సోషల్ మీడియాలో కొత్త నిబంధన: ఈ వినియోగదారుల ఖాతాలు త్వరలో డీయాక్టివేట్
ఆస్ట్రేలియా కొత్త ఆన్లైన్ భద్రతా చట్టం (Online Safety Act) కారణంగా, డిసెంబర్ 10 నుండి ఆ దేశంలోని 16 ఏళ్లలోపు వినియోగదారుల Facebook, Instagram, TikTok, మరియు Snapchat ఖాతాలు డీయాక్టివేట్ కానున్నాయి. పిల్లల మానసిక ఆరోగ్యాన్ని రక్షించడమే లక్ష్యంగా ఈ చట్టం తెచ్చారు.
ఆస్ట్రేలియా కొత్త ఆన్లైన్ భద్రతా చట్టం ప్రకారం, త్వరలో 16 ఏళ్లలోపు పిల్లల Instagram, Facebook మరియు ఇతర సోషల్ మీడియా ఖాతాలను తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేకుండా డీయాక్టివేట్ చేయనున్నారు. ఆస్ట్రేలియా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిది.
Meta యాజమాన్యంలోని Instagram, Facebook తో పాటు TikTok, Snapchat వంటి కంపెనీలు త్వరలో ఆస్ట్రేలియాలో 16 ఏళ్లలోపు ఉన్న వినియోగదారుల ఖాతాలను డీయాక్టివేట్ చేయడం ప్రారంభిస్తాయి. ఇది ఆ దేశం తీసుకువచ్చిన కొత్త ఆన్లైన్ భద్రతా చట్టం (Online Safety Act) లో భాగం. డిసెంబర్ 10 నుండి అమల్లోకి వచ్చే ఈ నిర్ణయం, తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేకుండా 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించకుండా దేశవ్యాప్తంగా విధించిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి నిషేధంగా నిలుస్తోంది.
పిల్లల్లో పెరుగుతున్న మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలకు సోషల్ మీడియాయే కారణమని భావిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ కొత్త నిబంధనను ఆస్ట్రేలియా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ చట్టాన్ని పాటించడంలో విఫలమైతే ప్లాట్ఫారమ్లకు A$49.5 మిలియన్లు (సుమారు ₹270 కోట్లు) వరకు జరిమానాలు విధించే అవకాశం ఉంది.
తొలగించడానికి ముందు వినియోగదారులకు హెచ్చరిక
రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్లు తమ ఖాతాలు శాశ్వతంగా తొలగించబడటానికి ముందు ప్రభావితమైన టీనేజర్లకు నోటిఫికేషన్లను పంపుతాయి. ఈ సందేశంలో వినియోగదారులకు మూడు అవకాశాలు లభిస్తాయి.
వారి డేటాను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం.
వారి ప్రొఫైల్లను ఫ్రీజ్ (Freeze) చేయడం.
వారి ఖాతాలకు పూర్తిగా యాక్సెస్ను కోల్పోవడం.
వయస్సు నిర్ధారణ: AI వ్యవస్థల పాత్ర
వినియోగదారులను గుర్తింపు పత్రాలు (Identification Documents) అప్లోడ్ చేయమని బలవంతం చేసే బదులు, Meta, TikTok మరియు Snapchat వంటి కంపెనీలు AI-ఆధారిత వ్యవస్థలపై ఆధారపడతాయి. ఈ వ్యవస్థలు వినియోగదారుల ఆన్లైన్ ప్రవర్తన, అంటే వారి లైక్స్, కామెంట్లు, ఎంగేజ్మెంట్ నమూనాల ఆధారంగా వారి వయస్సును అంచనా వేస్తాయి.
ఒకవేళ, తమను తప్పుగా మైనర్గా గుర్తించారని వినియోగదారు భావిస్తే, వారు తమ వయస్సును ధృవీకరించడానికి సెల్ఫీ (Selfie) విశ్లేషణ చేసే వయస్సు ధృవీకరణ యాప్లను ఉపయోగించి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు.
Facebook, Instagram, మరియు TikTok లకు వయస్సు నిర్ధారణ సాంకేతికతను అందించే Yoti వంటి కంపెనీలు, ఈ ప్రక్రియ స్థిరీకరించడానికి కొన్ని వారాలు పట్టవచ్చని తెలిపాయి.
ప్రపంచానికి ఒక ఆదర్శం
ఆస్ట్రేలియా తీసుకున్న ఈ కొత్త చట్టం, తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేని 16 ఏళ్లలోపు వినియోగదారుల ఖాతాలను బ్లాక్ చేయడం లేదా సస్పెండ్ చేయడం తప్పనిసరి చేస్తుంది. సోషల్ మీడియా యువత మానసిక ఆరోగ్యంపై చూపే ప్రభావం గురించి జరుగుతున్న సుదీర్ఘ చర్చల తర్వాత ఈ చట్టం రూపుదిద్దుకుంది.
TikTok ఆస్ట్రేలియన్ చట్టసభ సభ్యులకు ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, తమకు 13–15 సంవత్సరాల మధ్య సుమారు 200,000 మంది వినియోగదారులు ఉన్నారు. కంపెనీ మైనర్లను గుర్తించడానికి, నివేదించడానికి కొత్త టూల్స్ను అభివృద్ధి చేస్తోంది.
ఆస్ట్రేలియాలోని మిగిలిన 20 మిలియన్ల సోషల్ మీడియా వినియోగదారులపై ఈ మార్పు తక్షణ ప్రభావం చూపనప్పటికీ, ఈ చట్టం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక ఆదర్శంగా (Global Precedent) నిలిచే అవకాశం ఉందని నిపుణులు నమ్ముతున్నారు. 2026 నాటికి ఇతర దేశాలు కూడా మైనర్లకు సోషల్ మీడియా యాక్సెస్పై ఇలాంటి నిబంధనలు తీసుకురావచ్చని వారు అంచనా వేస్తున్నారు.
News/News/సోషల్ మీడియాలో కొత్త నిబంధన: ఈ వినియోగదారుల ఖాతాలు త్వరలో డీయాక్టివేట్
News/News/సోషల్ మీడియాలో కొత్త నిబంధన: ఈ వినియోగదారుల ఖాతాలు త్వరలో డీయాక్టివేట్