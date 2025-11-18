15 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు ఉచిత ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అప్డేట్.. వివరాలివిగో
15 ఏళ్లలోపు ఉన్న పిల్లల ఆధార్ బయోమెట్రిక్ వివరాలను ఉచితంగా అప్డేట్ చేసేందుకు యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 'బాల్ ఆధార్' (Baal Aadhaar) కార్డులకు తప్పనిసరిగా చేసే బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ (MBU)కు సంబంధించిన ఛార్జీలను UIDAI పూర్తిగా తొలగించింది.
5 నుంచి 17 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు ఇచ్చే 'బాల్' లేదా నీలి రంగు ఆధార్ కార్డుల కోసం చేసే తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్స్ (MBU) ఇప్పుడు పూర్తి ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటాయని UIDAI అధికారిక ప్రకటన తెలిపింది.
పిల్లలకు 5 నుంచి 7 ఏళ్ల మధ్య చేసే మొదటి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ (MBU 1), 15 నుంచి 17 ఏళ్ల మధ్య చేసే రెండో బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ (MBU 2).. ఈ రెండు అప్డేట్స్ ఒక సంవత్సరం పాటు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ నిర్ణయం అక్టోబర్ 1, 2025 నుంచి అమలులోకి వచ్చింది. ఈ ఉచిత సదుపాయం సరిగ్గా ఒక సంవత్సరం పాటు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత, ప్రతి MBUకి రూ. 125 రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ తాజా చర్యతో సుమారు 6 కోట్ల మంది పిల్లలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ (MBU) అంటే ఏమిటి?
UIDAI ప్రకారం, MBU అనేది 5 నుంచి 17 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న భారతీయ పిల్లల నీలి రంగు ఆధార్ కార్డుల కోసం చేసే తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ అప్డేట్ ప్రక్రియ.
ఐదేళ్లలోపు నమోదు: ఐదేళ్లలోపు పిల్లలకు ఆధార్ కార్డు నమోదు చేసేటప్పుడు వారి వేలిముద్రలు, ఐరిస్ (కంటిపాప) బయోమెట్రిక్లను తీసుకోరు. ఎందుకంటే ఆ వయస్సులో వారి బయోమెట్రిక్స్ ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెంది ఉండవు.
MBU 1 (5 సంవత్సరాలు): బిడ్డకు ఐదేళ్లు వచ్చినప్పుడు, వారి పూర్తి బయోమెట్రిక్ వివరాలు (ఫోటో, వేలిముద్రలు, రెండు ఐరిస్లు) తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలి. ఈ అప్డేట్ను MBU 1 అంటారు. అసలు ఆధార్ నంబర్ను అలాగే ఉంచుతూ, దీన్ని కొత్త నమోదు అభ్యర్థనగా పరిగణిస్తారు.
MBU 2 (15 సంవత్సరాలు): ఆధార్ నంబర్ కలిగి ఉన్న వ్యక్తికి 15 ఏళ్లు వచ్చినప్పుడు, వారి పూర్తి బయోమెట్రిక్లను మళ్లీ తప్పనిసరిగా అప్డేట్ చేయాలి. ఈ అప్డేట్ను MBU 2 అంటారు.
ప్రభుత్వం చెప్పిన దాని ప్రకారం, 17 ఏళ్ల లోపు ఉన్న వారికి MBU 1, MBU 2 ఉచితంగా లభిస్తాయి. ఈ గడువు అక్టోబర్ 2026తో ముగుస్తుంది.
MBUలో ఏం అప్డేట్ చేస్తారు?
నీలి రంగు ఆధార్ కార్డు ఉన్న పిల్లల ఫోటో, వేలిముద్రలు, ఐరిస్ స్కాన్లతో సహా అన్ని బయోమెట్రిక్ వివరాలను MBUలో భాగంగా తీసుకుని అప్డేట్ చేస్తారు.
అప్డేట్ ఎలా పూర్తి చేయాలి?
ఇప్పటివరకు MBU పూర్తి చేయని అర్హత గల నీలి రంగు ఆధార్ కార్డుదారులు తమకు దగ్గరలోని ఆధార్ నమోదు కేంద్రాన్ని లేదా ఆధార్ సేవా కేంద్రాన్ని సందర్శించవచ్చు. వీటి వివరాలను UIDAI అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు.
MBU కోసం కావాల్సిన పత్రాలు
MBU చేయించుకోవడానికి కింది పత్రాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి:
పిల్లల బాల్ ఆధార్ కార్డ్ (నీలి రంగు ఆధార్ కార్డ్).
ధృవీకరణ కోసం తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల ఆధార్ కార్డ్.
అవసరమైతే, ఇతర ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లు.
