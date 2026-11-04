Diwali stocks to buy : దీపావళి స్టాక్ పిక్స్- 41శాతం వరకు లాభాల కోసం టాప్ 10 లిస్ట్..
నూతన హిందూ సంవత్సరం 'సంవత్ 2083' ఆరంభం సందర్భంగా దీపావళి ముహూర్త్ ట్రేడింగ్ కోసం ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ 10 బెస్ట్ స్టాక్స్ను రికమండ్ చేసింది. రాబోయే ఏడాది కాలంలో 41 శాతం వరకు బంపర్ రిటర్న్స్ అందించే అవకాశం ఉన్న ఈ పవర్ ప్యాక్డ్ షేర్ల వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లో కొత్త ఆర్థిక అధ్యాయానికి నాంది పలికే పవిత్రమైన సమయం రానే వచ్చింది! నూతన హిందూ విక్రమ సంవత్సరం 'సంవత్ 2083' ప్రరంభంకానున్న వేళ, ప్రతిష్ఠాత్మక దీపావళి ముహూర్త్ ట్రేడింగ్ సెషన్ కోసం దలాల్ స్ట్రీట్ ఇన్వెస్టర్లు ఉత్సాహంగా సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ పండుగ వేళ ఇన్వెస్టర్ల పోర్ట్ఫోలియోలో సిరుల వర్షం కురిపించేందుకు ప్రముఖ దేశీయ బ్రోకరేజ్ దిగ్గజం 'మోతీలాల్ ఓస్వాల్'.. 10 స్ట్రాంగ్ షేర్లతో కూడిన ప్రత్యేక జాబితాను విడుదల చేసింది.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఇటీవలి కాలంలో ఈక్విటీ మార్కెట్లపై అవగాహన పెరిగి, సామాన్య గృహిణులు, ఐటీ నిపుణులు, వ్యాపారవేత్తలు మ్యూచువల్ ఫండ్ సిప్, డైరెక్ట్ స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ల వైపు భారీగా అడుగులు వేస్తున్నారు. మన తెలుగు ఇన్వెస్టర్లు తమ పండుగ బోనస్లు, పొదుపు నిధులను సరైన మార్గంలో మళ్లించడానికి ఈ రికమండేషన్లు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారనున్నాయి.
మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ విభాగాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, భిన్నమైన రంగాల నుంచి ఎంపిక చేసిన ఈ 10 దీపావళి స్టాక్స్.. రాబోయే ఏడాది కాలంలో ఏకంగా 41 శాతం వరకు లాభాలను అందించగలవని బ్రోకరేజ్ సంస్థ అంచనా వేస్తోంది. ఆయా కంపెనీల వృద్ధి అంచనాలు, టార్గెట్ ధరల సమగ్ర విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం:
1. ఎస్పీఆర్ ఆటో కాంపోనెంట్స్ - 41% గ్రోత్ పొటెన్షియల్
ఆటోమొబైల్ విడిభాగాల తయారీలో ఉన్న ఈ కంపెనీ కేవలం పిస్టన్ల తయారీకే పరిమితం కాకుండా సమగ్రమైన ఆటో కాంపోనెంట్ ప్లాట్ఫారమ్గా అవతరిస్తోంది. పిస్టన్ల విపణిలో 45 శాతానికి పైగా మార్కెట్ వాటా కలిగి ఉండటం దీని ప్లస్ పాయింట్. నూతన టెక్నాలజీలు, ఇతర కంపెనీల కొనుగోలు ద్వారా వాహనానికి రూ. 30,000 కు పైగా విలువైన విడిభాగాలను సరఫరా చేసే స్థాయికి ఎదిగింది.
ఎస్పీఆర్ ఆటో కాంపోనెంట్స్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ : రూ. 6,150
2. అరవింద్ లిమిటెడ్ - 36.5% లాభాల అంచనా
గార్మెంట్స్, అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ రంగాల్లో అరవింద్ విస్తరణ వేగవంతమైంది. భారత్ - యూకే స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం ఖరారైతే ఈ కంపెనీకి మరింత ఊపు లభించనుంది. ద్వితీయార్థంలో గార్మెంట్స్ విభాగంలో 15 శాతం, అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్లో 18 శాతానికి పైగా వృద్ధి నమోదవుతుందని యాజమాన్యం ధీమాతో ఉంది.
దీపావళి 2026 స్టాక్ పిక్ అరవింద్ లిమిటెడ్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్: రూ. 670
3. యునిమెక్ ఏరోస్పేస్ - 35.4% రిటర్న్స్
గ్లోబల్ ఏరోస్పేస్ రంగంలో అవుట్సోర్సింగ్ పెరుగుతుండటం యునిమెక్ ఏరోస్పేస్కు అతిపెద్ద ప్లస్ పాయింట్. అంతర్జాతీయంగా సుదీర్ఘ కాంట్రాక్టులు ఉండటంతో పాటు, న్యూక్లియర్ రంగానికి చెందిన భారీ ఆర్డర్లు, సెమీకండక్టర్, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రంగాల్లోకి విస్తరించడం కంపెనీకి నిరంతర ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది.
