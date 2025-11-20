Edit Profile
    రాబర్ట్ వాద్రాకు చిక్కులు: సంజయ్ భండారీ మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈడీ ఛార్జ్‌షీట్

    యూకే కేంద్రంగా పనిచేసే డిఫెన్స్ డీలర్ సంజయ్ భండారీకి సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రాబర్ట్ వాద్రాకు సంబంధాలున్నాయంటూ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేసింది. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ చట్టం (PMLA) కింద ఈ చర్య తీసుకున్నారు. 

    Published on: Nov 20, 2025 5:50 PM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతదేశ ఆర్థిక నేరాల దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మరో కీలక చర్య చేపట్టింది. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రాబర్ట్ వాద్రాకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేసింది. యూకే కేంద్రంగా పనిచేసే డిఫెన్స్ డీలర్ సంజయ్ భండారీకి సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసుతో వాద్రాకు కొన్ని సంబంధాలు ఉన్నట్లు ఈ ఛార్జ్‌షీట్‌లో ఈడీ ఆరోపించింది.

    రాబర్ట్ వాద్రాకు చిక్కులు: సంజయ్ భండారీ మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈడీ ఛార్జ్‌షీట్ (PTI)
    రాబర్ట్ వాద్రాకు చిక్కులు: సంజయ్ భండారీ మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈడీ ఛార్జ్‌షీట్ (PTI)

    ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) కింద ఈ ఛార్జ్‌షీట్‌ను గురువారం (నవంబర్ 20, 2025) దాఖలు చేసినట్లు ఏఎన్‌ఐ వార్తా సంస్థ నివేదించింది.

    ముందస్తు బెయిల్: ఈ కేసులో సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ ఆరోపణలు వచ్చిన తర్వాత, 2019లోనే ఢిల్లీ హైకోర్టు రాబర్ట్ వాద్రాకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

    అసలు ఈడీ వాదన ఏమిటి?

    రాబర్ట్ వాద్రాపై మొత్తం మూడు వేర్వేరు మనీలాండరింగ్ కేసులు ఉన్నాయని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఆరోపిస్తోంది. వాటిలో రెండూ భూ లావాదేవీల్లో జరిగిన అవకతవకలకు సంబంధించినవిగా వార్తా నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

    ఈ భూ లావాదేవీల ద్వారా వచ్చిన నిధులను, యూకేకు చెందిన డిఫెన్స్ డీలర్ సంజయ్ భండారీకి లింక్ ఉన్న విదేశీ (ఆఫ్‌షోర్) సంస్థల ద్వారా తరలించారా అనే కోణంలో ఈడీ దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది. వాద్రా ఈ వివాదాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలకు సహకరించారని, వాటి ద్వారా లబ్ధి పొందారని కూడా మీడియా నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి.

    సంజయ్ భండారీ కేసుపై పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్న దర్యాప్తు నేపథ్యంలోనే, రాబర్ట్ వాద్రా పేరును ఈడీ తన ఛార్జ్‌షీట్‌లో చేర్చడం గమనార్హం.

    భండారీ పలాయనం

    రాబర్ట్ వాద్రాకు పరిచయస్తుడిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న సంజయ్ భండారీ వ్యవహారం ఈ కేసులో కీలకం. 2016లో ఢిల్లీలోని భండారీ కార్యాలయాల్లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ సోదాలు నిర్వహించిన వెంటనే, ఆయన లండన్‌కు పారిపోయారు.

    ఆ తర్వాత, ఢిల్లీ ట్రయల్ కోర్టు భండారీని 'పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్థుడి (Fugitive Economic Offender - FEO)'గా ప్రకటించింది. అయితే, ట్రయల్ కోర్టు ఇచ్చిన ఈ ఆదేశాన్ని సంజయ్ భండారీ ఢిల్లీ హైకోర్టులో సవాల్ చేశారు. ఆగస్టు 2025లో, ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ చట్టం-2018 కింద ట్రయల్ కోర్టు నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్‌పై ఢిల్లీ హైకోర్టు తన తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది.

    ఈడీ ఎదుట వాద్రా

    ఈ ఏడాది (జులై 2025లో) రాబర్ట్ వాద్రా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఎదుట హాజరయ్యారు. మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులకు సంబంధించి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (PMLA) కింద వాద్రా వాంగ్మూలాన్ని అధికారులు నమోదు చేశారు.

    మరోవైపు, 2025 ఆగస్టు 2న, హర్యానాలోని గురుగ్రామ్ జిల్లా, శిఖోపూర్ గ్రామంలోని భూ లావాదేవీలకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ ఫిర్యాదులో రాబర్ట్ వాద్రా, ఇతర నిందితులకు ఢిల్లీలోని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది.

    News/News/రాబర్ట్ వాద్రాకు చిక్కులు: సంజయ్ భండారీ మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈడీ ఛార్జ్‌షీట్
