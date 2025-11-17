Edit Profile
    IBPS RRBs ఆఫీసర్ స్కేల్-I ప్రిలిమ్స్ అడ్మిట్ కార్డులు విడుదల; డౌన్‌లోడ్ ఇలా

    ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (IBPS) ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకుల (RRBs)లో గ్రూప్ “A” – ఆఫీసర్స్ స్కేల్-I (CRP-RRBs-XIV) పోస్టుల కోసం నిర్వహించే ఆన్‌లైన్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు నవంబర్ 23లోగా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 

    Published on: Nov 17, 2025 4:37 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకుల (Regional Rural Banks - RRBs)లో గ్రూప్ "A" – ఆఫీసర్స్ స్కేల్-I ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ముఖ్య గమనిక. ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (IBPS) ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన ఆన్‌లైన్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష (Online Preliminary Examination) అడ్మిట్ కార్డులను (Call Letters) విడుదల చేసింది.

    దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఇప్పుడు IBPS అధికారిక పోర్టల్ ibps.in నుంచి తమ హాల్ టికెట్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అడ్మిట్ కార్డు డౌన్‌లోడ్ గడువు నవంబర్ 23, 2025 తో ముగుస్తుంది.

    అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ విధానం

    కాల్ లెటర్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు ఈ కింది దశలను అనుసరించాలి:

    • అధికారిక IBPS వెబ్‌సైట్ ibps.in ను సందర్శించండి.
    • ఆఫీసర్ స్కేల్-I ప్రిలిమినరీ పరీక్షకు సంబంధించిన డైరెక్ట్ లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    • మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ (Registration Number) మరియు పాస్‌వర్డ్ / పుట్టిన తేదీ (Password/Date of Birth) ఎంటర్ చేయండి.
    • క్యాప్చా వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేసి లాగిన్ అవ్వండి.
    • మీ అడ్మిట్ కార్డును వీక్షించి, దాన్ని ప్రింట్ తీసుకోండి.

    పరీక్షా సరళి (Exam Pattern), మార్కింగ్

    IBPS ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష కోసం వివరణాత్మక సమాచార హ్యాండ్‌అవుట్‌ను కూడా అప్‌లోడ్ చేసింది.

    పరీక్షా విధానం: ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో రీజనింగ్ (Reasoning), క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ (Quantitative Aptitude) అనే రెండు ఆబ్జెక్టివ్ సెక్షన్లు ఉంటాయి.

    ప్రశ్నల సంఖ్య: ఒక్కో సెక్షన్ నుంచి 40 ప్రశ్నలు చొప్పున మొత్తం 80 ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

    వ్యవధి: పరీక్ష మొత్తం సమయం 45 నిమిషాలు.

    మార్కింగ్ స్కీమ్: ప్రతి తప్పు సమాధానానికి ఆ ప్రశ్నకు కేటాయించిన మార్కుల్లో నాలుగింట ఒక వంతు (1/4) కోత విధిస్తారు (నెగెటివ్ మార్కింగ్).

    క్వాలిఫికేషన్: మెయిన్ పరీక్షకు అర్హత సాధించాలంటే అభ్యర్థులు ప్రతి సెక్షన్‌లో విడిగా కనీస కటాఫ్ మార్కులను తప్పనిసరిగా సాధించాలి. అధిక మార్కులు సాధించడం షార్ట్‌లిస్టింగ్ అవకాశాలను మెరుగుపరుస్తుంది.

    భాష: ప్రిలిమ్స్ పరీక్ష ఇంగ్లీష్‌తో పాటు, అభ్యర్థి దరఖాస్తు చేసుకున్న రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రాంతీయ భాషలో కూడా నిర్వహిస్తారు.

    పరీక్ష రోజు పాటించాల్సిన ముఖ్య నియమాలు

    పరీక్షా కేంద్రంలోకి ప్రవేశించడానికి అడ్మిట్ కార్డు తప్పనిసరి. అభ్యర్థులు కింది పత్రాలను వెంట తీసుకురావాలి.

    • అడ్మిట్ కార్డ్: అడ్మిట్ కార్డుపై అప్లికేషన్ సమయంలో అప్‌లోడ్ చేసిన ఫొటోగ్రాఫ్‌ను అతికించాలి.
    • ఫొటో ఐడీ: ఆధార్, పాన్ లేదా ఓటర్ ఐడీ వంటి చెల్లుబాటు అయ్యే అసలు ఫొటో ఐడీ (Original Photo ID) మరియు దాని ఫొటోకాపీ (Xerox).
    • అదనపు ఫొటో: ఒక అదనపు పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటోగ్రాఫ్ కూడా తీసుకువెళ్లాలి.

    ముఖ్య గమనికలు:

    • కాల్ లెటర్, ఐడీ కాపీని ధృవీకరించిన తర్వాత తిరిగి ఇస్తారు. వీటిని మెయిన్ పరీక్ష కోసం భద్రపరచుకోవాలి.
    • కాలిక్యులేటర్లు, మొబైల్ ఫోన్లు లేదా ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు.
    • లేట్‌గా వచ్చిన అభ్యర్థులను అనుమతించరు.

    IBPS పరీక్షల షెడ్యూల్ (అంచనా):

    • ప్రిలిమినరీ పరీక్ష: నవంబర్–డిసెంబర్ 2025
    • మెయిన్ పరీక్ష: డిసెంబర్ 2025 – ఫిబ్రవరి 2026 మధ్య
    • ఇంటర్వ్యూలు: జనవరి–ఫిబ్రవరి 2026
    • ప్రొవిజినల్ అలాట్‌మెంట్: మార్చి 2026 నాటికి

    Direct link to download IBPS admit cards for RRBs Officers Scale-I prelims

