జేఈఈ మెయిన్ 2026: సెషన్-1 ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్ విడుదల.. ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
జేఈఈ మెయిన్ 2026 సెషన్-1 పరీక్షా నగరాల వివరాలను ఎన్టీఏ విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు jeemain.nta.nic.in వెబ్సైట్ ద్వారా తమ సిటీ స్లిప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అడ్మిట్ కార్డ్ కాదని విద్యార్థులు గమనించాలి.
దేశవ్యాప్తంగా ఇంజనీరింగ్ కళాశాలల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే ప్రతిష్ఠాత్మక జేఈఈ మెయిన్ (JEE Main) 2026 సెషన్-1 పరీక్షకు సంబంధించి కీలక అప్డేట్ వచ్చేసింది. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) పరీక్షా నగరాల సమాచార స్లిప్పులను (Exam City Intimation Slip) అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచింది. పరీక్ష రాసే విద్యార్థులు తమకు ఏ నగరంలో పరీక్ష కేంద్రం కేటాయించారో ఇప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు.
సిటీ స్లిప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి?
విద్యార్థులు కింద సూచించిన సులభమైన దశలను అనుసరించి తమ ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్ను పొందవచ్చు:
హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'JEE Main 2026 Session 1 Exam City Intimation Slip' అనే లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
ఓపెన్ అయిన లాగిన్ విండోలో అడిగిన వివరాలను (అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ రాష్ట్రం, క్వశ్చన్ పేపర్ మీడియం) నమోదు చేయండి.
అక్కడ కనిపిస్తున్న సెక్యూరిటీ పిన్ (Captcha) ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి.
స్క్రీన్పై మీ పరీక్షా నగరం వివరాలు కనిపిస్తాయి. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని ప్రింట్ తీసుకుని దగ్గర ఉంచుకోండి.
విద్యార్థులు గమనించాల్సిన ముఖ్య విషయాలు
ఈ సిటీ స్లిప్ కేవలం విద్యార్థులకు ఏ నగరంలో పరీక్ష పడిందో ముందే తెలియజేయడానికి మాత్రమే. తద్వారా వారు ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. అసలైన అడ్మిట్ కార్డ్ (హాల్ టికెట్) పరీక్షకు కొన్ని రోజుల ముందు విడిగా విడుదల చేస్తారు.
వివరాలు సరిచూసుకోండి: స్లిప్లో మీ పేరు, ఫోటో, కేటాయించిన నగరం వంటి వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయండి.
ఇబ్బందులు ఎదురైతే ఏం చేయాలి?
ఎగ్జామ్ సిటీ స్లిప్ను డౌన్లోడ్ చేయడంలో లేదా తనిఖీ చేయడంలో ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే, విద్యార్థులు వెంటనే ఎన్టీఏ అధికారులను సంప్రదించవచ్చు:
హెల్ప్ లైన్ నంబర్: 011-40759000
ఈమెయిల్: jeemain@nta.ac.in
లక్షలాది మంది విద్యార్థుల కల అయిన ఐఐటీ (IIT), నిట్ (NIT) ప్రవేశాల దిశగా ఇది మొదటి మెట్టు. విద్యార్థులందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్.