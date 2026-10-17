Hero Xtreme 160R 4V : హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్ 4వీ లాంచ్- క్రూయిజ్ కంట్రోల్తో!
దేశీయ ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజం హీరో మోటోకార్ప్ తమ పాపులర్ స్పోర్ట్స్ బైక్ ‘ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్ 4వీ’ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. సెగ్మెంట్లోనే తొలిసారిగా రైడ్-బై-వైర్ టెక్నాలజీ, క్రూజ్ కంట్రోల్, రైడింగ్ మోడ్లతో వస్తున్న ఈ బైక్ విశేషాలు, ఎక్స్ట్రీమ్ 250ఆర్4వీ లాంచ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న యువతను, స్పోర్టీ బైక్ ప్రేమికులను ఆకట్టుకునేలా ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ ‘హీరో మోటోకార్ప్’ సరికొత్త ‘ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్ 4వీ’ బైక్ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. రూ. 1.27 లక్షల ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో లభిస్తున్న ఈ మోడల్లో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అధునాతన సాంకేతిక హంగులను పొందుపరిచారు. 160 సీసీ విభాగంలోనే తొలిసారిగా ‘రైడ్-బై-వైర్’ టెక్నాలజీ, క్రూజ్ కంట్రోల్, రైడింగ్ మోడ్లను అందిస్తూ కంపెనీ ఈ బైక్ను విపణిలోకి తీసుకొచ్చింది.
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్ 4వీ- వేరియంట్లు, ధర..
కొత్త హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్ 4వీ మూడు విభిన్న వేరియంట్లలో అందుబాటులోకి వచ్చింది:
స్టాండర్డ్ : రూ. 1.27 లక్షలు
ప్రో : రూ. 1.37 లక్షలు
కార్బన్ (టాప్ వేరియంట్): రూ. 1.41 లక్షలు
(అన్ని ధరలు ఎక్స్-షోరూమ్)
కంపెనీ ఇప్పటికే ఆన్లైన్, డీలర్షిప్ల ద్వారా బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. ప్రో, కార్బన్ వేరియంట్ల డెలివరీలు నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ప్రాథమిక వేరియంట్ అయిన 'స్టాండర్డ్' డెలివరీలు మాత్రం జనవరి 2027 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి!
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్ 4వీ- సైబర్ షార్ప్ డిజైన్, మెరుపు వేగం!
ఈ బైక్కు హీరో 'సైబర్ షార్ప్' స్టైలింగ్ను అందించింది. ఇది మునుపటి కంటే మరింత అగ్రెసివ్, మస్క్యులర్ లుక్ను సంతరించుకుంది. పవర్ డైనమిక్స్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 160 సీసీ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 8,750 ఆర్పీఎం వద్ద 17.1 పీఎస్ పవర్, 6,500 ఆర్పీఎం వద్ద 14.6 ఎన్ఎమ్ పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కేవలం 4.4 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 60 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుందని హీరో ప్రకటించింది. ఈ విభాగంలో అత్యంత వేగవంతమైన బైక్లలో ఒకటిగా ఇది నిలుస్తుంది.
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్ 4వీ- రైడింగ్ మోడ్స్, హైటెక్ ఫీచర్లు..
నగర వీధుల్లో రాకపోకలు సాగించడంతో పాటు సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే వారికి అవసరమైన అన్ని సాంకేతిక వసతులను హీరో ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్ 4వీలో అందించింది.
రైడ్-బై-వైర్ టెక్నాలజీ: ఎలక్ట్రానిక్ థ్రోటల్ ద్వారా తక్షణ పవర్ డెలివరీ లభిస్తుంది.
రైడింగ్ మోడ్లు: రెయిన్, రోడ్, స్పోర్ట్ అనే మూడు డ్రైవింగ్ మోడ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
కలర్ టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే: 4.2-ఇంచుల మల్టీ-కలర్ టీఎఫ్టీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంది. ఎంచుకున్న రైడింగ్ మోడ్ను బట్టి స్క్రీన్ కలర్ థీమ్ మారుతుంది.
క్రూజ్ కంట్రోల్ అండ్ ఇతర సదుపాయాలు: సుదీర్ఘ ప్రయాణాలలో అలసట లేకుండా ప్రయాణించడానికి క్రూజ్ కంట్రోల్, రాత్రి వేళల్లో మెరుగైన లుక్ కోసం లైటింగ్ స్విచ్లు, ఆటోమేటిక్ హెడ్లాంప్, యూఎస్బీ టైప్-సీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, అత్యవసర సమయాల్లో హజార్డ్ లైట్లు వెలిగే పానిక్ బ్రేక్ అలర్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.
సీటింగ్ కంఫర్ట్: 643 ఎంఎం పొడవైన విశాలమైన సీటును అందించడంతో పాటు రైడర్ సౌకర్యార్థం బ్రేక్, క్లచ్ లీవర్లను 5-దశల్లో అడ్జస్ట్ చేసుకునే వీలు కల్పించారు.
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్ 4వీ- వేరియంట్ల వారీగా సాంకేతిక తేడాలు..
స్టాండర్డ్ వేరియంట్: మెకానికల్ థ్రోటల్ బాడీ, సింగిల్ ఛానల్ ఏబీఎస్తో డ్యూయల్ డిస్క్ బ్రేకులు, టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్, ఎల్సిడి కన్సోల్ పొందుపరిచారు.
ప్రో వేరియంట్: ఎలక్ట్రానిక్ థ్రోటల్, డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబీఎస్, రైడింగ్ మోడ్లు, అప్సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్ సస్పెన్షన్, క్రూజ్ కంట్రోల్ లభిస్తాయి.
కార్బన్ వేరియంట్: ప్రో వేరియంట్ ఫీచర్లతో పాటు 4.2-ఇంచుల టిఎఫ్టి కన్సోల్, ఇల్యూమినేటెడ్ స్విచ్లు, అడ్జస్టబుల్ లీవర్లు, కలర్ అలాయ్ వీల్స్తో వస్తుంది.
హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్ 4వీ- కలర్ ఆప్షన్స్, యాక్సెసరీలు..
వివిధ రకాల కస్టమర్ల అభిరుచులకు అనుగుణంగా వైవిధ్యమైన రంగుల్లో ఈ బైక్ అందుబాటులో ఉంది. కార్బన్ వేరియంట్ కార్బన్ రెడ్, కార్బన్ బ్లాక్, కార్బన్ గ్రే, అబ్రాక్స్ ఆరెంజ్ రంగుల్లో లభిస్తుంది. ప్రో వేరియంట్ ప్రో రెడ్, ప్రో బ్లాక్ వర్ణాల్లో, స్టాండర్డ్ వేరియంట్ ఫైర్స్టార్మ్ రెడ్, పెర్ల్ బ్లాక్ రంగుల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదనంగా ఫ్రంట్ వింగ్లెట్, లీవర్ గార్డ్, ట్యాంక్ ప్యాడ్లు, ఫ్లోటింగ్ వైజర్, స్లైడర్లతో కూడిన ఇంజిన్ గార్డ్ వంటి అధికారిక యాక్సెసరీలను కూడా కొనుగోలుదారులు ఎంచుకోవచ్చు.
మరింత పవర్ఫుల్ 'హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 250ఆర్' కూడా ఆవిష్కరణ!
ఎక్స్ట్రీమ్ 160ఆర్తో పాటు మరింత శక్తివంతమైన ‘ఎక్స్ట్రీమ్ 250ఆర్’ మోడల్ను కూడా హీరో మోటోకార్ప్ అప్డేట్ చేసి విడుదల చేసింది.
అధునాతన హంగులు: రైడ్-బై-వైర్, క్రూజ్ కంట్రోల్, 4 రైడింగ్ మోడ్లు, బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్లతో ఇది వస్తోంది.
సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఫీచర్: 160ఆర్లో ఉన్న ఫీచర్లతో పాటు ఈ 250 సీసీ మోడల్లో సెగ్మెంట్లోనే తొలిసారిగా ‘టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్’ను అందించారు.
ధర: హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 250ఆర్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 1.98 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. దీని డెలివరీలు కూడా నవంబర్ నుంచే ప్రారంభమవుతాయి.
భారత మార్కెట్లో ఇప్పటికే ప్రాచుర్యం పొందిన బజాజ్ పల్సర్ ఎన్ఎస్160, టీవీఎస్ అపాచీ ఆర్టీఆర్ 160 కార్లకు ఈ సరికొత్త ఎక్స్ట్రీమ్ సిరీస్ గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More