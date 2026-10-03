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IND vs Pak : పాకిస్థాన్​కు మరో భంగపాటు- టీమిండియా​ చేతిలో ఓటమి.. ఆసియా గేమ్స్​ 2026లో భారత్​కు గోల్డ్

జపాన్​లో జరుగుతున్న ఆసియా గేమ్స్​ 2026లో భారత్​ మరో గోల్డ్​ మెడల్​ని సాధించింది. పురుషుల క్రికెట్​ ఫైనల్స్​లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​ను టీమిండియా ఓడించి, దాయాది జట్టుపై తన ఆధిపత్యాన్ని మరోమారు చాటిచెప్పింది.

Updated on: Oct 3, 2026, 13:39:05 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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అనుకున్నదే జరిగింది! భారత్​ చేతిలో పాకిస్థాన్ జట్టు మరోసారి ఓడిపోయింది. జపాన్ వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా గేమ్స్ 2026 పురుషుల క్రికెట్ ఫైనల్స్​లో గెలిచిన శ్రేయస్ అయ్యర్ సేన.. భారత్​కు స్వర్ణ పతకాన్ని అందించింది. కొన్ని రోజుల క్రితం జరిగిన మహిళల క్రికెట్​ ఫైనల్స్​లో శ్రీలంకపై గెలిచి మన భారత ఉమెన్స్ టీమ్ గోల్డ్​ మెడల్​ సాధించిన విషయం తెలిసిందే.

టీమిండియా ఆటగళ్ల సంబరాలు.. (AFP)
టీమిండియా ఆటగళ్ల సంబరాలు.. (AFP)

నిషిన్​లో జరిగిన ఆసియా గేమ్స్ 2026 పురుషుల క్రికెట్​ ఫైనల్స్​లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమిండియా 6 వికెట్లు కోల్పోయి 211 పరుగులు భారీ లక్ష్యాన్ని పాక్ ముంగిట ఉంచింది. బదులుగా ఫర్హాన్ సేన మాత్రమే 192 రన్సే చేయగలిగింది.

ఇండియా వర్సెస్​ పాకిస్థాన్ టీ20 మ్యాచ్ జరిగింది ఇలా..

భారత్​- పాక్ మ్యాచ్ మధ్య పోరు కోసం క్రికెట్​ అభిమానులు ఒకప్పుడు చాలా ఆసక్తిగా, ఉత్కంఠగా ఎదురుచూసే వారు. ఇటీవలి కాలంలో మాత్రం వార్ వన్ సైడ్ అయిపోయింది! పాకిస్థాన్​ ఓడిపోవడం, టీమిండియా సునాయాసంగా గెలుస్తుండటం ఆనవాయతీగా వస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా టీ20ల్లో పాక్​పై ఇండియాదే పైచేయి. ఈసారి కూడా అదే జరిగింది.

ఇప్పటివరకు ఇరు జట్ల మధ్య జరిగిన టీ20 మ్యాచ్‌లలో భారత్ 15-3 తేడాతో (నేటి మ్యాచ్​తో కలిపి) అత్యంత బలమైన ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది.

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్​కు దిగిన టీమిండియాకు మొదటిలోనే దెబ్బ తగిలింది! యంగ్ గన్ సూర్యవంశీ 15 పరుగులే చేసి వెనుదిరిగాడు. కానీ మరో ఓపెనర్​ అభిషేక్ శర్మ మాత్రం చెలరేగి ఆడాడు. పాకిస్థాన్ బౌలర్లపై రెచ్చిపోతూ 28 పరుగుల్లోనే 61 రన్స్ చేశాడు. ఈసారి సెంచరీ ఖాయం అనుకున్న సమయంలో స్టంప్​ ఔట్​ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత సంజూ సామ్​సన్ (2), శ్రేయస్ అయ్యర్ (21), ఇషాన్ కిషన్ (20) తక్కువ స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు.

కానీ తిలక్ వర్మ రూపంలో పాకిస్థాన్​కు కోలుకోలేని దెబ్బతగిలింది. ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా.. తిలక్ వర్మ ఏకాగ్రత కోల్పోకుండా ఆడాడు. 22 బంతుల్లో 51 పరుగులు చేసి నాటౌట్​గా నిలిచాడు. శివమ్ దూబె (27) సాయంతో జట్టు స్కోరును 200 దాటించాడు.

పాకిస్థాన్ బౌలర్లలో అహ్మద్ దనియాల్ 2 వికెట్లు, అరాఫట్ మిన్హాస్ 2 వికెట్లు తీశారు. సైమ్ ఆయుబ్, అబ్రార్ అహ్మద్​లు చెరో వికెట్ సొంతం చేసుకున్నారు.

ఇక 212 పరుగుల భారీ భారీ టార్గెట్​తో రెండో ఇన్నింగ్స్​కు దిగిన పాకిస్థాన్​ 6.1 ఓవర్లలోపే 3 వికెట్లు కోల్పోయింది. భారత బౌలర్ల ధాటికి పాక్ బ్యాటర్లు చేతులెత్తేశారు. ఆ సమయంలో క్రీజులోకి వచ్చిన హసన్ నవాజ్.. జట్టును ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. 47 బంతుల్లో 88 పరుగులు చేసి పాక్​ శిబిరంలో ఆశలు నింపాడు. కానీ మరో ఎండ్​ నుంచి సపోర్ట్​ లేకపోవడంతో హసన్ ప్రయత్నం విఫలమైంది. చివరికి పాకిస్థాన్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు కోల్పోయి కేవలం 192 పరుగులే చేయగలిగింది. టీమిండియా 19 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

టీమిండియా బౌలర్లు వాషింగ్టన్ సుందర్ 2, అక్షర్ పటేల్ 2 వికెట్లు తీశారు. దూబే 2 వికెట్లు​ పడగొట్టాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా మాత్రం 4 ఓవర్లకు 33 పరుగులు ఇచ్చి ఒక్క వికెట్​ కూడా తీయలేదు.

క్రికెట్​లో తాజా విజయంతో ఆసియా గేమ్స్​ 2026లో భారత్​కు 19 గోల్డ్ మెడల్ లభించింది.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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Home/News/IND Vs Pak : పాకిస్థాన్​కు మరో భంగపాటు- టీమిండియా​ చేతిలో ఓటమి.. ఆసియా గేమ్స్​ 2026లో భారత్​కు గోల్డ్
Home/News/IND Vs Pak : పాకిస్థాన్​కు మరో భంగపాటు- టీమిండియా​ చేతిలో ఓటమి.. ఆసియా గేమ్స్​ 2026లో భారత్​కు గోల్డ్
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