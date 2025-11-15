కేంద్రీయ విద్యాలయ రిక్రూట్మెంట్- 9వేలకుపైగా పోస్టులు, ఇలా అప్లై చేసుకోండి..
కేంద్రీయ విద్యాలయ రిక్రూట్మెంట్ 2025కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈసారి మొత్తం 9వేలకుపైగా పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. విద్యార్హత, వయస్సు పరిమితితో పాటు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన్ (కేవీఎస్), సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) సంయుక్తంగా 2025 సంవత్సరానికి గాను మొత్తం 9,126 టీచింగ్, నాన్- టీచింగ్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేశాయి.
వీటిలో 7,444 పోస్టులు ప్రైమరీ టీచర్లు (పీఆర్టీ), ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లు (టీజీటీ), పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లు (పీజీటీ), ప్రిన్సిపాల్లు, వైస్-ప్రిన్సిపాల్లు, లైబ్రేరియన్ల కోసం కేటాయించారు.
మిగిలిన 1,712 పోస్టులు జూనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్లు, సీనియర్ సెక్రటేరియట్ అసిస్టెంట్లు, ఏఎస్ఓలు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిబ్బంది, ఫైనాన్స్ అధికారులు, ఇంజనీర్లు, అనువాదకులు (ట్రాన్స్లేటర్లు), స్టెనోగ్రాఫర్లు వంటి బోధనేతర విభాగంలో ఉన్నాయి.
కేంద్రీయ విద్యాలయ రిక్రూట్మెంట్- ముఖ్యమైన తేదీలు, పరీక్షా విధానం
కేంద్రీయ విద్యాలయ రిక్రూట్మెంట్ 2025 ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ నవంబర్ 14న ప్రారంభమైంది. అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తులను డిసెంబర్ 4 వరకు అధికారిక పోర్టల్స్ అయిన kvsangathan.nic.in, cbse.nic.in ద్వారా సమర్పించవచ్చు.
నోటిఫికేషన్ ప్రకారం.. రాత పరీక్షలు 2026 జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలల మధ్య కంప్యూటర్ ఆధారిత విధానంలో నిర్వహించడానికి అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అడ్మిట్ కార్డులు 2025 డిసెంబర్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. తదుపరి వివరాలు అధికారిక వెబ్సైట్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి.