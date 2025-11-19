జియో బంపర్ ఆఫర్: ఈ యూజర్లందరికీ ₹35,000 విలువైన గూగుల్ జెమినీ 3 ప్యాకేజీ ఉచితం
రిలయన్స్ జియో, గూగుల్ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా ఒక పెద్ద అప్గ్రేడ్ను ప్రకటించింది. ఇకపై, జియో అన్లిమిటెడ్ 5G ప్లాన్ ఉన్న వినియోగదారులందరికీ ₹35,100 విలువైన Google Gemini Pro ప్లాన్ 18 నెలల పాటు ఉచితంగా లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో Gemini 3 AI తో పాటు 2TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
టెలికాం రంగంలో ముందంజలో ఉన్న రిలయన్స్ జియో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రపంచంలో తన భాగస్వామ్యాన్ని మరింత విస్తరించింది. గూగుల్తో కలిసి అందించే జియో జెమినీ ఆఫర్ అర్హత ప్రమాణాలను పెంచడమే కాకుండా, అందులో గూగుల్ యొక్క సరికొత్త జెమినీ 3 (Gemini 3) మోడల్ను కూడా చేర్చింది.
ఈ కొత్త ప్రకటన జియో AI విప్లవంలో అతిపెద్ద విస్తరణగా నిలుస్తోంది. గతంలో కేవలం యువతకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ ఆఫర్ ఇప్పుడు దేశంలోని కోట్లాది మంది 5G వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
సవరించిన ఈ ఆఫర్ ప్రకారం, జియో అన్లిమిటెడ్ 5G ప్లాన్ ఉన్న ప్రతి కస్టమర్కు ₹35,100 విలువైన గూగుల్ జెమినీ ప్రో ప్లాన్ (Google Gemini Pro Plan) 18 నెలల పాటు పూర్తిగా ఉచితంగా లభిస్తుంది.
కోట్లాది మందికి ఉచితంగా జెమినీ 3 యాక్సెస్
ఈ ఆఫర్ను గతంలో జెమినీ 2.5 ప్రోకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. అలాగే, అన్లిమిటెడ్ 5G ప్లాన్ ఉన్న 18-25 సంవత్సరాల వయస్సు వారికి మాత్రమే ఇది అందుబాటులో ఉండేది.
కానీ, తాజాగా చేసిన విస్తరణతో, ఈ వయో పరిమితిని పూర్తిగా తొలగించారు. ఇప్పుడు గూగుల్ యొక్క సరికొత్త జెమినీ 3 AI మోడల్ కూడా ఈ ప్యాకేజీలో భాగమైంది.
జెమినీ 3 (Gemini 3) ప్రత్యేకతలు:
ఇది మెరుగైన మల్టీమోడల్ సామర్థ్యాలను కలిగి ఉంది.
టెక్స్ట్, ఇమేజ్, కోడ్ వంటి వివిధ ఫార్మాట్లలోని సమాచారాన్ని అర్థం చేసుకోగలదు.
మెరుగైన తార్కిక సామర్థ్యం (Improved Reasoning) కలిగి ఉంది.
కోడింగ్, అనువాదం, డాక్యుమెంట్ విశ్లేషణ, సృజనాత్మక అవుట్పుట్లు వంటి అన్ని జనరేటివ్ పనులలో వేగవంతమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
భారతదేశంలోని ప్రతి 5G వినియోగదారుడికి ఉన్నత స్థాయి AI సాధనాలను అందించడం ద్వారా "AI యాక్సెస్ను ప్రజాస్వామ్యం" చేయాలనే తమ లక్ష్యంలో భాగంగా ఈ అప్గ్రేడెడ్ ఆఫర్ను అందిస్తున్నట్లు జియో పేర్కొంది.
ఆఫర్లో కీలక మార్పులు
జియో ఈ కొత్త ఆఫర్లో రెండు ప్రధాన మార్పులు ఉన్నాయి.
అర్హత విస్తరణ: గతంలో యువతకు మాత్రమే పరిమితం కాగా, ఇప్పుడు జియో అన్లిమిటెడ్ 5G కస్టమర్లందరికీ విస్తరించారు.
AI మోడల్ అప్గ్రేడ్: జెమినీ 2.5 ప్రో నుంచి కొత్త జెమినీ 3 మోడల్కు అప్గ్రేడ్ చేశారు.
అర్హత కలిగిన వినియోగదారులందరికీ 18 నెలల పాటు ఉచిత జెమినీ ప్రో ప్లాన్తో పాటు, 2TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్, AI ఇమేజ్-అండ్-వీడియో క్రియేషన్ టూల్స్, అలాగే గూగుల్ యాప్లు, సేవల్లో ఈ AI ఫీచర్లకు యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
గమనిక: వినియోగదారులు అర్హత కలిగిన అన్లిమిటెడ్ 5G ప్లాన్లో ఉన్నంత కాలం ఈ 18 నెలల ప్లాన్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది.
ఉచిత జెమినీ ప్రో ప్లాన్ను ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలి?
ఈ ప్లాన్ను యాక్టివేట్ చేసుకునే విధానంలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. కింది సాధారణ దశలను అనుసరించండి.
MyJio యాప్ను తెరవండి.
హోమ్ స్క్రీన్పై కనిపించే “Claim Now” (ఇప్పుడే క్లెయిమ్ చేయండి) బ్యానర్పై నొక్కండి.
మీ గూగుల్ ఖాతా (Google Account)తో సైన్ ఇన్ చేయండి.
యాక్టివేషన్ వెంటనే పూర్తవుతుంది. మీరు మీ అన్లిమిటెడ్ 5G ప్లాన్ను కొనసాగించినంత కాలం 18 నెలల పాటు ఈ ప్లాన్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది.
ఈ అప్గ్రేడ్, దేశంలో టెలికాం ఆపరేటర్లు AI సేవలను తమ ప్లాన్లలోకి తీసుకువస్తున్న ప్రస్తుత సమయంలో ఒక కీలక పరిణామం. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద AI విస్తరణలలో ఒకటిగా ఉన్న జియో-గూగుల్ భాగస్వామ్యం, ఇప్పుడు కోట్లాది మంది వినియోగదారులకు మరింత మెరుగైన AI సేవలను అందిస్తోంది.
