    కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ Q2 ఫలితాలు: నికర లాభం రెట్టింపు... ₹260 కోట్లకు చేరిక

    భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఆభరణాల సంస్థలలో ఒకటైన కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఇండియా 2025 సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో బలమైన ఆర్థిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. కంపెనీ నికర లాభం గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఏకంగా 99% పెరిగి రూ. 260 కోట్లకు చేరుకుంది. కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 30% పెరిగి రూ. 7,856 కోట్లుగా నమోదైంది. 

    Published on: Nov 07, 2025 5:44 PM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ముగిసిన అనంతరం, దేశంలోని అతిపెద్ద నగల కంపెనీలలో ఒకటైన కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ ఇండియా నేడు (నవంబర్ 7) సెప్టెంబర్ త్రైమాసికానికి (Q2) సంబంధించిన తన ఆర్థిక పనితీరును ప్రకటించింది.

    కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ Q2 ఫలితాలు: నికర లాభం రెట్టింపు... ₹260 కోట్లకు చేరిక (Pixabay)
    కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ Q2 ఫలితాలు: నికర లాభం రెట్టింపు... ₹260 కోట్లకు చేరిక (Pixabay)

    ముఖ్య ఆర్థికాంశాలు

    నికర లాభం (Net Profit): కంపెనీ రూ. 260 కోట్ల నికర లాభాన్ని నివేదించింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో నమోదైన రూ. 130.3 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది ఏకంగా 99% పెరుగుదల. అయితే, Q1 FY26లో ఉన్న రూ. 264 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది స్వల్పంగా తక్కువగా ఉంది.

    ఆదాయం: ఈ త్రైమాసికంలో కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం (Revenue from Operations) రూ. 7,856 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఇది 30% వృద్ధి. అలాగే, అంతకుముందు త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 8% పెరిగింది. ఈ వృద్ధికి SSSG (Same-Store Sales Growth) 16% ఉండటం దోహదపడింది.

    ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్‌లో కంపెనీ వెల్లడించిన దాని ప్రకారం, భారత్ మరియు మిడిల్ ఈస్ట్‌లోని అన్ని మార్కెట్లలో వినియోగదారుల రాకపోకలు (Foot Traffic), ఆదాయం పరంగా బలమైన పనితీరు నమోదైంది.

    విభాగాల వారీగా వృద్ధి

    పొదిగిన ఆభరణాల (Studded Jewellery) ఆదాయం: సాధారణంగా ఎక్కువ లాభాల మార్జిన్‌లను అందించే పొదిగిన ఆభరణాల విభాగం ఆదాయం గత ఏడాదితో పోలిస్తే 36% పెరిగి రూ. 2,115 కోట్లుగా నమోదైంది.

    బంగారు ఆభరణాల విభాగం (Gold Jewellery): ఈ విభాగం ఆదాయం కూడా 27% పెరిగి రూ. 4,583 కోట్లకు చేరుకుంది.

    కొత్త వినియోగదారులు: బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరినప్పటికీ, బంగారంపై వినియోగదారుల ఆసక్తి తగ్గలేదు. ఈ త్రైమాసికంలో కొత్త కస్టమర్ల సంఖ్య 38% పైగా పెరిగినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.

    ఆపరేటింగ్ లాభం (Operating Profit): కార్యకలాపాల స్థాయిలో కంపెనీ EBITDA ను రూ. 497 కోట్లుగా నివేదించింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 56% ఎక్కువ. EBITDA మార్జిన్‌లు గత ఏడాదితో పోలిస్తే 100 బేసిస్ పాయింట్లు పెరిగి 6.3%కి చేరుకున్నాయి.

    విస్తరణ వ్యూహం: నాన్-సౌత్ & ఫోకో (FOCO) మోడల్

    కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ స్థిరమైన విస్తరణ, మెరుగైన వినియోగదారుల సెంటిమెంట్ మద్దతుతో రాబోయే త్రైమాసికాల్లో మధ్యస్థం నుంచి అధిక ఏక-సంఖ్యా (mid to high single-digit) SSSG ని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

    నాన్-సౌత్ మార్కెట్లపై దృష్టి: కంపెనీ తన ఆదాయంలో దక్షిణేతర మార్కెట్ల వాటాను పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రాబోయే షోరూమ్‌లలో అధిక భాగం ఈ ప్రాంతాల నుంచే వస్తాయని భావిస్తోంది.

    ఫోకో (FOCO) వృద్ధి: కంపెనీ తన నెట్‌వర్క్ విస్తరణకు ప్రధానంగా 'ఫ్రాంచైజీ-యాజమాన్యం-కంపెనీ-నిర్వహణ' (Franchise-Owned-Company-Operated - FOCO) మోడల్‌ను అనుసరించనుంది. ఇది తక్కువ మూలధనంతో వేగంగా విస్తరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

    భవిష్యత్తు లక్ష్యాలు: FY26లో అదనంగా 89 FOCO అవుట్‌లెట్‌లను ప్రారంభించాలని కంపెనీ ప్రణాళిక వేసింది. ఈ అవుట్‌లెట్‌ల కోసం ఇప్పటికే లెటర్స్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ (LOIs) సంతకం చేసినట్లు తెలిపింది.

    షోరూమ్‌ల సంఖ్య: Q2 FY26 నాటికి, కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ భారతదేశంలో 300 కళ్యాణ్ షోరూమ్‌లను (వీటిలో 174 FOCO అవుట్‌లెట్‌లు), 96 కాండీర్ షోరూమ్‌లను (వీటిలో 54 FOCO) నిర్వహిస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా మిడిల్ ఈస్ట్‌లో 38 కళ్యాణ్ షోరూమ్‌లు (4 FOCO) మరియు USAలో 2 షోరూమ్‌లు ఉన్నాయి.

