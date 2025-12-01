Edit Profile
    ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీలో ఫ్రీ షాపింగ్ వీక్ ఆఫర్.. 2 వేలకే 5 వేల బట్టలు, గిఫ్ట్ వోచర్

    రిలయన్స్ రిటైల్‌కు చెందిన ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీ తన 'ఉచిత షాపింగ్ వారం' (FREE SHOPPING WEEK) ను డిసెంబర్ 3 నుంచి 7 వరకు ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ కింద కేవలం 2000 చెల్లిస్తే, ఆ మొత్తాన్ని తిరిగి గిఫ్ట్‌లు, వోచర్‌ల రూపంలో పొందుతారు. దీంతో కస్టమర్‌లకు నికరంగా ఖర్చు సున్నా అవుతుంది. 

    Published on: Dec 01, 2025 2:12 PM IST
    By HT Telugu Desk
    రిలయన్స్ రిటైల్ సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిస్కౌంట్ స్టోర్ 'ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీ' దేశవ్యాప్తంగా తన కస్టమర్ల కోసం ఓ అదిరిపోయే ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. అదే 'ఉచిత షాపింగ్ వారం' (FREE SHOPPING WEEK). ఎక్కువ ఫ్యాషన్, గరిష్ట పొదుపు అనేది ఈ ప్రత్యేక షాపింగ్ ఈవెంట్ లక్ష్యం.

    ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీలో ఫ్రీ షాపింగ్ వీక్ ఆఫర్.. 2 వేలకే 5 వేల బట్టలు, గిఫ్ట్ వోచర్
    ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీలో ఫ్రీ షాపింగ్ వీక్ ఆఫర్.. 2 వేలకే 5 వేల బట్టలు, గిఫ్ట్ వోచర్

    ఈ ఆఫర్ డిసెంబర్ 3వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 7వ తేదీ వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.

    ఆఫర్ వివరాలు: 5000 విలువైన దుస్తులు... నికర ఖర్చు సున్నా!

    ఈ పరిమిత-కాల ఆఫర్ కింద కస్టమర్‌లు 5000 (MRP) విలువైన దుస్తులను కొనుగోలు చేయవచ్చు. అయితే, వారు చెల్లించాల్సింది కేవలం 2000 మాత్రమే. ముఖ్యంగా, ఈ 2000 మొత్తాన్ని ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీ తిరిగి కస్టమర్‌లకు ఇచ్చేస్తోంది.

    2000 వెనక్కి ఎలా వస్తుంది?

    2000 చెల్లించిన కస్టమర్‌లు ఈ కింది ప్రయోజనాలను పొందుతారు:

    1000 (MRP) విలువైన హామీ ఉచిత గిఫ్ట్.

    1000 విలువైన గిఫ్ట్ వోచర్‌లు.

    ఫలితంగా, కస్టమర్‌లు 5000 విలువైన బ్రాండెడ్ ఫ్యాషన్‌ను ఇంటికి తీసుకెళ్తారు, కానీ వారికి నికరంగా అయిన ఖర్చు మాత్రం సున్నాగా మిగులుతుంది!

    ఎవరికి ఈ ఆఫర్?

    'ఉచిత షాపింగ్ వారం' ఆఫర్ ముఖ్యంగా బడ్జెట్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకునే కుటుంబాలకు, యువ వినియోగదారులకు, అలాగే బ్రాండెడ్ స్టైల్‌ను తక్కువ ధరలో సొంతం చేసుకోవాలనుకునే ఫ్యాషన్ ప్రియులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.

    ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీలో సాధారణంగానే 20% నుంచి 70% వరకు రోజువారీ డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి. అయితే, ఈ పండుగ ఆఫర్ ఆ విలువను మరింత పెంచుతుంది. ఏడాది చివరిలో తమ వార్డ్‌రోబ్‌ను అప్‌డేట్ చేసుకోవాలనుకునే వారికి ఇది తిరుగులేని డీల్ అని చెప్పవచ్చు.

    ఈ అద్భుతమైన ఆఫర్ డిసెంబర్ 3 నుంచి 7 వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని ఫ్యాషన్ ఫ్యాక్టరీ ఔట్‌లెట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. మీకు నచ్చిన స్టైల్స్‌ను ఎంచుకుని, ఈ సీజన్‌లో ఫ్యాషన్ రిటైల్‌లో బలమైన విలువైన ఆఫర్‌ను సద్వినియోగం చేసుకోండి.

