో కనీసం నాలుగు కిలోల బంగారం మాయమైనట్లు ఇటీవల కేరళ హైకోర్టు నిర్ధారించింది. దీంతో దేవస్వమ్ బోర్డు అధికారులపై బంగారం చోరీ ఆరోపణలు వచ్చాయి.
అధికారులు వెల్లడించిన సమాచారం మేరకు, గురువారం పద్మకుమార్ను అరెస్టు చేయడానికి కొన్ని గంటల ముందు, SIT అధికారులు తిరువనంతపురంలోని రహస్య ప్రాంతంలో ఆయనను ప్రశ్నించారు. అయితే, తనకు శబరిమల ఆస్తుల నుంచి బంగారం మాయం కావడం గురించి ఏమాత్రం తెలియదని, తాను అమాయకుడినని పద్మకుమార్ తన అరెస్టుకు ముందు విజ్ఞప్తి చేసినట్లు సమాచారం.
దర్యాప్తు ముమ్మరం
కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు వార్షిక మండల-మకరవిళక్కు ఉత్సవం మధ్యలో, SIT శబరిమల ఆలయంలోని బంగారు పూత పలకలను, షీట్లను శాస్త్రీయంగా పరీక్షించిన కొద్ది రోజులకే పద్మకుమార్ అరెస్ట్ జరగడం గమనార్హం.
పద్మకుమార్కు ముందు, మరో మాజీ TDB అధ్యక్షుడు, సీపీఐ(ఎం) నేత అయిన ఎన్. వాసు, సస్పెండైన దేవస్వమ్ అధికారి డి. మురారి బాబు, అలాగే కీలక నిందితుడు ఉన్నికృష్ణన్ పోట్టిలను కూడా SIT అరెస్టు చేసింది. దొంగతనానికి గురైన ఆస్తులకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు రాబట్టడానికి పద్మకుమార్, వాసులను కలిపి ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది.
రాజకీయ రగడ
సీపీఐ(ఎం) నాయకుడి అరెస్టుపై ప్రతిపక్ష నేత వీడీ సతీశన్ LDF ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. “శబరిమల ఆలయాన్ని దోచుకున్న వారు ఇప్పుడు జైలుకు క్యూ కడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రికి సన్నిహితుడైన ఎన్. వాసును అరెస్టు చేశారు. ఇప్పుడు సీపీఎం నేత పద్మకుమార్ వంతు వచ్చింది. మాజీ దేవస్వమ్ మంత్రి కడకంపల్లి సురేంద్రన్ను కూడా SIT ప్రశ్నించాలి. ఈ బంగారం చోరీలో ఆయన ప్రమేయం ఉందని ప్రతిపక్షం గట్టిగా నమ్ముతోంది” అని సతీశన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
అదేవిధంగా, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్, శబరిమల దోపిడీలో సీపీఐ(ఎం) 'రాజకీయ నాయకత్వం' ప్రమేయం ఉందని ఆరోపించారు. “రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా చిన్న ఆకు కూడా కదలదు. ఈ బంగారు దోపిడీలో సీపీఐ(ఎం) నాయకత్వానికి 100% ప్రమేయం ఉంది” అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అయితే, సీపీఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎంవీ గోవిందన్ ఈ ఆరోపణలను ఖండించారు. “శబరిమల నుంచి ఒక్క గ్రాము బంగారం కూడా దొంగిలించడం సాధ్యం కాదని నేను మొదటి నుంచి చెబుతున్నాను. SIT తన దర్యాప్తు నిర్వహించి, ఇందులో పాల్గొన్న ఎవరినైనా అరెస్టు చేయవచ్చు. పార్టీ ఎవరినీ రక్షించదు. ఈ బంగారు దోపిడీతో పార్టీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు” అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
