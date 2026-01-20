Edit Profile
    న్యూజిలాండ్‌తో తొలి టీ20కి టీమిండియా తుది జట్టు ఇదే.. ఇషాన్ కిషన్‌ కన్ఫమ్.. మూడో స్థానంలో ఆడతాడన్న సూర్యకుమార్

    న్యూజిలాండ్ తో జరగనున్న తొలి టీ20లో ఇషాన్ కిషన్ బరిలోకి దిగనున్నాడు. అతడు మూడో స్థానంలో ఆడతాడని కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ చెప్పాడు. తిలక్ వర్మ లేకపోవడంతో ఇషాన్ తన స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకున్నాడు.

    Published on: Jan 20, 2026 8:33 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    భారత జట్టులోకి తిరిగి రావడానికి ఇషాన్ కిషన్ చేసిన నిరీక్షణ ఫలించింది. దాదాపు రెండేళ్ల తర్వాత మళ్లీ టీమిండియా జెర్సీలో మైదానంలోకి దిగడానికి రంగం సిద్ధమైంది. నాగ్‌పూర్ వేదికగా బుధవారం (జనవరి 21) న్యూజిలాండ్‌తో జరగనున్న మొదటి టీ20 మ్యాచ్‌ తుది జట్టులో ఇషాన్ కిషన్ ఉంటాడని కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మంగళవారం ధృవీకరించాడు.

    న్యూజిలాండ్‌తో తొలి టీ20కి టీమిండియా తుది జట్టు ఇదే.. ఇషాన్ కిషన్‌ కన్ఫమ్.. మూడో స్థానంలో ఆడతాడన్న సూర్యకుమార్ (PTI)
    న్యూజిలాండ్‌తో తొలి టీ20కి టీమిండియా తుది జట్టు ఇదే.. ఇషాన్ కిషన్‌ కన్ఫమ్.. మూడో స్థానంలో ఆడతాడన్న సూర్యకుమార్ (PTI)

    నంబర్ 3లో ఇషాన్..

    యువ ఆటగాడు తిలక్ వర్మ పొత్తికడుపు శస్త్రచికిత్స కారణంగా మొదటి మూడు మ్యాచ్‌లకు దూరమయ్యాడు. దీంతో అతని స్థానాన్ని ఎవరితో భర్తీ చేస్తారన్న ప్రశ్నకు సూర్య సమాధానం ఇచ్చాడు. జట్టులో శ్రేయస్ అయ్యర్ ఉన్నప్పటికీ, మేనేజ్‌మెంట్ ఇషాన్‌ వైపే మొగ్గు చూపింది.

    "ఇషాన్ కిషన్ నంబర్ 3లో బ్యాటింగ్ చేస్తాడు. మేం అతన్ని వరల్డ్ కప్ జట్టు కోసం ఎంపిక చేశాం. అతను చాలా కాలంగా జట్టుకు ఆడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు అవకాశం ఇవ్వడం సరైన నిర్ణయం. తిలక్ లేని లోటును పూడ్చడానికి ఇషాన్ మా బెస్ట్ ఛాయిస్" అని సూర్యకుమార్ తెలిపాడు.

    దేశవాళీలో పరుగుల వరద..

    గతంలో బీసీసీఐ సెంట్రల్ కాంట్రాక్ట్ కోల్పోయిన ఇషాన్ కిషన్.. దేశవాళీ క్రికెట్‌లో సత్తా చాటాడు. సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో ఝార్ఖండ్ జట్టును విజేతగా నిలిపాడు. ఆ టోర్నీలో 10 మ్యాచ్‌లలో 197.33 స్ట్రైక్ రేట్‌తో ఏకంగా 517 పరుగులు చేసి సెలెక్టర్లను మెప్పించాడు. ఈ ప్రదర్శనే అతనికి తిరిగి టీమిండియా పిలుపు అందేలా చేసింది.

    తిలక్, సుందర్ దూరం..

    తిలక్ వర్మతో పాటు వాషింగ్టన్ సుందర్ కూడా గాయం కారణంగా ఈ సిరీస్‌కు దూరమైన సంగతి తెలిసిందే. సుందర్ స్థానంలో రవి బిష్ణోయ్ జట్టులోకి వచ్చాడు. ఇషాన్ కిషన్ చివరిసారిగా 2023 నవంబర్‌లో భారత్ తరపున టీ20 ఆడాడు. న్యూజిలాండ్ తో తొలి టీ20 మ్యాచ్‌తో తన రీఎంట్రీని ఎలా ఘనంగా చాటుకుంటాడో చూడాలి. ఇప్పటికే మూడు వన్డేల సిరీస్ గెలిచిన ఊపు మీదున్న న్యూజిలాండ్.. ఇండియాకు టీ20ల్లోనూ షాకివ్వాలని చూస్తోంది.

    ఇండియా తుది జట్టు ఇదే

    అభిషేక్ శర్మ (ఓపెనర్)

    సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్ / ఓపెనర్)

    సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్)

    ఇషాన్ కిషన్

    హార్దిక్ పాండ్యా (ఆల్ రౌండర్)

    అక్షర్ పటేల్ (స్పిన్ ఆల్ రౌండర్)

    రింకూ సింగ్ (ఫినిషర్)

    హర్షిత్ రాణా / శివమ్ దూబే (పేసర్ / ఆల్ రౌండర్)

    అర్ష్‌దీప్ సింగ్ / కుల్దీప్ యాదవ్ (పేసర్ / స్పిన్నర్)

    జస్ప్రీత్ బుమ్రా (పేసర్)

    వరుణ్ చక్రవర్తి (స్పిన్నర్)

