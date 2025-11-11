ఢిల్లీలో 400 దాటిన వాయు కాలుష్య సూచీ (AQI), బవానాలో పరిస్థితి దారుణం
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గాలి నాణ్యత మళ్లీ ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంది. మంగళవారం ఉదయం 7 గంటలకు మొత్తం వాయు కాలుష్య సూచీ (AQI) 421గా నమోదై, 'తీవ్రమైన' (Severe) కేటగిరీలోకి పడిపోయింది. సోమవారం AQI 345గా ఉంటే, మంగళవారం అది మరింత పెరిగి 400 మార్కును దాటింది. బవానాలో అత్యంత దారుణంగా 462 AQI నమోదైంది.
ఢిల్లీ ప్రజలకు శుభ్రమైన గాలి కోసం పోరాటం కొనసాగుతూనే ఉంది. మంగళవారం ఉదయం 7 గంటలకు దేశ రాజధానిలో గాలి నాణ్యత అమాంతం పడిపోయి, మొత్తం ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ (AQI) 421గా నమోదైంది. ఇది 'తీవ్రమైన' (Severe) కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది.
సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు AQI 345గా 'చాలా పేలవంగా' (Very Poor) ఉన్నప్పటికీ, మంగళవారం నాటికి కాలుష్య స్థాయిలు మరింత పెరిగాయి. సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు (CPCB) డేటా ప్రకారం, నగరంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో కాలుష్యం స్థాయిలు 400 మార్కును దాటాయి.
అత్యంత కాలుష్య ప్రాంతాలు (మంగళవారం AQI):
బవానా: 462 (అత్యంత దారుణం)
ఆర్కే పురం: 446
పట్పర్గంజ్: 438
అలీపూర్: 442
చాందినీ చౌక్: 416
ఆనంద్ విహార్: 412
AQI కేటగిరీలు:
CPCB ప్రకారం, AQI స్థాయిలు ఇలా వర్గీకరించబడ్డాయి:
0-50: 'మంచి' (Good)
51-100: 'సంతృప్తికరం' (Satisfactory)
101-200: 'మోస్తరు' (Moderate)
201-300: 'పేలవం' (Poor)
301-400: 'చాలా పేలవం' (Very Poor)
401-500: 'తీవ్రమైన' (Severe)
గత నెల దీపావళి పండుగ తర్వాత ఢిల్లీలో క్రాకర్స్ కాల్చడం, పొరుగు రాష్ట్రాల్లో పంట వ్యర్థాలను దహనం చేయడం, తక్కువ వేగంతో గాలులు వీచడం వంటి కారణాల వల్ల ఢిల్లీలో గాలి నాణ్యత మరింత దిగజారింది.
GRAP 3 అమలు: కఠిన ఆంక్షలు
ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్లో గాలి నాణ్యత 'తీవ్రమైన' కేటగిరీలోకి పడిపోవడంతో, గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ (GRAP)లోని మూడో దశ (Stage 3) ఆంక్షలను అమలు చేయడం మొదలుపెట్టారు.
GRAP 3 కింద విధించిన ఆంక్షలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
నిర్మాణ పనులపై నిషేధం: అత్యవసరం కాని నిర్మాణ పనులన్నింటినీ నిషేధించారు.
గనుల కార్యకలాపాల మూసివేత: రాయిని పగలగొట్టే (Stone Crushers) పరిశ్రమలు, మైనింగ్ కార్యకలాపాలను మూసివేశారు.
విద్యాసంస్థలు: 5వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు హైబ్రిడ్ మోడ్కు (ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్) మారాల్సి ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు ఆన్లైన్ విద్యను ఎంచుకోవచ్చు.
వాహనాలపై ఆంక్షలు: ఢిల్లీ, ఎన్సీఆర్ జిల్లాల్లో BS-III పెట్రోల్ మరియు BS-IV డీజిల్ కార్లను (4-చక్రాల వాహనాలు) వినియోగించడంపై ఆంక్షలు విధించారు. అయితే, వికలాంగులకు మాత్రం ఈ ఆంక్షల నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు.
ప్రభుత్వ యాప్లో సమస్య: కనిపించని కాలుష్య డేటా
మరోవైపు, ఢిల్లీలో కాలుష్య పొగ కళ్లకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నా, ప్రజలు కాలుష్యాన్ని కొలిచేందుకు ఉపయోగించే ప్రభుత్వం యొక్క పొల్యూషన్ మానిటరింగ్ యాప్ మరియు వెబ్సైట్ సోమవారం రోజులో చాలా వరకు పనిచేయకుండా పోయింది.
చివరికి, సోమవారం రాత్రి ఆలస్యంగా డేటా అప్డేట్ అయినప్పటికీ, అప్పటికే కాలుష్యం స్థాయిలు అత్యంత దారుణంగా మారి, 400 దాటి 'తీవ్రమైన' కేటగిరీకి చేరుకున్నాయి. డేటా అందించే వ్యవస్థలో ఇలా తరచుగా సమస్యలు రావడంపై ప్రజలు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
