హ్యాపీ బర్త్డే యువరాజ్ సింగ్: ప్రిన్స్ ఆఫ్ పంజాబ్ గురించి మీకు తెలియని 5 అంశాలు
క్రికెట్ దిగ్గజం యువరాజ్ సింగ్ నేడు డిసెంబర్ 12న 44వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఒకే ఓవర్లో ఆరు సిక్సర్లు కొట్టి రికార్డు సృష్టించిన ఈ 'ప్రిన్స్ ఆఫ్ పంజాబ్' 11,000 పైగా పరుగులు చేసి, 150కి పైగా వికెట్లు పడగొట్టాడు. యువరాజ్ సింగ్ గురించి చాలా మందికి తెలియని ఐదు ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇక్కడ చూడండి.
2025, డిసెంబర్ 12న యువరాజ్ సింగ్ 44వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. భారత క్రికెట్కు చెందిన ఈ 'గోల్డెన్ బాయ్' 2007 టీ20 వరల్డ్ కప్లో ఒకే ఓవర్లో ఆరు సిక్సర్లు కొట్టి చరిత్ర సృష్టించాడు. కేవలం 12 బంతుల్లో ఫాస్టెస్ట్ టీ20I హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన రికార్డు కూడా యువరాజ్ పేరిటే ఉంది.
యువరాజ్ సింగ్ భారతదేశపు వైట్-బాల్ బ్యాటింగ్కు కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చాడు. 'ప్రిన్స్ ఆఫ్ పంజాబ్' అన్ని ఫార్మాట్లలో 11,000 కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసి, 150 కంటే ఎక్కువ వికెట్లు పడగొట్టాడు. ప్రస్తుతం అతను శుభ్మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ వంటి యువ ఆటగాళ్లకు మెంటార్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు.
ప్రసిద్ధ నంబర్ 12 యువరాజ్ సింగ్ గురించి చాలా మందికి తెలియని 5 ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. రోలర్ స్కేటింగ్ జాతీయ ఛాంపియన్
యువరాజ్ సింగ్కు చిన్నతనంలో క్రికెట్ కంటే రోలర్ స్కేటింగ్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం ఉండేది. 1990ల మధ్యలో, అతను జాతీయ అండర్-14 రోలర్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ను గెలుచుకున్నాడు. అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.
అయితే, అతని తండ్రి యోగ్రాజ్ సింగ్ తర్వాత అతన్ని పూర్తిగా క్రికెట్పై దృష్టి పెట్టేలా ఒత్తిడి చేశారు. ఒత్తిడి కారణంగా స్కేటింగ్ను వదులుకున్నానని, లేకపోతే తాను రోలర్ స్కేటింగ్లో ప్రొఫెషనల్గా మారేవాడినని యువరాజ్ చెప్పాడు. వేరే క్రీడకు మారడానికి ముందు అతను జాతీయ రికార్డులను కూడా కలిగి ఉన్నాడు.
2. పంజాబీ సినిమాలో బాల నటుడు
యువరాజ్ సింగ్ 1990ల ప్రారంభంలో పంజాబీ సినిమాలలో బాల నటుడిగా క్లుప్తంగా కనిపించాడు. 1992లో అతనికి దాదాపు 10 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు 'మెహందీ షగ్నా ది' అనే సినిమాలో చిన్న అతిథి పాత్ర పోషించాడు. అతని తండ్రి కూడా ఈ సినిమాలో నటించారు.
యువరాజ్ 'పుట్ సరదారన్ దే' చిత్రంలో కూడా కొద్దిసేపు కనిపించాడు. అయితే, అవి చిన్న పాత్రలే. ఆ తర్వాత వెంటనే అతను తన దృష్టిని క్రికెట్కు మళ్లించాడు.
3. ఎడమచేతి వాటం ఆటగాడు కాదు!
యువరాజ్ సింగ్ అత్యుత్తమ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్లలో, బౌలర్లలో ఒకడు. అయితే, రోజువారీ జీవితంలోని చాలా అంశాలలో అతను కుడిచేతి వాటం వ్యక్తి. ఇది సహజ లక్షణం కాదని, వ్యూహాత్మకంగా తీసుకున్న క్రికెట్ నిర్ణయమని ఆయన వివరించారు.
బౌలర్లను కలవరపెట్టడానికి, వ్యూహాత్మక ప్రయోజనం కోసం అతని తండ్రి అతనికి ఎడమచేతి వాటంతో బ్యాటింగ్ చేయడం నేర్పించారు. ఆ నిర్ణయం అద్భుతంగా పని చేసింది.
4. ఐస్ క్రీమ్ కోసం పడిపోయి...
యువరాజ్ సింగ్కు దాదాపు 10 లేదా 11 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు, అతను చండీగఢ్లో ఐస్ క్రీమ్ కొనడానికి తొందరపడుతూ సైకిల్ నుండి పడిపోయాడు. అతని గడ్డం బాగా దెబ్బతిని, కుట్లు పడ్డాయి. ఈ సంఘటన వలన అతని గడ్డంపై ఇప్పటికీ ఒక మచ్చ ఉంది.
శ్రమతో కూడిన క్రీడల నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని వైద్యులు సలహా ఇచ్చారు. కానీ కోలుకున్న తర్వాత, అతని తండ్రి మరింత కఠినంగా క్రికెట్ శిక్షణకు నెట్టారు.
5. క్యాన్సర్తో పోరాటం
యువరాజ్ సింగ్ 2011 ప్రపంచ కప్ను రహస్యంగా క్యాన్సర్తో పోరాడుతూ గెలుచుకున్నాడు. ఏప్రిల్ 11న వాంఖడేలో అతను ట్రోఫీని ఎత్తినప్పుడు, అతని తల్లి, కొద్దిమంది స్నేహితులకు మాత్రమే ఈ వ్యాధి గురించి తెలుసు.
యువీ ఆ టోర్నమెంట్లో 362 పరుగులు చేసి, 15 వికెట్లు తీశాడు. ఇది క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత అద్భుతమైన ప్రదర్శనలలో ఒకటి. భారత్ 28 ఏళ్ల తర్వాత ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకుంది.
"నేను నా శరీరంలో క్యాన్సర్తో ప్రపంచ కప్ ఆడాను... నేను సచిన్ టెండూల్కర్ కోసం, భారతదేశం కోసం దానిని గెలవాలని మాత్రమే అనుకున్నాను" అని అతను తర్వాత చెప్పుకొచ్చాడు.