దుబాయ్లో క్రిప్టో మిలియనీర్ దారుణ హత్య, భార్యతో సహా కిడ్నాప్.. ముక్కలుగా నరికి
నకిలీ క్రిప్టో యాప్తో $500 మిలియన్లు వసూలు చేసిన రష్యా మిలియనీర్ రోమన్ నోవాక్, ఆయన భార్య అన్నా దుబాయ్లో కిడ్నాప్, దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. క్రిప్టో హోల్డింగ్స్ కోసం బ్లాక్మెయిల్ చేసి, హత్య చేసి మృతదేహాలను ముక్కలు చేశారని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
క్రిప్టో పెట్టుబడుల పేరుతో నకిలీ యాప్ ద్వారా $500 మిలియన్లు వసూలు చేసి పారిపోయిన నేర చరిత్ర ఉన్న రష్యా మిలియనీర్ రోమన్ నోవాక్, ఆయన భార్య అన్నా దుబాయ్లో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ‘గుర్తు తెలియని పెట్టుబడిదారులు’ అని చెప్పి మోసపూరితంగా మౌంటెన్ రిసార్ట్కు రప్పించి, క్రిప్టో హోల్డింగ్స్ కోసం బ్లాక్మెయిల్ చేసిన దుండగులు, వారిని కిడ్నాప్ చేసి, హింసించి, దారుణంగా హత్య చేశారు.
లగ్జరీ లైఫ్ వెనుక చీకటి కోణం
నవంబర్ 2020లో రోమన్ నోవాక్ ఫ్రాడ్కు పాల్పడినట్లు నిర్ధారణ అయి, సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ జైలులో ఆరు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష పడింది. పెట్టుబడులు, క్రిప్టో వెంచర్లలో భాగస్వాములను మోసం చేసినందుకు గాను అతను దోషిగా తేలారు.
నకిలీ యాప్ మోసం: నోవాక్ 'ఫింటోపియో' అనే ప్లాట్ఫామ్ను సృష్టించారు. ఇది వేగవంతమైన క్రిప్టో బదిలీలు, ప్రధాన సాంకేతిక సంస్థలతో భాగస్వామ్యాలు ఉన్నాయని నమ్మబలికింది.
పెట్టుబడిదారుల పలాయనం: ఈ ప్లాట్ఫామ్ రష్యా, చైనా, మధ్యప్రాచ్యం నుంచి పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించింది. కానీ, అతను సుమారు $500 మిలియన్లను నకిలీ క్రిప్టో యాప్ ద్వారా పోగు చేసి, ఆ నిధులతో పారిపోయారు.
2023లో జైలు నుంచి విడుదలైన తర్వాత, నోవాక్ రష్యా విడిచిపెట్టి దుబాయ్కి మకాం మార్చారు. అక్కడ కొత్త ప్రాజెక్టుల కోసం మళ్లీ పెట్టుబడిదారుల కోసం వేట మొదలుపెట్టారు. నోవాక్ దంపతులు దుబాయ్లో ప్రైవేట్ జెట్లు, ఖరీదైన కార్లతో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపేవారు. ఈ పోటోలను సోషల్ మీడియాలో తరచుగా పోస్ట్ చేస్తూ తమ సంపదను ప్రదర్శించేవారని రష్యన్ మీడియా సంస్థ కొమ్సోమోల్స్కాయా ప్రవ్దా పేర్కొంది.
బ్లాక్మెయిల్ కుట్ర: రిసార్ట్కు పిలిచి మారణకాండ
నోవాక్ దంపతులను వారి క్రిప్టో హోల్డింగ్స్ కోసం 'బ్లాక్మెయిల్' చేస్తున్నారని అధికారులు తెలిపారు. అక్టోబర్ 2న వారు తమ డ్రైవర్తో హట్టా ప్రాంతంలోని ఒక సరస్సు సమీపంలో దిగారు. అక్కడ ఓమన్ సరిహద్దుకు దగ్గరగా ఉన్న ఒక మౌంటెన్ రిసార్ట్లో 'పెట్టుబడిదారులను' కలవడానికి వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి వారు వేరే కారులో ఎక్కారు. ఆ తర్వాత వారు మళ్లీ కనిపించలేదు. బంధువులకు చాలా రోజులు ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించడం సాధ్యం కాకపోవడంతో, వారు పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
వారి మొబైల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ మొదట హట్టా, ఓమాన్లో కనిపించాయి, ఆపై దక్షిణాఫ్రికాలోని కేప్ టౌన్లో కూడా ట్రాక్ అయ్యాయి. చివరకు అక్టోబర్ 4న సిగ్నల్ పూర్తిగా ఆగిపోయింది.
దారుణం: ముక్కలు ముక్కలుగా పడి ఉన్న మృతదేహాలు
పెట్టుబడిదారులతో సమావేశం పేరుతో రోమన్ దంపతులను నమ్మించి, అద్దెకు తీసుకున్న ఒక విల్లాకు రప్పించారు. క్రిప్టో ఆస్తులకు సంబంధించిన యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించడంతో వారిపై దాడి చేసి, హత్య చేశారు.
"ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, డబ్బు కోసం నోవాక్ను, ఆయన భార్యను కిడ్నాప్ చేశారు. తాము డబ్బు పొందలేమని తెలుసుకున్న నేరస్థులు వారిద్దరినీ చంపేశారు" అని కొమ్సోమోల్స్కాయా ప్రవ్దాకు ఒక అధికారి తెలిపారు.
ఆ దంపతుల శరీర భాగాలను అక్టోబర్ 3న ఫుజైరా నగరానికి సమీపంలో కనుగొన్నారు. అంతేకాకుండా, కొన్ని శరీర భాగాలు ఒక షాపింగ్ మాల్లోని చెత్త డబ్బాల్లో లభించడం మరింత భయాందోళనను రేకెత్తించింది.
నిందితులు, విచారణ
ఈ నేరంలో ఎనిమిది మంది రష్యా పౌరులు పాల్గొన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. వీరిలో ముగ్గురు నేరాన్ని ప్లాన్ చేయగా, మరో ఐదుగురిని మధ్యవర్తులుగా నియమించుకున్నారు. నివేదికల ప్రకారం, వీరిలో ఏడుగురిని రష్యాలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు పూర్తి వివరాల కోసం దర్యాప్తు అధికారులు యూఏఈ అధికారులతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు. నోవాక్ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
