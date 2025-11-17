IBPS RRBs ఆఫీసర్ స్కేల్-I ప్రిలిమ్స్ అడ్మిట్ కార్డులు విడుదల; డౌన్లోడ్ ఇలా
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (IBPS) ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకుల (RRBs)లో గ్రూప్ “A” – ఆఫీసర్స్ స్కేల్-I (CRP-RRBs-XIV) పోస్టుల కోసం నిర్వహించే ఆన్లైన్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు నవంబర్ 23లోగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకుల (Regional Rural Banks - RRBs)లో గ్రూప్ "A" – ఆఫీసర్స్ స్కేల్-I ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు ముఖ్య గమనిక. ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (IBPS) ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన ఆన్లైన్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష (Online Preliminary Examination) అడ్మిట్ కార్డులను (Call Letters) విడుదల చేసింది.
దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఇప్పుడు IBPS అధికారిక పోర్టల్ ibps.in నుంచి తమ హాల్ టికెట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడ్ గడువు నవంబర్ 23, 2025 తో ముగుస్తుంది.
అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ విధానం
కాల్ లెటర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అభ్యర్థులు ఈ కింది దశలను అనుసరించాలి: