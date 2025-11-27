IBPS RRB క్లర్క్ PET 2025 లింక్ యాక్టివేట్: శిక్షణకు సిద్ధమా?
ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (IBPS) RRB క్లర్క్ (ఆఫీస్ అసిస్టెంట్) పోస్టుల కోసం ప్రీ-ఎగ్జామినేషన్ ట్రైనింగ్ (PET) 2025 లింక్ను ibps.in లో యాక్టివేట్ చేసింది. SC, ST, OBC, మైనారిటీ కమ్యూనిటీ, మాజీ సైనికులు, PwBD అభ్యర్థులు డిసెంబర్ 1, 2025 వరకు ఆన్లైన్లో ఈ శిక్షణను పొందవచ్చు.
IBPS RRB క్లర్క్ ప్రీ-ఎగ్జామినేషన్ ట్రైనింగ్ (PET) 2025 లింక్ తాజాగా ibps.in వెబ్సైట్లో యాక్టివేట్ అయింది. ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులు నేరుగా ఈ శిక్షణలో పాల్గొనేందుకు సంబంధించిన లింక్ను ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ లింక్ను ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ పర్సనల్ సెలక్షన్ (IBPS) అధికారికంగా అందుబాటులో ఉంచింది. ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల (మల్టీపర్పస్) కోసం ఆన్లైన్ ప్రీ-ఎగ్జామినేషన్ ట్రైనింగ్లో పాల్గొనాలనుకునే అభ్యర్థులు, అధికారిక వెబ్సైట్ ibps.inలో ఈ డైరెక్ట్ లింక్ను చూడవచ్చు.
PET తేదీలు & కీలక అంశాలు
ఈ PET లింక్ నవంబర్ 26, 2025 నుంచి డిసెంబర్ 1, 2025 వరకు మాత్రమే అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అభ్యర్థులు ఈ గడువులోగా శిక్షణను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
శిక్షణ ఎవరి కోసం?
ఈ ప్రీ-ఎగ్జామినేషన్ ట్రైనింగ్ అనేది షెడ్యూల్డ్ కులాలు (SC), షెడ్యూల్డ్ తెగలు (ST), ఇతర వెనుకబడిన తరగతులు (OBC), మైనారిటీ కమ్యూనిటీలు, మాజీ సైనికులు (Ex-Servicemen), బెంచ్మార్క్ వికలాంగులకు (PwBD) చెందిన పరిమిత సంఖ్యలో అభ్యర్థుల కోసం మాత్రమే ఆన్లైన్ మోడ్లో ఏర్పాటు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ ప్రీ-ఎగ్జామినేషన్ ట్రైనింగ్లో పాల్గొన్నంత మాత్రాన, ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యే హక్కు ఏ అభ్యర్థికీ లభించదు. ఇది కేవలం పరీక్షపై అవగాహన పెంచడం కోసం మాత్రమే ఏర్పాటు చేసిన శిక్షణ.
IBPS RRB క్లర్క్ PET 2025 లో ఎలా పాల్గొనాలి?
ప్రీ-ఎగ్జామినేషన్ ట్రైనింగ్లో పాల్గొనడానికి అభ్యర్థులు కింద తెలిపిన సులభమైన దశలను అనుసరించాలి.
IBPS యొక్క అధికారిక వెబ్సైట్ ibps.inను సందర్శించండి.
హోమ్ పేజీలో కనిపించే IBPS RRB క్లర్క్ PET 2025 లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
వెంటనే, ఒక కొత్త పేజీ తెరచుకుంటుంది. అక్కడ అభ్యర్థులు తమ లాగిన్ వివరాలు (రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్/పుట్టిన తేదీ) నమోదు చేయాలి.
లాగిన్ వివరాలను నమోదు చేసి, సబ్మిట్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి. శిక్షణ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది.