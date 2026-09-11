పెట్రోల్లో మరింత ఇథనాల్! ఈ20 దాటి 'ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్'పై కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం!
పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ కలిపే ఈ20 లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇకపై అంతకంటే ఎక్కువ ఇథనాల్ వాడేందుకు ప్రణాళికలు వేస్తోంది. ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాల ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో ఇంధన దిగుమతుల భారాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యంగా ప్రధాని సలహాదారు తరుణ్ కపూర్ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు.
అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు మండిపోతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంధన రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. దేశంలో పెట్రోల్ వినియోగాన్ని పరిమితం చేస్తూ, బయోఫ్యూయల్ వాటాను పెంచేందుకు సరికొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేయనుంది. ఇప్పటివరకు అమలు చేస్తున్న 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం (ఈ20) కంటే ఎక్కువ శాతంలో ఇథనాల్ను పెట్రోల్లో కలపడానికి ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇందుకోసం ‘ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్’ వాహనాలను విస్తృతంగా అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు ప్రధానమంత్రి సలహాదారు తరుణ్ కపూర్ స్పష్టం చేశారు.
పశ్చిమాసియా సంక్షోభం.. ఇథనాల్ అవసరం
ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు ధర బ్యారెల్కు దాదాపు 100 డాలర్లకు చేరింది. భవిష్యత్తులో ఈ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో, చమురు దిగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడే భారతదేశానికి ఇది తీవ్ర ఆర్థిక భారంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయంగా లభించే ఇథనాల్ ఉత్పత్తిని గరిష్టంగా వినియోగించుకోవడం అత్యవసరంగా మారింది.
"మన దేశంలో అందుబాటులో ఉన్న వనరులను గరిష్టంగా వాడుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. ప్రస్తుతం మన వద్ద ఇథనాల్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరిగింది. ఈ మిగులు ఉత్పత్తిని పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలంటే పెట్రోల్లో ఇథనాల్ శాతాన్ని మరింత పెంచాల్సి ఉంటుంది," అని తరుణ్ కపూర్ పేర్కొన్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చెరకు రైతులు, ధాన్యం ఉత్పత్తిదారులకు కూడా ఈ నిర్ణయం ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో మంచి మద్దతు లభించే అవకాశం ఉంది.
మైలేజ్ తగ్గుతోందనే వార్తలపై స్పష్టత..
2026 ఏప్రిల్ నాటికి దేశవ్యాప్తంగా ఈ20 ఇంధన సరఫరాను ప్రభుత్వం ప్రామాణికంగా మార్చింది. అంటే మనం వాడే పెట్రోల్లో 80 శాతం పెట్రోల్, 20 శాతం ఇథనాల్ ఉంటుంది. అయితే పాత వాహనాల ఇంజిన్లు పాడవుతున్నాయని, మైలేజ్ పడిపోతోందని వినియోగదారుల నుంచి విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ ప్రచారాన్ని తరుణ్ కపూర్ తోసిపుచ్చారు.
"అనేక పరిశోధనలు, ప్రయోగాలు జరిపిన తర్వాతే ఈ20 చాలా సురక్షితమైనదని తేలింది. కొన్ని వాహనాల్లో మైలేజ్ స్వల్పంగా తగ్గినట్లు అనిపించినా, ఇథనాల్లోని అధిక ఆక్టేన్ సంఖ్య వల్ల ఇంజిన్ పికప్, పనితీరు మెరుగవుతాయి," అని ఆయన వివరించారు. ద్విచక్ర, నలుగు చక్రాల వాహనాల్లో ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యలు ఇథనాల్ వల్ల వచ్చినవి కావని స్పష్టం చేశారు.
రాబోయేది ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ యుగమే!
ఈ20 కంటే ఎక్కువ శాతం ఇథనాల్ను సాధారణ ఇంజిన్లలో వాడటం వల్ల సాంకేతిక సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నాయి. ప్రధాన కార్లు, బైకుల తయారీ సంస్థలు త్వరలోనే ఈ వాహనాలను మార్కెట్లో ఆవిష్కరించడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి.
వాహనాలతో పాటు పెట్రోల్ బంకుల్లోనూ స్వచ్ఛమైన ఇథనాల్, దానికి సంబంధించిన ఎడిటివ్స్ అందుబాటులో ఉంచేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. దీనివల్ల కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన నిష్పత్తిలో ఇంధనాన్ని వాడుకునే వీలు కలుగుతుంది.
డీజిల్లోనూ బయోఫ్యూయల్ కలపడంపై కసరత్తు..
కేవలం పెట్రోల్కే పరిమితం కాకుండా డీజిల్లో కూడా బయోఫ్యూయల్స్ వాటాను పెంచేందుకు కేంద్రం కసరత్తు చేస్తోంది. భారత్లో రిఫైనరీల ఉత్పత్తిలో డీజిల్ వాటా అత్యధికంగా ఉంటుంది. అందువల్ల డీజిల్లో 'ఐసోబ్యూటనాల్' వంటి జీవ ఇంధన ఎడిటివ్లను వాడటంపై ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రయోగాలు సఫలమైతే, దేశీయ రవాణా రంగంలో ఇంధన ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గి ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెద్ద ఊరట లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More