యునిమెక్ ఏరోస్పేస్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ - రూ. 2,138
4. టైటాన్ కంపెనీ - 35.2% లాభాల అవకాశం
టాటా గ్రూప్నకు చెందిన టైటాన్.. దేశీయ ఆర్గనైజ్డ్ జ్యువెలరీ మార్కెట్లో తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. జూన్ 2026 నాటికి 3,551 స్టోర్లతో విస్తరించిన టైటాన్, బంగారం కొనుగోళ్లు సాంప్రదాయ షాపుల నుంచి బ్రాండెడ్ స్టోర్లకు మళ్లుతుండటంతో భారీగా లబ్ధి పొందుతోంది. వాచీలు, ఐవేర్ వంటి ఐతర వ్యాపారాలు కూడా జోరుగా సాగుతున్నాయి.
దీపావళి 2026 స్టాక్ పిక్ టైటాన్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్- రూ. 6,000
5. షెలీ ఇంజనీరింగ్ - 28.5% వృద్ధి అంచనా
హెల్త్కేర్ విభాగంలో ప్రాచుర్యం పొందుతున్న జీఎల్పి-1 పెన్నుల తయారీతో పాటు కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్ విభాగాల్లో విస్తరిస్తుండటం షెలీ ఇంజనీరింగ్ వృద్ధికి ప్రధాన ఇంజిన్గా మారింది.
షెలీ ఇంజనీరింగ్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ - రూ. 4,074
6. ఎటర్నల్ (జొమాటో) - 22.1% రిటర్న్స్
ఫుడ్ డెలివరీలో అగ్రగామిగా ఉండటంతో పాటు, క్విక్ కామర్స్ విభాగంలో ‘బ్లింకిట్’ చూపుతున్న సంచలన వృద్ధి ఎటర్నల్ కంపెనీకి కొండంత బలాన్నిస్తోంది. అందుకే ఇది దీపావళి 2026 స్టాక్ పిక్స్లో ఒకటి! దీర్ఘకాలంలో ఫుడ్ డెలివరీ ఆర్డర్ల విలువ 20 శాతానికి పైగా పెరుగుతుందని అంచనా.
ఎటర్నల్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ - రూ. 420
7. అదానీ పోర్ట్స్ - 15% అప్సైడ్
రూ. 12,500 కోట్ల భారీ నగదు నిల్వలు, బలమైన క్యాష్ ఫ్లోలతో అదానీ పోర్ట్స్ తమ విస్తరణ ప్రణాళికలను వేగవంతం చేసింది. కొత్త పోర్టుల సామర్థ్యం పెంపు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, గ్లోబల్ కొనుగోళ్లు కంపెనీకి స్థిరమైన ఆదాయాన్ని ఇస్తున్నాయి.
అదానీ పోర్ట్స్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ - రూ. 2,130
8. సింబయోటెక్ ఫార్మాలాబ్ - 14.8% పొటెన్షియల్
స్టెరాయిడ్ ఆధారిత ఫార్మా ఉత్పత్తులలో గ్లోబల్ మార్కెట్లో 38 శాతం వాటా కలిగిన సింబయోటెక్, ప్రస్తుతం కాంట్రాక్ట్ డ్రగ్ డెవలప్మెంట్, ఇంజెక్టబుల్స్ విభాగాల్లోకి విస్తరించింది. దీని ఆదాయంలో 67 శాతం ఎగుమతుల నుంచే రావడం గమనార్హం.
సింబయోటెక్ ఫార్మాలాబ్ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ - రూ. 1,430
9. బీఎస్ఈ - 14% పెరిగే అవకాశం
బాంబే స్టాక్ ఎఎక్స్ఛేంజ్ (బీఎస్ఈ) డెరివేటివ్స్ విభాగంలో నమ్మశక్యం కాని వృద్ధిని నమోదు చేస్తోంది. అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ టర్నోవర్ 85 శాతం పెరిగింది. డిసెంబర్ 7, 2026 నుంచి అమల్లోకి రానున్న క్లోజింగ్ ఆక్షన్ సెషన్ నిబంధనల పాక్షిక సవరణ కూడా బీఎస్ఈకి మరింత సానుకూలంగా మారనుంది.
దీపావళి 2026 స్టాక్ పిక్ బీఎస్ఈ షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ - రూ. 4,000
10. కొటాక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ - 8.2% పెంపు
రిటైల్, చిన్న తరహా వ్యాపారాలు, కార్పొరేట్ రుణ వితరణలో కొటాక్ బ్యాంక్ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరుస్తోంది. ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా వడ్డీ రేట్ల సవరణ, నాన్-పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ (ఎన్పీఏ) నియంత్రణలో ఉండటం వల్ల బ్యాంక్ మార్జిన్లు మరింత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
కొటాక్ మహీంద్రా షేర్ ప్రైజ్ టార్గెట్ - రూ. 500
ఈ దీపావళి పండుగ వేళ సాంప్రదాయకంగా బంగారం కొనుగోలు చేయడంతో పాటు, బలమైన ఫండమెంటల్స్ ఉన్న ఈ 10 రకాల స్టాక్స్లో క్రమశిక్షణతో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా సంవత్ 2083లో ఇన్వెస్టర్లు మెరుగైన సంపదను సృష్టించుకోవచ్చని మార్కెట్ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More