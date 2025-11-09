20లక్షలకుపైగా బాలికలను తిరిగి బడిలో చేర్చిన ‘ఎడ్యుకేట్​ గర్ల్స్​’కి ప్రతిష్టాత్మక రామన్​ మెగసెసే అవార్డు..

20లక్షలకుపైగా బాలికలు తిరిగి బడిలో చేరి చదువుకునే విధంగా కృషి చేసిన ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్’ అనే ఎన్జీఓకు ప్రతిష్టాత్మక రామన్ మెగసెసే అవార్డు లభించింది. దీనిని లక్షలాది మంది బాలికల భవిష్యత్తుకు అంకితం చేశారు.
భారతదేశానికి చెందిన ప్రముఖ 'ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్' అనే ఎన్జీఓకు ప్రతిష్టాత్మక రామన్ మెగసెసే అవార్డు దక్కింది. ఈ గౌరవాన్ని వారు దేశంలోని లక్షలాది మంది బాలికలను తిరిగి పాఠశాలలకు తీసుకురావడానికి కృషి చేసిన వేలాది మంది ఫీల్డ్ కోఆర్డినేటర్లు, వాలంటీర్లు, యువ మెంటార్లకు అంకితమిచ్చారు.
ఈ అవార్డును ఆగస్టు 31న బహిరంగంగా ప్రకటించారు. కాగా శుక్రవారం ఫిలిప్పీన్స్ రాజధానిలోని మెట్రోపాలిటన్ థియేటర్లో అధికారిక అవార్డు ప్రదానోత్సవం జరిగింది.
సంస్థ కృషి: పేదరికం, నిరక్షరాస్యతపై పోరాటం
2007లో స్థాపించిన ఈ 'ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్' సంస్థ.. ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, బిహార్లోని 30,000లకు పైగా గ్రామాల్లో పని చేస్తోంది. పేదరికం, నిరక్షరాస్యత అనే విష వలయాలను ఛేదించడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.
ఈ లాభాపేక్ష రహిత సంస్థకు 55,000 మందికి పైగా సామాజిక వాలంటీర్ల (కమ్యూనిటీ బేస్డ్ వాలంటీర్స్) మద్దతు ఉంది. ఇప్పటి వరకు వారు రెండు మిలియన్ల (20 లక్షలు)కు పైగా బాలికలను తిరిగి బడికి చేర్చగలిగారు. అంతేకాకుండా 2.4 మిలియన్లకు పైగా (24 లక్షలు) మంది చిన్నారులకు అభ్యసన లోపాలను సవరించడానికి (రిమెడియల్ లెర్నింగ్) రూపొందించిన కార్యక్రమాల ద్వారా మద్దతు అందించారు.
ధైర్యం, పట్టుదల, నిలకడకు గుర్తింపు
"ఈ అవార్డు మా బాలికలకే అంకితం. వారు తమ ధైర్యం, పట్టుదల, నిలకడతో మమ్మల్ని స్ఫూర్తినిస్తారు. తమ కోసం, తమ కుటుంబాల కోసం, తమ దేశం కోసం ఉజ్వల భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవడానికి ఇంటి బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూనే అర్ధరాత్రి వరకు చదువుకునే బాలికలు వీరు," అని అవార్డును స్వీకరిస్తూ సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు సఫీనా హుస్సేన్ తెలిపారు.
"ఈ గుర్తింపు ద్వారా, ప్రతి రోజు మా బాలికలకు అండగా నిలబడే తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సామాజిక సభ్యులు, 55,000 మంది 'టీమ్ బాలికా' వాలంటీర్లకు మేము గౌరవం ఇస్తున్నాము. బాలికల విద్య కోసం సమాజం ఏకమైతే, ప్రతి అమ్మాయికి అవకాశం, ఎంపిక, స్వరం, శక్తి లభిస్తాయని వారి అంకితభావం నిరూపిస్తోంది," అని ఆమె తెలిపారు.
తదుపరి లక్ష్యం: 2035 నాటికి 10 మిలియన్లు..
'ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్' సంస్థ సీఈఓ గాయత్రి నాయర్ లోబో మాట్లాడుతూ.. బాలికల విద్య అనే ఒకే ఒక్క లక్ష్యం కోసం ప్రజలందరూ ఏకమైన అద్భుతమైన శక్తికి ఈ గౌరవం ఒక గుర్తు అని అన్నారు.
"ఇది మా సామూహిక ప్రయత్నాలను, వినూత్న కార్యక్రమాలను, ప్రభుత్వ ప్రభావవంతమైన చొరవలను గౌరవిస్తోంది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా, ఇది మా తదుపరి లక్ష్యమైన '10X10' వైపుగా మాకు మరింత శక్తిని ఇస్తుంది— అంటే, 2035 నాటికి కోటి (10 మిలియన్) మంది అభ్యాసకులను చేరుకోవడం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది బాలికలు ఇంకా విద్య కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. వారిని ఇంకెంతో కాలం వేచి ఉండనివ్వకూడదని మేము నిశ్చయించుకున్నాం,” అని ఆమె ఉద్ఘాటించారు.
సాంస్కృతిక మూసధోరణులను ఛేదించినందుకు ప్రశంస
ఈ అవార్డును ప్రదానం చేస్తూ, రామన్ మెగసెసే అవార్డు ఫౌండేషన్ 'ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్' సంస్థను ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించింది. బాలికలు, యువతులను విద్య ద్వారా సాంస్కృతిక మూసధోరణులను (కల్చరల్ స్టీరియోటైపింగ్) ఛేదించడానికి, నిరక్షరాస్యత బంధాల నుంచి వారిని విముక్తం చేయడానికి, వారికి పూర్తి మానవ సామర్థ్యాన్ని సాధించేందుకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు, ధైర్యం, మరియు శక్తిని నింపడానికి సంస్థ కనబరిచిన "నిబద్ధతకు" ఈ అవార్డును ప్రకటించింది.
ఈ అవార్డు వేడుక కోసం ఫీల్డ్ కోఆర్డినేటర్లు, వాలంటీర్లు, మొదటి తరం అభ్యాసకులు (ఫస్ట్-జనరేషన్ లెర్నర్స్) సహా 25 మంది సభ్యుల 'ఎడ్యుకేట్ గర్ల్స్' బృందం ఫిలిప్పీన్స్ రాజధానికి వెళ్లింది.
నోబెల్ బహుమతికి ఆసియా సమానంగా పరిగణించే ఈ రామన్ మెగసెసే అవార్డు, పరివర్తనాత్మక నాయకత్వం, “గొప్ప స్ఫూర్తి”ని గుర్తిస్తుంది. అవార్డు గ్రహీతలను ప్రతి సంవత్సరం రహస్య ప్రపంచ నామినేషన్ ప్రక్రియ, కఠినమైన మూల్యాంకనం ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు.