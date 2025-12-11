గోవా నైట్క్లబ్ అగ్నిప్రమాదం: లూత్రా సోదరులు థాయిలాండ్లో అరెస్ట్
గోవా నైట్క్లబ్లో 25 మంది మరణానికి కారణమైన అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధం ఉన్న సహ యజమానులు గౌరవ్ లూత్రా, సౌరభ్ లూత్రాను థాయిలాండ్లో అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వారు భారత్ నుంచి పారిపోయారు. దీంతో వారిని విచారణ నిమిత్తం భారత్కు అప్పగించే ప్రక్రియను ప్రారంభించినట్లు సమాచారం.
గోవాలోని నార్త్ గోవా ప్రాంతంలో గల 'బిర్చ్ బై రోమియో లేన్' (Birch by Romeo Lane) నైట్క్లబ్లో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదంలో 25 మంది మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్లబ్కు సహ యజమానులైన గౌరవ్ లూత్రా, సౌరభ్ లూత్రా సోదరులను థాయిలాండ్లో అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ఈ విషయంతో పరిచయమున్న వర్గాలు తెలిపాయి. వారిని విచారణ నిమిత్తం భారత్కు అప్పగించే ప్రక్రియ మొదలైంది.
డిసెంబర్ 6న జరిగిన ఈ అగ్నిప్రమాదం తర్వాత లూత్రా సోదరులు వెంటనే భారత్ వదిలి వెళ్లారు. దీంతో సీబీఐ విజ్ఞప్తి మేరకు ఇంటర్పోల్ ఇప్పటికే వారిపై 'బ్లూ కార్నర్ నోటీసు' జారీ చేసింది. ప్రస్తుతం, వారి పాస్పోర్ట్లను రద్దు చేయాలని గోవా ప్రభుత్వం విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (MEA)ను కోరింది. ఆ దరఖాస్తును MEA పరిశీలిస్తోంది.
మంటలు ఆర్పుతుంటే... వీరు పారిపోయేందుకు సిద్ధం
గోవా పోలీసుల దర్యాప్తులో అత్యంత కీలక విషయం బయటపడింది. అత్యవసర బృందాలు మంటలను అదుపు చేయడానికి, లోపల చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడానికి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్న సమయంలోనే లూత్రా సోదరులు థాయిలాండ్కు విమాన టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు.
అధికారుల కథనం ప్రకారం, గౌరవ్, సౌరభ్ డిసెంబర్ 7న తెల్లవారుజామున 1:17 గంటలకు 'మేక్మైట్రిప్' ద్వారా తమ టిక్కెట్లను బుక్ చేసుకున్నారు. సరిగ్గా అదే సమయంలోనే అర్పొరాలోని నైట్క్లబ్లో మంటలను ఆర్పడానికి, లోపల చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. “గోవా పోలీసులు, అగ్నిమాపక శాఖ ప్రజలను రక్షించడానికి, మంటలు ఆర్పడానికి పోరాడుతుంటే... లూత్రా సోదరులు మాత్రం దేశం విడిచి పారిపోవడానికి సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు” అని ఒక అధికారి తెలిపారు.
న్యాయ రక్షణ నిరాకరణ
నిందితులు దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై బుధవారం న్యూఢిల్లీ కోర్టు స్పందించింది. వారిని అరెస్ట్ చేయకుండా మధ్యంతర రక్షణ కల్పించడానికి కోర్టు నిరాకరించింది. అయితే, లూత్రా సోదరుల తరపు న్యాయవాదులు.. వారు దేశం నుంచి పారిపోలేదని, వ్యాపార పర్యటన నిమిత్తం వెళ్లారని వాదించారు. అంతేకాకుండా, తాము ఆ నైట్క్లబ్కు కేవలం లైసెన్సు దారులు మాత్రమేనని, యజమానులు కాదని వారు కోర్టుకు తెలిపారు. రోజువారీ కార్యకలాపాలను క్లబ్ సిబ్బంది నిర్వహిస్తారని, అందుకే ఈ ఘటనకు తాము నేరుగా బాధ్యత వహించమని వారు వాదించారు.
మరోవైపు, గోవా పోలీసులు ఇప్పటికే ఈ అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించి ఐదుగురు మేనేజర్లు, సిబ్బందిని అరెస్ట్ చేశారు. పనాజీకి సుమారు 25 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ వేదికలో అర్ధరాత్రి సమయంలో మంటలు చెలరేగి, త్వరగా వ్యాపించాయి. ప్రస్తుతం, థాయిలాండ్లోని అధికారులతో భారత అధికారులు సమన్వయం చేసుకుంటూ అప్పగింత ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు.
గోవా ముఖ్యమంత్రి ప్రమోద్ సావంత్ ఈ దుర్ఘటనపై విచారణ నివేదిక ఎనిమిది రోజుల్లో సిద్ధమవుతుందని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధితుల కుటుంబాలకు నష్టపరిహారం పంపిణీ చేయడంతో పాటు, వినోద వేదికల్లో భద్రతా తనిఖీలను కఠినతరం చేయడంపై దృష్టి సారించింది.