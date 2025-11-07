కోహ్లి, రోహిత్ ఆటను శాసించకూడదు.. వాళ్లను రీప్లేస్ చేయొచ్చు.. చీఫ్ సెలెక్టర్దే ఆ బాధ్యత: స్టీవ్ వా కామెంట్స్
ఆస్ట్రేలియా మాజీ కెప్టెన్ స్టీవ్ వా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. ప్లేయర్స్ ఆటను శాసించకూడదని, ఆ ఇద్దరినీ రీప్లేస్ చేయొచ్చని అతడు అనడం విశేషం. ఆ బాధ్యత చీఫ్ సెలెక్టర్దే అని స్టీవ్ వా స్పష్టం చేశాడు.
ప్రస్తుతం భారత క్రికెట్లో అత్యంత ప్రముఖులుగా ఉన్న ముగ్గురు కీలక వ్యక్తులకు ఆస్ట్రేలియా లెజెండ్ స్టీవ్ వా కీలక సలహాలు ఇచ్చాడు. వన్డే భవిష్యత్తుపై అనిశ్చితి ఎదుర్కొంటున్న రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీతోపాటు చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్.. ఈ ముగ్గురికి కూడా స్టీవ్ వా కాస్త గట్టి సందేశమే ఇచ్చాడు. ఎవరూ ఆట కంటే గొప్పవాళ్లు కాదని, వాళ్లు ఆటను శాసించకూడదని అనడం గమనార్హం.
స్టీవ్ వా ఏమన్నాడంటే?
ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ టీమ్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కెప్టెన్లలో ఒకడైన స్టీవ్ వాకు కూడా రెండు దశాబ్దాల కిందట ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. అప్పటి ఆస్ట్రేలియా టీమ్ చీఫ్ సెలెక్టర్ ట్రెవర్ జోన్స్ కఠిన నిర్ణయం స్టీవ్ వాను షాక్ కు గురి చేసింది. అయితే ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్కు అదే మంచిదని అతడు అర్థం చేసుకున్నాడు. ఈ రోజు కోహ్లీ, రోహిత్ కూడా అదే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. దీంతో ఈ ఇద్దరు సూపర్స్టార్ బ్యాటర్లకు ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజం స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చాడు.
కోహ్లీ, రోహిత్ల గురించి, అలాగే వారి కెరీర్లో అగార్కర్ పోషించబోయే పాత్ర గురించి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ విమల్ కుమార్తో మాట్లాడిన స్టీవ్ వా ఏమాత్రం మొహమాటం లేకుండా ఇలా చెప్పాడు. “ఆటగాళ్లు కొంత బాధ్యత తీసుకోవాలి. ఆట వ్యక్తి కంటే గొప్పదని గ్రహించాలి. మీరు ఆట కంటే గొప్పగా మిమ్మల్ని మీరు భావించలేరు. ఆట కొనసాగుతుందని, మీ స్థానంలో మరొకరు వస్తారని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు భర్తీ చేయలేని వారేమీ కాదు. కాబట్టి ఆటగాళ్లు ఆటను శాసించలేరని నేను భావిస్తున్నాను. చీఫ్ సెలెక్టర్ మెరుగైన జట్టు కోసం నిర్ణయం తీసుకోవాలి” అని స్టీవ్ వా బలంగా నొక్కి చెప్పాడు.
విరాట్ కోహ్లి, రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే టీ20, టెస్టు క్రికెట్ నుంచి తప్పుకున్న విషయం తెలిసిందే. గతేడాది వరల్డ్ కప్ గెలిచిన తర్వాత టీ20ల నుంచి, ఈ ఏడాది టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం వన్డే క్రికెట్ లోనే కొనసాగుతున్నా.. 2027లో జరగబోయే వరల్డ్ కప్ వరకూ ఉంటారా లేదా అన్నది సందేహంగా మారింది.
అజిత్ అగార్కర్కు స్టీవ్ వా హెచ్చరిక
అప్పటికి రోహిత్కు 40 ఏళ్లు, కోహ్లీకి 39 ఏళ్లు దాటిపోతాయి. ఈ నేపథ్యంలో చీఫ్ సెలెక్టర్ కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని స్టీవ్ వా అన్నాడు. “చీఫ్ సెలెక్టర్గా మీరు ఆటగాళ్లతో నిజాయితీగా, నిష్కపటంగా ఉండాలి. మీరు ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. కానీ మీరు ఆటగాళ్లకు చాలా సన్నిహితంగా ఉండకూడదని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు కొంత దూరం పాటించాలి.
ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మీరు కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్రతి ఛైర్మన్ దానిని నిర్వహించే విధానం భిన్నంగా ఉంటుంది. అజిత్ అగార్కర్కు ఆటగాళ్లతో మంచి సంబంధాలు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాను. కానీ అతను కొంత దూరం కూడా పాటించాలి. చివరికి చీఫ్ సెలెక్టరే నిర్ణయం తీసుకోవాలి” అని అతడు స్పష్టం చేశాడు.
News/News/కోహ్లి, రోహిత్ ఆటను శాసించకూడదు.. వాళ్లను రీప్లేస్ చేయొచ్చు.. చీఫ్ సెలెక్టర్దే ఆ బాధ్యత: స్టీవ్ వా కామెంట్స్
News/News/కోహ్లి, రోహిత్ ఆటను శాసించకూడదు.. వాళ్లను రీప్లేస్ చేయొచ్చు.. చీఫ్ సెలెక్టర్దే ఆ బాధ్యత: స్టీవ్ వా కామెంట్స్