Gold and silver prices : ధన్తేరాస్ పసిడి ధమాకా! ఐదేళ్లలో గోల్డ్, సిల్వర్ ధరల అంచనా ఇదీ..
ధన్తేరాస్ పండుగ వేళ బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? రాబోయే 1, 3, 5 ఏళ్లలో పసిడి, వెండి ధరలు ఏ స్థాయికి చేరవచ్చో ఆనంద్ రాఠీ, వెంచురా మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ధన్తేరాస్ (ధన త్రయోదశి), దీపావళి వేడుకల వేళ పసిడి, వెండి కొనుగోళ్లకు భారతీయులు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. శతాబ్దాలుగా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం, సురక్షితమైన పొదుపు మార్గంగా బంగారం, వెండి నాణేలు, ఆభరణాలను కొనుగోలు చేయడం సాంప్రదాయంగా వస్తోంది. ప్రస్తుతం షాపులన్నీ పసిడి ప్రియులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (ఎంసీఎక్స్)లో 10 గ్రాముల డిసెంబర్ పసిడి ఫ్యూచర్స్ ధర రూ. 1,42,750 వద్ద, కేజీ వెండి ఫ్యూచర్స్ ధర రూ. 1,83,990 వద్ద ఉన్నాయి. ఈ తరుణంలో ఈ పండుగకు చేసే పెట్టుబడి రాబోయే ఐదేళ్లలో ఎలాంటి రాబడిని ఇస్తుందో తెలుసుకోవడం ప్రతి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్కూ అవసరం.
ఐదేళ్లలో బంగారం, వెండి ధరల అంచనా ఎంత?
ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ 'ఆనంద్ రాఠీ షేర్స్ అండ్ స్టాక్ బ్రోకర్స్' కమోడిటీ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ వేదిక నార్వేకర్ పసిడి, వెండి లోహాలపై దీర్ఘకాలికంగా సానుకూల దృక్పథంతో ఉన్నారు. వెండి ధరల్లో ఒడుదొడుకులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ బంగారం స్థిరమైన వృద్ధిని కనబరుస్తుందని ఆమె తెలిపారు.
వేదిక నార్వేకర్ అంచనాల ప్రకారం:
|ఇన్వెస్ట్మెంట్ వ్యవధి
|బంగారం ధర (రూ./10గ్రాములు)
|బంగారం వృద్ధి
|వెండి ధర (రూ. /కేజీ)
|వెండి వృద్ధి
|ఈరోజు (Nov 6, 2026)
|రూ. 1,42,750
|—
|రూ. 1,83,990
|—
|1 ఇయర్ (నవంబర్ 2027)
|రూ. 1,75,000
|20.8%
|రూ. 2,60,000
|37.8%
|3 ఇయర్ (నవంబర్ 2029)
|రూ. 2,15,000
|48.4%
|రూ. 3,10,000
|64.3%
|5 ఇయర్ (నవంబర్ 2031)
|రూ. 2,60,000
|79.5%
|రూ. 3,50,000
|85.5%
బంగారం వెలుగులు: 10 గ్రాముల పసిడి ధర నవంబర్ 2027 నాటికి రూ. 1.75 లక్షలు, నవంబర్ 2029 నాటికి రూ. 2.15 లక్షలు, అలాగే నవంబర్ 2031 నాటికి రూ. 2.60 లక్షల మార్కును చేరుకోవచ్చు. అంటే ఏటా లభించే రాబడి కాకుండా ఐదేళ్లలో ఏకంగా 79.4 శాతం లాభం దక్కే అవకాశముంది.
వెండి రికార్డు పరుగు: కేజీ వెండి ధర నవంబర్ 2027 నాటికి రూ. 2.60 లక్షలు, నవంబర్ 2029 నాటికి రూ. 3.10 లక్షలు, నవంబర్ 2031 నాటికి ఏకంగా రూ. 3.50 లక్షల గరిష్టానికి చేరే అవకాశం ఉందన్నారు. ఇది ఐదేళ్ల కాలంలో 85.5 శాతం వృద్ధికి సంకేతం.
మరోవైపు 'వెంచురా' కమోడిటీ విభాగం హెడ్ ఎన్ఎస్ రామస్వామి కూడా తమ అంచనాలను వెల్లడించారు.
"రాబోయే ఏడాది కాలంలో బంగారం ధర రూ. 1.75 లక్షలకు చేరి, మూడేళ్లలో రూ. 1.65 లక్షలకు స్వల్పంగా దిగివచ్చి, ఐదేళ్ల వ్యవధిలో మళ్లీ రూ. 2 లక్షల స్థాయికి పుంజుకుంటుంది," అని రామస్వామి విశ్లేషించారు.
అలాగే వెండి ధర వచ్చే ఏడాది నవంబర్ నాటికి రూ. 2.50 లక్షలు, మూడేళ్లలో రూ. 2.25 లక్షలు కాగా, నవంబర్ 2031 నాటికి ఏకంగా రూ. 4 లక్షల మార్కును తాకుతుందని ఆయన అంచనా వేశారు.
ఈ ధన్తేరస్కు బంగారం మేలా? వెండి మేలా?
పెట్టుబడి కేటాయింపుల్లో పసిడినే ప్రధాన స్థానంలో ఉంచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గత 20 ఏళ్ల కాలంలో బంగారం ఏటా సగటున 15 నుంచి 16 శాతం వార్షిక రాబడిని అందించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ దేశాల సెంట్రల్ బ్యాంకులు తమ నిల్వల్లో బంగారాన్ని నిరంతరం పెంచుకోవడం, గోల్డ్ ఈటీఎఫ్లలోకి భారీగా నిధులు తరలిరావడం పసిడికి తిరుగులేని బలాన్ని ఇస్తోంది.
అటు వెండి పారిశ్రామిక రంగానికి అత్యంత కీలకమైన లోహం. సోలార్ ప్యానెళ్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఈవీ రంగాల నుంచి వెండికి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంది. గత 10 ఏళ్లలో రూపాయలలో వెండి 16 శాతం వార్షిక రాబడిని ఇచ్చింది. అయితే వెండి ధరల్లో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు ఉంటాయి. జనవరి గరిష్టం నుంచి వెండి 55 శాతానికి పైగా సరిదిద్దుకుంది.
అందుకే సురక్షితమైన, స్థిరమైన రాబడి కోరుకునే వారు మీ పోర్ట్ఫోలియోలో బంగారానికి తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. అధిక రిస్క్ తీసుకునే సామర్థ్యం ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు అదనంగా వెండిలో కొంత భాగాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More