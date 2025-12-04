Edit Profile
    ఇండిగో షేర్ ధర 2% పతనం: విమానాల రద్దు వివాదంపై ఇన్వెస్టర్ల ఆందోళన

    ఇండిగో మాతృసంస్థ ఇంటర్‌గ్లోబ్ ఏవియేషన్ షేర్ ధర వరుసగా రెండో రోజు పతనమై, గురువారం దాదాపు 3% తగ్గింది. బుధవారం దాదాపు 200 విమానాలు రద్దు కావడమే దీనికి ప్రధాన కారణం. కొత్త, కఠినమైన ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్ (FDTL) నిబంధనల అమలు తర్వాత సిబ్బంది, ముఖ్యంగా పైలట్ల కొరత కారణంగా ఈ అంతరాయం ఏర్పడింది. 

    Published on: Dec 04, 2025 11:04 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ఇండిగో మాతృసంస్థ అయిన ఇంటర్‌గ్లోబ్ ఏవియేషన్ (InterGlobe Aviation) షేర్ ధర వరుసగా రెండో రోజు భారీగా పతనమైంది. విమానాల రద్దు వివాదం నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 5, గురువారం నాడు ఎన్‌ఎస్‌ఈ (NSE)లో ఈ స్టాక్ దాదాపు 3% పడిపోయింది.

    ఇండిగో షేర్ ధర 2% పతనం: విమానాల రద్దు వివాదంపై ఇన్వెస్టర్ల ఆందోళన (REUTERS)
    బుధవారం ఇండిగోకు చెందిన సుమారు 200 విమానాలు రద్దు కావడంతో స్టాక్ ధర తగ్గింది. ఇది ఇటీవలి సంవత్సరాలలో విమానయాన సంస్థకు ఎదురైన అతిపెద్ద ఆపరేషనల్ అంతరాయాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.

    ఇండిగో స్టాక్ స్వల్పకాలంలో అస్థిరంగా ఉంది. ఇండిగో షేర్ ధర గత సంవత్సరంలో 27% పెరిగింది. ఐదేళ్లలో 217% కంటే ఎక్కువ పెరిగి మల్టీబ్యాగర్ రాబడిని ఇచ్చింది.

    భారీ పతనానికి కారణం ఏమిటి?

    బుధవారం దాదాపు 200 ఇండిగో విమానాలు రద్దు కావడం, ఇటీవల సంవత్సరాలలో ఇది అత్యంత తీవ్రమైన ఆపరేషనల్ అంతరాయంగా మారింది. ఈ గందరగోళానికి ప్రధాన కారణం సిబ్బంది, ముఖ్యంగా పైలట్‌ల తీవ్ర కొరత ఏర్పడటమే.

    గత నెలలో సవరించిన ఫ్లైట్ డ్యూటీ టైమ్ లిమిటేషన్ (FDTL) నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి. ఈ కొత్త నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఎక్కువ విశ్రాంతి సమయాలు, మరింత మానవతా దృక్పథంతో కూడిన షెడ్యూలింగ్ అవసరం. ఈ మార్పులకు తమ నెట్‌వర్క్‌ను సర్దుబాటు చేయడంలో ఇండిగో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతోంది.

    ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో కనీసం 33 రద్దులు నమోదయ్యాయి. ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో 51 కంటే ఎక్కువ విమానాలు రద్దయ్యాయి. అలాగే హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలోనూ పలు ఇండిగో విమానాలు రద్దయ్యాయి.

    గురువారం కూడా ఈ అంతరాయాలు కొనసాగాయి. బెంగళూరులోని కెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో దాదాపు 73 విమానాలు రద్దవడంతో ప్రయాణీకులకు తీవ్ర అసౌకర్యం కలిగింది.

    డీజీసీఏ (DGCA) సీరియస్

    ఈ విమాన అంతరాయాలపై ఏవియేషన్ రెగ్యులేటర్ డీజీసీఏ (DGCA) బుధవారం స్పందించింది. పరిస్థితిని పరిశీలిస్తున్నామని, ఈ అంశంపై నివేదిక సమర్పించాలని ఇండిగోను ఆదేశించింది.

    "ప్రయాణీకులకు కలుగుతున్న అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడానికి, రద్దులు, ఆలస్యాలను తగ్గించే చర్యలను విమానయాన సంస్థతో పాటు డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ప్రస్తుతం విచారిస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితికి దారితీసిన వాస్తవాలు, ఆలస్యాలు, రద్దులను తగ్గించడానికి తీసుకున్న ప్రణాళికలతో సహా డీజీసీఏ ప్రధాన కార్యాలయానికి నివేదిక సమర్పించాలని ఇండిగోను కోరారు” అని డీజీసీఏ తెలిపింది.

    (నిరాకరణ: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు దయచేసి పెట్టుబడి సలహాదారుని సంప్రదించండి.)

