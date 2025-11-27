Edit Profile
    హాంకాంగ్‌లో ఘోర అగ్నిప్రమాదం: 44 మృతి, 300 మంది గల్లంతు

    హాంకాంగ్‌లోని తాయ్ పో జిల్లాలో ఉన్న వాంగ్ ఫుక్ కోర్ట్ నివాస సముదాయంలో సంభవించిన భారీ అగ్నిప్రమాదంలో మరణించిన వారి సంఖ్య 44కు చేరింది, మరో 300 మంది ఆచూకీ తెలియకుండా పోయింది. నిర్మాణం పనుల్లో కాంట్రాక్టు సంస్థల నిర్లక్ష్యమే ఈ ప్రమాదానికి కారణమైందని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు. 

    Published on: Nov 27, 2025 9:02 AM IST
    By HT Telugu Desk
    హాంకాంగ్‌లో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం కనీసం 44 మంది ప్రాణాలు బలిగొంది. దాదాపు 300 మందికి పైగా ప్రజల ఆచూకీ ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. ఉత్తర తాయ్ పో జిల్లాలోని వాంగ్ ఫుక్ కోర్ట్ అనే నివాస సముదాయంలో ఈ భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది.

    మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది (AFP)
    మంటలు ఆర్పేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది (AFP)

    నిర్వహణ పనుల సమయంలో ఉపయోగించిన అసురక్షితమైన పరంజా (scaffolding), ఫోమ్ మెటీరియల్స్ కారణంగానే మంటలు వేగంగా వ్యాపించి ఉండవచ్చని పోలీసులు గురువారం అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

    పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ ఐలీన్ చుంగ్ ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి ఒక నిర్మాణ సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు డైరెక్టర్లు, ఒక ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెంట్‌ను హత్య ఆరోపణలపై అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపారు.

    నిర్లక్ష్యమే కారణమా?

    "నిర్మాణ సంస్థకు బాధ్యత వహించాల్సిన వ్యక్తులు ఘోరమైన నిర్లక్ష్యం వహించారని, ఇది ఈ ప్రమాదానికి దారితీసిందని, మంటలు అదుపు లేకుండా వ్యాపించి భారీ ప్రాణనష్టానికి కారణమైందని భావించడానికి మాకు బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి" అని చుంగ్ రాయిటర్స్‌తో తెలిపారు.

    32 అంతస్తులు, ఎనిమిది భవనాలు, 2,000 యూనిట్లు ఉన్న ఈ నివాస సముదాయంలో బుధవారం మధ్యాహ్నం అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది.

    అగ్నిమాపక సిబ్బంది రాత్రంతా శ్రమించినా, అధిక వేడి, దట్టమైన పొగ కారణంగా భవనాల పై అంతస్తుల్లో చిక్కుకున్న నివాసితులను చేరుకోలేకపోయారు. 15 గంటలకు పైగా ప్రయత్నించిన తరువాత, గురువారం ఉదయానికి నాలుగు బ్లాకుల్లో మంటలను అదుపులోకి తీసుకురాగా, మిగిలిన మూడు బ్లాకుల్లో మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.

    అగ్నిమాపక భద్రతా ప్రమాణాలపై ప్రశ్నలు

    ఘటనా స్థలం నుంచి విడుదలైన వీడియోల్లో, 32 అంతస్తుల టవర్లలో కనీసం రెండింటి నుంచి మంటలు ఎగసిపడుతుండగా, మరికొన్ని భవనాల నుంచి దట్టమైన పొగ వెలువడటం కనిపించింది.

    పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం భవనాలను చుట్టి ఉంచిన రక్షిత మెష్, ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు అగ్నిమాపక భద్రతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేకపోవచ్చు. నిర్వహణ పనులు చేస్తున్న నిర్మాణ సంస్థ, ప్రభావితం కాని ఒక బ్లాకులోని కిటికీలను ఫోమ్‌తో సీల్ చేసిందని గుర్తించారు. ఇది మంటలు వ్యాప్తి చెందడానికి కారణమైంది.

    ఈ విషాదం కారణంగా, హాంకాంగ్‌లో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత జరిగిన అగ్నిప్రమాదాల్లో ఇదే అత్యధిక మరణాలు సంభవించిన ఘటనగా మారింది. 1996లో కౌలూన్ వాణిజ్య భవనంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 41 మంది మరణించారు.

    ప్రజాగ్రహం, స్థానిక ప్రభావం

    హాంకాంగ్‌లో ఆకాశాన్ని తాకే ఆస్తి ధరలపై ప్రజల్లో చాలా కాలంగా అసంతృప్తి ఉంది. డిసెంబరు ప్రారంభంలో జరగనున్న శాసన మండలి ఎన్నికలకు ముందు ఈ విషాదం అధికారుల పట్ల ఆగ్రహాన్ని మరింత పెంచవచ్చు. రవాణా శాఖ గురువారం ఉదయం తాయ్ పో ప్రాంతంలో అనేక రహదారులను మూసివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. 39 బస్సు మార్గాలను మళ్లించారు.

    అగ్నిప్రమాదం, దాని పర్యవసానంగా ట్రాఫిక్ అంతరాయాల కారణంగా కనీసం ఆరు పాఠశాలలను మూసివేస్తున్నట్లు ఎడ్యుకేషన్ బ్యూరో ప్రకటించింది.

    గతంలో జరిగిన ఒక ప్రజా విచారణ కారణంగా హై-రైజ్ కార్యాలయాలు, దుకాణాలు, నివాస భవనాలకు సంబంధించి భవన నిర్మాణ నిబంధనలు, అగ్నిమాపక భద్రతా నియమాలను విస్తృతంగా సవరించినప్పటికీ ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.

