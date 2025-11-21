Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    దుబాయ్‌ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం - కుప్పకూలిన భారత్ తేజస్ యుద్ధ విమానం, పైలట్ మృతి

    దుబాయ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం జరిగింది. భారత్‌కు చెందిన తేలికపాటి యుద్ధ విమానం తేజస్‌ కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో పైలట్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

    Published on: Nov 21, 2025 5:12 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో అనుకోని ప్రమాదం జరిగింది. భారత్ కు చెందిన తేలికపాటి యుద్ధవిమానం తేజస్ కూలిపోయింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఎయిర్‌షోలో విన్యాసాలు చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా తేజస్‌ కూలిపోయి భూమిని తాకింది. దీంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో పైలట్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

    దుబాయ్‌ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం (ANI)
    దుబాయ్‌ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం (ANI)

    పైలెట్ మృతి…

    ఈ ఘటనపై భారత వైమానిక విభాగం స్పందించింది. “ఈరోజు దుబాయ్ ఎయిర్ షోలో వైమానిక ప్రదర్శన సందర్భంగా IAF తేజస్ విమానం ప్రమాదానికి గురైంది. ఈ ప్రమాదంలో పైలట్ తీవ్రంగా గాయపడి.. ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటనపై IAF తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తోంది. పైలెట్ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాం. ప్రమాదానికి గల కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి కోర్టు ఆఫ్ ఎంక్వైరీని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం” అని ప్రకటన విడుదల చేసింది.

    వైమానిక ప్రదర్శనలో భాగంగా తేజస్ యుద్ధ విమానం గాల్లో పలుమార్లు విన్యాసాలు చేసింది. ఆ తర్వాత గాల్లో గింగిరాలు తిరిగి నేలను బలంగా ఢీకొట్టడంతో వెంటనే క్రాష్ అయింది. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా కూడా దట్టమైన, నల్లటి పొగ కమ్ముకుంది.

    తేజస్ యుద్ధ విమాన ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్స్, సంబంధిత అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

    శుక్రవారంతో ఈ ఎయిర్ షో ముగియనుంది. వైమానిక ప్రదర్శనను చూడటానికి చాలా కుటుంబాలు తరలివచ్చాయి. ఈ ప్రమాదంతో ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యాయి.

    తేజస్ అనేది భారతదేశం యొక్క స్వదేశీ యుద్ధ విమానం. దీనిని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ నిర్మించింది. ఇక ఎయిర్ షోలో తేజస్ విమానం… చమురు లీకేజీకి గురైందంటూ పలు పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో కనిపింటాయి. వీటిని తప్పుడు పోస్టులుగా పేర్కొంటూ పీఐబీ(ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో) ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

    గతేడాది రాజస్థాన్ లో కూడా తేజస్ యుద్ధ విమానం కూలిపోయింది. కానీ ఆ సంఘటనలో పైలట్ సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు.

    News/News/దుబాయ్‌ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం - కుప్పకూలిన భారత్ తేజస్ యుద్ధ విమానం, పైలట్ మృతి
    News/News/దుబాయ్‌ ఎయిర్‌షోలో ప్రమాదం - కుప్పకూలిన భారత్ తేజస్ యుద్ధ విమానం, పైలట్ మృతి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes